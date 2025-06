Bogdan Ivan, care va prelua curând funcția de ministru al Energiei, își prezintă realizările din mandatul de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„În fiecare zi din acest mandat am fost determinat să fac diferența. Acum, la final, am convingerea că las în urmă o instituție mai eficientă, mai transparentă și mai aproape de oameni decât am găsit-o.

În doar 6 luni, am pus în mișcare investiții de 1,9 miliarde de euro în viitorul României. Iată doar câteva dintre proiectele cheie:

Peste 1 miliard de lei pentru industria de apărare – cel mai mare buget din istorie

220 milioane dolari investiție parafată pentru producția de muniție standard NATO (tancuri Abrams și obuziere de 155mm)

Peste 600 milioane euro deblocate în 3 proiecte strategice de minerit – magneziu, grafit, cupru

100 milioane euro pentru digitalizare – 4 proiecte majore, inclusiv interoperabilitatea care elimină drumurile la ghișeu

Operaționalizarea Cloud-ului Dedicat – infrastructura digitală care conectează bazele de date ale administrației

Lansarea Start-Up Nation 2025 – 450 milioane euro, 100% fonduri europene pentru tinerii antreprenori

Simplificarea procedurilor și reducerea birocrației

Propunerea Black Sea GigaFactory – proiect de 5 miliarde euro ce poate transforma România într-un hub de tehnologii emergente

Dacă vrei să ajungi departe, mergi în echipă. Am avut onoarea să lucrez cu oameni dedicați, profesioniști, care au pus România pe primul loc.

Le mulțumesc colegilor din minister și din Guvern, în mod special Partidului Social Democrat, care a susținut viziunea unei economii moderne și digitale. Mergem mai departe, cu toată energia!”, a notat Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.