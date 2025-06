Interlopul Adrian Groșan a ajuns iar după gratii! Bărbatul a fost arestat zilele trecute, alături de alte două persoane, de judecătorii de la Tribunalul Brașov, pentru comiterea infracțiunilor de tâlhărie calificată, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și lipsire de libertate în mod ilegal.

În acest caz, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au efectuat la începutul acestei săptămâni 28 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Ilfov, Satu Mare și în sectorul 6 din municipiul București.

„Faptele cercetate s-au petrecut în luna februarie a acestui an, când un grup de șapte persoane ar fi pătruns cu fețele acoperite într-un apartament situat în municipiul Brașov și ar fi imobilizat, prin violență și amenințare, cinci persoane aflate în interiorul locuinței, apoi ar fi accesat, fără drept, un sistem informatic, încercând inițial să schimbe 400.000 de monede virtuale, evaluate la aproximativ 400.000 de USD.

Întrucât nu au reușit acest fapt, ar fi exercitat acte de violență și constrângere fizică și psihică asupra persoanelor vătămate, pentru a realiza tranzacții cu criptomonede în valoare totală de peste 595.000 de USD.

De asemenea, după efectuarea tranzacției, ar fi sustras din locuință bunuri în valoare de aproximativ 100.000 de dolari”, se arată într-un comunicat al IPJ Brașov.

În urma perchezițiilor, mai arată sursa citată, au fost ridicate sume de bani în numerar, telefoane mobile, cartele SIM, medii de stocare USB, laptopuri, cinci autovehicule, dar și mai multe documente și înscrisuri.

„În vederea completării probatoriului, odată cu efectuarea perchezițiilor, au fost puse în executare și 3 mandate de aducere emise pe numele a trei persoane cercetate.

Acestea, bărbați cu vârste intre 24 și 41 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov.

Ulterior, la data de 4 iunie, persoanele reținute au fost prezentate judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, care a emis mandate de arestare preventivă, pentru 30 de zile”, mai precizează IPJ Brașov.

Cei trei arestați preventiv sunt Adrian Groșan, David Burca și Raul Valentin Porav (VEZI AICI)

” Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov în dosarul de urmărire penală nr. 25/148/P/2025 şi în temeiul art. 226 raportat la art. 223 alin. (2) Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpaţilor:

1. GROŞAN ADRIAN (*********) cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ”tâlhărie calificată” prev. de art.233-234 alin.1 lit.a, b, c, d şi f C.p. rap. la art.2561 C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p şi art.41 alin.1 C.p. (p.văt S.A.R..), ”accesul ilegal la un sistem informatic” prev. de art.360 alin.1 şi 2 din C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. şi art.41 alin.1 C.p. (p.văt. S.A.R), ”efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos” prev. de art.250 alin.1 C.p. rap. la art.2561 C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. şi art.41 alin.1 C.p. (p.văt. S.A.R), ”tâlhărie calificată” prev. de art.233-234 alin.1 lit.a, b, c, d şi f C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. şi art.41 alin.1 C.p. (p.văt. D.A.), ”efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos” prev. de art.250 alin.1 C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. şi art.41 alin.1 C.p. (p.văt. D.A.), ”lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.205 alin.1 şi 3 lit.a C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. şi art.41 alin.1 C.p. (p.văt. C.A.) şi ”lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.205 alin.1 şi 3 lit.a C.p. cu aplic. art.77 lit.a şi art.41 alin.1 C.p. (p.văt. S.B.Ş.), toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p., pe o durată de 30 de zile, în perioada 04.06.2025 – 03.07.2025 inclusiv;

2. BURCA DAVID (********) cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ”tâlhărie calificată” prev. de art.233-234 alin.1 lit.a, b, c, d şi f C.p. rap. la art.2561 C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. S.R.A.), ”accesul ilegal la un sistem informatic” prev. de art.360 alin.1 şi 2 din C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. S.R.A), ”efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos” prev. de art.250 alin.1 C.p. rap. la art.2561 C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. S.R.A), ”tâlhărie calificată” prev. de art.233-234 alin.1 lit.a, b, c, d şi f C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. D.A.), ”efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos” prev. de art.250 alin.1 C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. D.A.), ”lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.205 alin.1 şi 3 lit.a C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. C.A) şi ”lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.205 alin.1 şi 3 lit.a C.p. cu aplic. art.77 lit.a (p.văt. S.B.Ş), toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p., pe o durată de 30 de zile, în perioada 04.06.2025 – 03.07.2025 inclusiv;

3. PORAV RAUL-VALENTIN (********) cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ”complicitate la tâlhărie calificată” prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.233-234 alin.1 lit.a, b, c, d şi f C.p. rap. la art.2561 C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. S.R.A), ”complicitate la accesul ilegal la un sistem informatic” prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.360 alin.1 şi 2 din C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. S.R.A), ”complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos” prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.250 alin.1 C.p. rap. la art.2561 C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. S.R.A), ”complicitate la tâlhărie calificată” prev. de art.48 alin.1 C.p. rap la art.233-234 alin.1 lit.a, b, c, d şi f C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. D.A.), ”complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos” prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.250 alin.1 C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. D.A.), ”complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.205 alin.1 şi 3 lit.a C.p. cu aplic. art.77 lit.a C.p. (p.văt. C.A) şi ”complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal” prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.205 alin.1 şi 3 lit.a C.p. cu aplic. art.77 lit.a (p.văt. S.B.Ş), toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. pe o durată de 30 de zile, în perioada 04.06.2025 – 03.07.2025 inclusiv. În baza art. 275 alin. (3) şi (6) C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, iar onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul PORAV RAUL-VALENTIN se plăteşte din fondul special alocat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi 04.06.2025 ora 18:47″, se arată în soluția pe scurt a sentinței de arestare preventivă a Tribunalului Brașov.

Cei trei inculpați au contestat decizia tribunalului la Curtea de Apel Brașov, instanță care se va pronunța în cursul zilei de azi.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea documentării întregii activități infracționale și completării materialului probator.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov, Serviciilor de Investigații Criminale și structurilor Criminalistice din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Ilfov, Satu Mare, București – Sector 6, precum și de sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Bistrița-Năsăud.