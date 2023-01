O coloană de mașini bindate cu turela „Anubis”, de fabricație românească, a fost filmată pe o șosea din Ucraina, după cum arată o înregistrare video publicată pe un cont de Twitter specializat în difuzarea de imagini cu tehnică de luptă folosită în războiul din țara vecină.

Autoritățile din România au refuzat să ofere detalii despre armele sau autovehiculele militare trimise de către țara noastră, în războiul din Ucraina.

#Ukraine:Footage of the latest consignment of Turkish 🇹🇷 BMC KİRPİ MRAPs to Ukrainian forces has appeared- but these are particularly interesting, as they're equipped with Romanian 🇷🇴 Pro Optica ANUBIS RCWS, equipped with either a 12.7 or 7.62mm machine gun, plus thermal optics. pic.twitter.com/Hxz624dhEs