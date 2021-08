Cărțile Bibliotecilor Comunale au fost ”arestate” de primari, iar bibliotecile au fost închise, deși unele oficial ar funcționa încă… La Rodna, după capul lui Grapini ”pericol public”, cărțile bibliotecii vor rămâne în beci, mult și bine….

Veriga lipsă a lanțului cititului de cărți, indiferent de care, prin comunele județului Bistrița-Năsăud, este BIBLIOTECARUL! Acesta, dedicat, acolo unde primarul are măcar o brumă de educație, polarizează cultural și educațional și, face ca lumea să funcționeze, pe măsură ce satul se centrează pe educație și cultură. În alte comune, unde primarii au alte repere, lipsa bibliotecarului a devenit un simptom al îmbolnăvirii grave a spiritului local!

Scriam săptămâna trecută despre faptul că, în goana lor după averi nemuncite și călcând în picioare dreptul comunităților locale de a se emancipa și implicit de a se dezvolta, o parte dintre aleșii locali, cărora nu le pasă de școală decât declarativ și asta din patru în patru ani, când sunt alegeri, au închis bibliotecile comunale pe motiv că lumea nu citește și că nu există solicitare de carte?! Acest lucru se întâmplă în contextul în care evoluția tehnologiei face salturi aproape zilnic iar oferta bibliotecilor comunale, în marea lor majoritate, a rămas la nivelul anilor 90, fără noi achiziții, fără calculatoare și mai ales fără un anumit tip de carte, care să vină în întâmpinarea curiozității cititorilor și care să genereze atracție sau măcar curiozitate în ființa cititorului… Toate acestea din prea multă grijă a aleșilor locali, consilieri sau/și primari?!

Unde interes nu este, nici cititori nu sunt! La Nimigea și Ilva Mare cartea are trecere!

Am avut surpriza plăcută ca, în timp ce documentam cercetarea privind bibliotecile arestate sau desființate prin HCL-uri sau pur și simplu prin vacantarea posturilor de bibliotecari, fără motivații serioase sau la plezneală, de către primari ajutați de mașina de vot din dotare, respectiv majoritatea din CL-uri, să constat că, în pofida condițiilor ”vitrege”, în anumite comunități BIBIOTECILE FUNCȚIONEAZĂ, iar CITITORII se bulucesc la CITIT! CULMEA! Și acest lucru se întâmplă în timp ce anumiți primari se ”plâng” că nu merge nimeni la bibliotecă și că persoanele angajate pe posturi de PR-iști în organigramele respectivelor primării, ar avea atâtea ”de comunicat” încât nu mai prididesc cu munca…

Faptul că, atât la Nimigea cât și la Ilva Mare, dar și la Prundu Bârgăului activitatea bibliotecilor este la cote mari, ne-a obligat să tragem concluzia, după ce am vorbit cu bibliotecarele acestor ”focare de lectură” că, a avea meseria de bibliotecar presupune implicare, dragoste de carte și dragoste de oamenii care vin să împrumute cărți sau să citească, acolo, la bibliotecă! De altfel, bibliotecara de la Nimigea, Daniela Sîrb mi-a spus-o de la obraz că tinerii și elevii se înghesuie la biblioteca comunală din drag de carte, dar și fiindcă ea iubește în egală măsură cartea și copiii!

”Am atras copiii, în primul rând, pentru că a fost biblioteca deschisă tot timpul… nu am fost la alte activități implicată în primărie…

Am fost alături de școală… îmi sunt dragi copiii… așteptau autobuzul școlar la mine! În timpul vacanțelor îi trimiteau părinții la bibliotecă, că aici aveam diferite activități și erau în siguranță! În plus se alegeau și cu ceva învățat, pe nou. Am și norocul să locuiesc aproape de școală, așa că mi-a fost și îmi este la îndemână să ajung la bibliotecă pentru a primi cititori, iar faptul că am avut calculatoare de la început, a fost o atracție de nerefuzat pentru copii. I-am lăsat să se înscrie singuri pe tabele de prezență, în timp ce mai căutam câte o carte, îi lăsam să se descurce, să descopere singuri… Sigur că aveam de lucru după ei, dar așa i-am atras și faptul că vin și alții pe nou, mi se pare un mare câștig. La școala din Nimigea vin copii din 8 sate, de diverse religii, dar tuturor le plac cărțile, iar acordul părinților și al profesorilor este confirmarea că Biblioteca este un loc sigur, unde copiii găsesc lucruri interesante de citit și de făcut!”, a spus Daniela Sîrb.

Sabina Gălan, de la Ilva Mare, o bibliotecară altfel

Despre activitatea bibliotecarei de la Ilva Mare, Sabina Gălan am citit în articole de presă și imaginile unor evenimente, reflectate în postările de pe pagina sa de Facebook. Faptul că, printre prietenii săi de suflet se numără Ana Berengea, sora regretatului pictor rodnean Florea Gușă, este mai mult decât o introducere pentru activitatea pe mai multe paliere culturale a responsabilei cu cartea la nivel de comună.

Întâlniri cu membri Astrei Năsăudene, cu scriitori și poeți consacrați la bibliotecă, dar și în livezi, la mânăstirea din comună sau participări la lecturi publice, cât și o anumită comuniune în spirit cu reperul supranumit ”Poiana Cătunenilor” o definesc pe această doamnă ca fiind, după popa și primarul comunei, una dintre persoanele cu carismă, numai bună de atras cititorii la bibliotecă, unde de la tradiții, la obiceiuri, șezători literare, totul este o bucurie a celebrării gândirii cât se poate de libere! Iar dacă mai adăugăm aici promovarea și păstrarea costumului popular, cu care se îmbracă de câte ori are ocazia, portretul este complet, urmarea fiind că, Biblioteca în care lucrează atrage ca un magnet cititorii de toate vârstele.

În documentarea noastră, care inițial părea că se va opri precum un drum înfundat din cauza unor minți lovite de obtuzitate, suficiență și atâta prostie încât în anumite creiere nu mai rămăsese nici un pic de minte cu care proprietarul fălos al analfabetismului funcțional să fi putut să-și măsoare inadecvarea, ca să nu spun altfel, am descoperit cu bucurie că, anumite școli din județ se pot lăuda cu biblioteci pentru elevi, care ne dau speranțe că nu este totul pierdut și că, din anumite locuri precum Școala de la Șieu și nu numai, ar putea renaște o pleiadă de tineri puși de cucerit științele!

Literatura, domeniul cel mai accesat la Biblioteca școlară din Șieu

”Biblioteca Școlii Gimnaziale Șieu, cu un număr de 5130 de volume este parte integranta a Centrului de Documentare și Informare. Cu un spațiu generos, ce cuprinde două săli, CDI-ul este o zonă multimedia unde doritorii beneficiază atât de aparatură audio-video, calculatoare, cât mai ales de cărți, reviste și colț de relaxare. Pentru a facilita identificarea cărților, margareta documentară ghidează cititorul spre cele nouă categorii, dintre care amintesc doar câteva: literatură, artă/sport, științe sociale, comunicare. Pentru elevi, literatura este domeniul cel mai accesat. Aici pot găsi cărți din literatura română și universală, corespunzătoare listei de lecturi școlare, dar și alte titluri ce îndeamnă la lectură. De mare interes sunt cărțile ce urmăresc dezvoltarea personală și enciclopediile. Cadrele didactice au posibilitatea de a găsi pe rafturi volume de specialitate și didactica disciplinelor.

Pentru a fi în pas cu noutățile editoriale, volumul de carte se îmbogățește anual, chiar dacă sumele ce pot fi alocate sunt modeste. Dorim, în acest fel, să oferim o varietate de cărți, pentru gusturi diferite, în așa fel încât să strârnim interesul pentru lectură și să cultivăm dragostea pentru carte”, ne-a scris Simona Monica German, director la Școala Gimnazială Șieu.

Primari despre bibliotecile comunale: unii dispuși să facă ceva, alții amână până când vor avea bani!

Ionuț Cifor, primarul comunei Șieu, a răspuns la întrebările noastre referitor la Biblioteca Comunală astfel: ”Postul de bibliotecar nu a fost desființat, acesta este în organigrama Primăriei Comunei Șieu. Nu este ocupat momentan din lipsa de personal calificat. (…) Avem mai multe posturi pe care repetat le-am scos la concurs și nu au fost doritori care să se înscrie deși am făcut publicarea așa cum scrie în noul Cod Administrativ. (…) Prioritară a fost scoaterea la concurs și ocuparea funcțiilor publice necesare funcționării instituției și deservirii cetățenilor.

Cărțile se află depozitate în spațiul destinat bibliotecii comunale, acestea pot fi împrumutate doritorilor de către viceprimarul comunei, la solicitare. În centrul de comună Șieu funcționează și Biblioteca școlară, de unde se pot împrumuta cărți, de câte ori este nevoie, ca și de la biblioteca comunală, de altfel. Angajarea unui bibliotecar este în atenția noastră. Imediat ce vom avea finanțarea necesară și pentru celelalte posturi vacante din organigrama primăriei, vom relua anunțarea concursului de ocupare a postului de bibliotecar comunal. Având în vedere faptul că, în anul 2020 am trecut printr-o perioadă dificilă din cauza pandemiei, situație care încă nu s-a terminat și a faptului că din verificările noastre în istoricul împrumutării cărților, pe mai mulți ani -atunci când exista bibliotecar- s-a constatat că solicitările tindeau spre zero, toate acestea cumulate cu lipsa banilor -UAT Șieu fiind o administrație cu bani puțini -au dus la amânarea organizării concursului de angajare a unui bibliotecar, după ce fosta bibliotecară s-a pensionat”.

Primarul de Mărișelu, dispus să facă ceva pentru reînființarea bibliotecii!

Într-un răspuns oficial ca urmare a întrebărilor pe care i le-am expediat prin poșta electronică, primarul Comunei Mărișelu, Călin Horea Petruț, spune că: ”Postul de bibliotecar a fost desființat din anul 2009, conform HCL nr.2l din 3110312009, iar despre motivarea acestui gest făcut de precedentul primar domnul Petruț, spune că nu are cunoștință. Cărțile care alcătuiesc fondul de carte comunal, în prezent, sunt depozitate la Școala din Sântioana”. Despre posibilitatea reînființării postului de bibliotecar și de repunerea în funcțiune a bibliotecii, edilul de la Mărișelu ne-a scris că, acest lucru va fi pus în discuția Consiliului Local și se va lua o decizie, în funcție de opinia celor 11 consilieri, însă, ca opinie personală, el a subliniat faptul că, ”în cei cinci ani de când conduce comuna nu a constatat nici un fel de interes din partea comunității locale pentru cărți și bibliotecă”…

La Telciu va fi Bibliotecă Comunală conform standardelor

Sever Mureșan, primarul Comunei Telciu, este de părere că, ”imediat ce Căminul Cultural din localitate va fi finalizat, având în vedere că în respectiva clădire este prevăzută a funcționa și Biblioteca Comunală, această instituție va fi repusă în drepturi. El a precizat că după incendiul care a mistuit vechiul cămin cultural și o parte dintre cărțile bibliotecii, volumele neatinse de foc, în stare bună și recuperate după incendiu au fost transferate la Biblioteca Liceului Tehnologic din localitate, deci nu sunt pierdute. Acestea vor fi puse pe rafturile noii biblioteci. Sigur că, având în vedere progresul tehnologic și digitalizarea, Biblioteca Comunală Telciu va fi dotată corespunzător și adaptată la noile tendințe cu audio-book-uri și aparate de proiecție și videoconferințe”, a subliniat Mureșan.

La Budac, lipsă de bani, lipsă cititori

Primarul Comunei Budacu de Jos, Florin Sandu Simionca a declarat că, ”măsura închiderii bibliotecii și a desființării postului de bibliotecar a survenit în urma lipsei cititorilor, dar și a lipsei de bani. El a precizat că, va lua în calcul ca unuia dintre angajații din organigrama Primăriei Budacul de Jos să i se dea atribuții și de bibliotecar. Cel puțin câteva ore, să asigure și calitatea de om de carte”.

Satele scriitorului Liviu Rebreanu nu au biblitecar

Alături de Salva, Uriu, Șieuț, și alte comune reprezentative la nivelul județului Bistrița-Năsăud și satele lui Rebreanu, atât Târlișua în care s-a născut, cât și Maieru, satul copilăriei marelui scriitor stau prost la capitolul bibliotecă, potrivit informațiilor furnizate de site-ul oficial al Bibliotecii Județene BN, care are bibliotecile în cordonare de specialitate. Cum nu am reușit până la închiderea ediției să obținem punctele de vedere ale primarilor din comunele nominalizate, rămâne ca la o dată ulterioară să consemnăm sau nu motivările acestora. Rămâne să ne contacteze sau nu! La alegere!

Runcu Salvei, satul scriitorilor și al haiducilor are bibliotecă din donații

La Runcu Salvei, biblioteca înființată recent, funcționează fără angajat, din lipsă de bani, ne-a declarat primarul Anchidim Pavelea. De la Primărie, asistentul social are atribuții și de bibliotecar. Astfel că, la solicitare, pune la dispoziția doritorilor, carte, cu împrumut. Biblioteca numără doar 1000 volume, care provin din donații, iar inițiativa înființări aparține primarului, care ne-a spus că:” Am considerat că este nevoie de bibliotecă pentru că la noi, sunt mulți scriitori și foarte mulți cititori. Nu se putea să nu înființăm Bibliotecă! A fost modă mare, cititul, la noi, la Runc. Acum este la modă internetul, dar, sperăm că vom convinge pe cât mai mulți runcani să se întoarcă la cartea tipărită! La cartea pe hârtie” a precizat Pavelea.

La Rodna, ”primarul pericol public” o ține langa: cărțile să rămână în ”beci”!

Este o vorbă din popor care spune cam așa: prostul dacă nu-i fudul, înseamnă că nu-i prost destul, vorbă care i se potrivește perfect primarului de Rodna, Valentin Grapini?! Acesta, după ce ține de trei ani cărțile bibliotecii comunale arestate în saci de nylon, în beciul primăriei în condiții improprii, și asta în timp ce în sala bibliotecii reabilitate și-a plantat nevasta și pe alții care nu au ce căuta în Primăria Rodnei, ocol silvic și alte instituții, se bate cu cărămida în piept, prin diverse publicații în care declară că: ”În 2018 am luat decizia să reabilităm Corpul B al imobilului primăriei, corp care era în paragină. Bun. Aici era o sală care era și biblioteca, dar e impropriu spus bibliotecă, mai mult un adăpost pentru cărți. Eram atunci și în situația în care aveam nevoie de spații pentru unele servicii ale primăriei, luând astfel decizia de-al reabilita și transforma, în cazul fostei biblioteci în spațiu dedicat Ocolului Silvic, în timp ce la parter avem Jandarmeria, iar în alt spațiu care adpostește un birou pentru proiecte legate de zona montană. Așadar, există o HCL care prevede alocarea spațiilor respective cu destinație clară: jandarmerie și birou de proiecte”.

Lucrările de modernizare s-au finalizat în 2020, spațiile reabilitate trebuiau să își primească noii locatari, așa că, spune primarul Valentin Grapini, cărțile au fost luate din ” niște rafturi de lemn ce abia mai stăteau în picioare” și așezate în saci de plastic, ele fiind ”foarte bine izolate”, sacii fiind depozitați într-o magazine de la demisolul clădirii care adăpostește primăria, asta până când va exista o nouă bibliotecă.

Țineți-vă bine că băiatul este chitit rău și ranchiuna lui împotriva educației și cărților țintește drept în beciul primăriei!

Potrivit celor spuse de edilul Rodnei, un spațiu pentru viitoarea bibliotecă a fost deja identificat: “Locația este în demisolul primăriei, ea urmând să fie reabilitată. E un loc care s-ar preta pentru a deveni bibliotecă, eu am mai văzut așa ceva în Praga, era o bibliotecă într-un demisol și arăta foarte bine, iar cărțile erau protejate. Așa vrem și aici: să construim o bibliotecă modernă, cu spații speciale dedicate cărții, internet, spațiu pentru cafea, limonade etc, iar această discuție și acest plan l-am prezentat încă din 2018”, a explicat Grapini, mai scrie sursa citată, conform propolitica.ro.

Cărților de la Rodna li s-a pus gând rău! ÎN BECI cu ele!

Dacă este să ne luăm după realizările primarului de Rodna, vai și amar se va alege și de cărțile celei de-a cincea biblioteci, ca număr de volume și importanță a colecțiilor, după Biblioteca Județeană ” George Coșbuc”, respectiv de Biblioteca Comunală ”Ion Pop Reteganul” din Rodna, arestată în beci! Pentru că, iertată fie-ne lipsa de imaginație științifico-fantastică, dar nu ne putem închipui cu ce bani și când se vor pune în practică proiectele fantasmagorice ale lui Grapini, dacă este să ne luăm după marile sale realizări, pe care le enumerăm: ”Casa Scriitorilor” de la Valea Vinului, distrusă, monumentul din centru civic al Rodnei distrus, trotuarul de dincolo de monument distrus și DN 17D pus în pericol, Biblioteca Comunală desființată și cărțile arestate în beci, în saci de nylon! Oameni buni! E bai! Faptul că, ”s-a umflat prostia în primarul de Rodna” și dă pe dinafara, afectând toată comunitatea rodneană este deja o PROBLEMĂ! Și este de competența Prefecturii BN și a procurorilor OLAF și DNA! Că jupânul acestui pesedist cu prea multă ”imaginație”, actualmente președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, se face că nu vede ce lucruri trăsnite spune și face Grapini de la Rodna, poate este din cauză că, respectivul i-a adus voturi în campania din septembrie 2020… dar, poate găsește cineva ac de cojocul acestui aventurier ”extraterestru” sau îl trimite „în spațiul cosmic” să mai ”demoleze” și acolo, că la Rodna nu mai are ce face! Le-a aranjat pe toate?!

Florica Dura