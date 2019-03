Verzii, indignați de sutația de la Colibița: Avem doi miniștri de la Bistrița! Trebuiau să vină val-vârtej, să aterizeze direct pe lac

Conducerea Partidului Verde Bistrița-Năsăud se arată îngrijorată cu privire la poluarea lacului Colibița, din cauză că dejecțiile rezultate de la gospodăriile din zonă sunt deversate în apă. Reprezentanții verzilor bistrițeni susțin că situația este scăpată de sub control. Totodată aceștia se declară indignați de faptul că, deși și-au exprimat dorința de a participa la o ședință a Colegiului Prefectural pentru a discuta pe marginea problemelor de la Colibița, Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud i-a refuzat.

Ținând cont de amenizle pe care reprezentanții instituțiilor de control din Bistrița-Năsăud le-au dat după verificările făcute la începutul acestei luni la Colibița după ce mass media a atras atenția asupra deversărilor de dejecții în apa lacului, provenite de la gospodăriile și pensiunile din zonă, secretarul executiv al partidului Verde Bistrița-Năsăud, Ștefan Anbruș, a susținut că în ultimii 5-6 ani de când Colibița s-a dezvoltat, era mult mai ieftin dacă autoritățile ar fi existat rețea de apă și canalizare în localitate.

„În primul rând ar trebui să vedem ce înseamnă ecologizarea zonei, ce înseamnă ca apele uzate de la cele 300 de gospodării din Colibița să nu mai ajungă în lac. Am făcut în acest sens niște calcule. În mod normal, o familie de două persoane consumă, în medie, cam 120 m.c. pe an de apă uzată. Considerând că acolo sunt cam 300 de gospodării, asta înseamnă o cantitate de apă uzată de 36.000 m.c. pe an. Având în vedere că acolo nu există canalizare, această cantiate de apă trebuie preluată cu vidanjele. O vidanjă are o capacitate de 12 m.c. Asta înseamnă trei luni de vidanjări pe an, adică aproximativ 10 vidanjări pe zi. Acolo ar trebui să vedem vidanje trecând în ficare zi pe la fiecare gospodărie. Costurile cu vidanjarea încep undeva de la 30 de lei. Într-un an s-ar strânge un milion de lei numai prin vidanjări și având în vedere că acolo sunt descoperiri de 5-6 ani, vorbim de 5-6 milioane de lei. Amenzile care s-au aplicat au fost aproape de 300.000 lei. Asta înseamnă undeva la 27% din costurile vidanjării pe un an. Deci ne dăm seama că autoritățile au lăsat la liber acolo poluarea lacului. Ca să fac o comparație, înseamnă 47 de salarii minime pe an. În concluzie, nici măsuile care le iau autoritățile pentru protecția mediului nu sunt cele pe care le așteaptă populația. Când am vorbit de cifre și de costuri, era mult mai ieftin acolo să se facă, acum 5 ani, canalizare și aducțiune de apă și astfel nu sufereau nici cei 115.000 de locuitori de care se vorbește care sunt aprovizionați cu apă din lacul Colibița„, a declarat secretarul executiv al Partidului Verde Bistrița-Năsăud, Ștefan Anbruș.

Marius Bălan, președintele Partidului Verde Bistrița și totodată membru fondator al Asociației „Bistrița Civică” a spus că are dubii cu privire de modul în care s-a derulat controlul la Colibița.

„E plină țara de procese verbale, comisii și comisiuțe. Noi nu mai avem încredere în așa ceva, atât timp cât avem doi miniștri – ministrul Dezvoltării (n. r. – Daniel Suciu) și ministrul Apelor și Pădurilor (n. r. – Ioan Deneș) de la Bistrița și nu își fac timp să vină și să vadă ce este la Colibița. În momentul în care cei doi miniștri au citit comunicatele acestei comisii (n. r. – Comisia de Control a Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud), trebuiau să vină val-vârtej, să aterizeze direct pe lac și să se convingă că acea comisie lucrează ca la carte. Avem mari rezerve că în trei ore că niște domnuțe, înfrigurate, cu tocuri, au vizitat 7 locații. (…) Dacă această comisie nu dorește să dea ochii cu noi, atunci le transmite de aici ce trebuie să facă. (…) Îi rugăm pe cei din comisie să ia la puricit această stațiune, dar și Mița, undeva în lunile iulie- august, când toată lumea este în weekend. (…) Fiecare locație trebuie controlată și foarte simplu, ca la țară, dacă dânșii nu au chef și nu au bani să studieze fenomenul: un sac, doi de var cu soluție de contrast sau cu albastru de metil și se aruncă în fosele septice și în canalizări și pe urmă se urmărește traseul. Imediat, în 5 minute, dâra aceea de apă ne va spune dacă acea conductă e legal trasă și se varsă legal„, a spus Marius Bălan.

În opinia acestuia, fiecare casă din zona Colibița ar trebui să aibă contact de vidanjare cu compania Aquabis.

”În 2018 au fost încheiate doar 33 de cobtracte de vidanjare. Până la 300 și ceva de case câte sunt acolo, mai este mult. Situația e scăpată de sub control încă de la a 10-a casă care s-a construit în Colibița. Acum este extrem de dificil„, a subliniat Marius Bălan.

Acesta s-a arătat totodată indigant de faptul că Instituția Prefectului i-a refuzat pe reprezentanții Partidului Verde dar și pe cei ai altor două asociații de mediu, să participe la ședința Colegiului prefectural din această lună.

„Sunt indignat, pentru că reflexele comunistoide ies din iarbă. După 30 de ani, administrația și Prefectura încă nu a învățat jocul democrației participative și nici nu își dorește ca cetățenii să participe alături de administrație, să vină cu idei. Vreau să spun că în data de 11 martie, Asociația Lucioperca Pescar Sportiv, Asociația Bistrița Civică și și ONG-ul Gal -Ruralis au depus trei cereri pentru a participa la ședința de Colegiu Prefectural pe subiectul Colibița. Considerăm că dintre cei care s-au înscris aici, cel puțin 2-3 sunt specialiști în probleme de mediu. Am primit e-mail că dânșii sunt bucuroși că ne preocupă starea mediului, ne felicită, și am rămas cu felicitările„, a precizat Marius Bălan.