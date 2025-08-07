La propunerea consilierului local Adrian Vaida, președintele Asociației Patronatelor Școlilor de Șoferi din Bistrița, municipalitatea a demarat asfaltarea unei platforme special amenajate ce va fi folosită drept poligon pentru examenul la categoria A.
În acest moment un astfel de poligon acreditat există doar în orașul Năsăud.
„Această inițiativă vine în sprijinul bistrițenilor care se pregătesc pentru obținerea permisului de conducere pentru motocicletă, oferindu-le condiții moderne și sigure pentru pregătire și examinare”, spune primarul Gabriel Lazany.