Compania de apă-canal Aquabis derulează investiții majore în infrastructura de apă și canalizare din orașul Beclean în cadrul Contractului de lucrări CL 12 Lot „Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă în orașul Beclean, Extindere alimentare cu apă în UAT Nimigea (Nimigea de Jos, Mocod, Florești, Nimigea de Sus, Mintiu, Mititei), Extindere rețele de canalizare în orașul Beclean”, a cărui valoare este de 56.636.398,54 lei, fără TVA.

Reprezentanții Aquabis, ai orașului Beclean, în frunte cu primarul Nicolae Moldovan, și echipa constructorului au efectuat, miercuri 13 august, o vizită de lucru pe șantier.

Potrivit Aquabis, au fost identificate mai multe puncte critice, care blocau avansarea lucrărilor, punând în pericol finalizarea proiectului în termenele stabilite. Pentru fiecare problemă identificată, au fost găsite soluții concrete care să deblocheze situațiile dificile, iar impactul lucrărilor asupra cetățenilor să fie cât mai redus posibil.

„A fost o întâlnire constructivă, în care comunicarea a fost cheia reușitei – toate părțile implicate (Aquabis, autorități locale și constructor) au colaborat deschis, problemele”, au transmis reprezentanții Aquabis.

Potrivit sursei citate, vizita de lucru de la Beclean face parte dintr-un program amplu de monitorizare a lucrărilor din cadrul programului PDD (Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Canalizare), efectuate pe șantierele din județ.