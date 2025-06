Sâmbătă, la Belgrad, zeci de mii de studenți și manifestanți împotriva corupției au ieșit în stradă pentru a solicita organizarea de alegeri anticipate și demisia președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, aflat la conducere de 12 ani, potrivit Reuters.

Forțele de ordine au fost prezente în număr mare în apropierea instituțiilor guvernamentale, a parlamentului și lângă Parcul Pionirski, unde simpatizanții lui Vucic au organizat o contramanifestație.

Seria de proteste care a cuprins întreaga țară în ultimele luni, inclusiv suspendarea activității unor universități, a pus presiune pe Vucic, al cărui mandat se va încheia în 2027, când sunt prevăzute și alegerile legislative.

BREAKING: Incredible scenes from the student protests in Belgrade!



Streets are filled with people, as early estimates suggest more than 300,000 protesters, while Aleksandar Vučić’s pro-EU government continues to refuse to call new elections. pic.twitter.com/PwPjAZ6s8i