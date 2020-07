Continuăm seria dezvăluirilor cu privire la exploatarea de piatră de marmură derulată de firma administrată de Pavel Sângeorzan – SC Valsecmar SRL pe Valea Anieșului, la limita Parcului Național Munții Rodnei, unde sunt interzise astfel de activități. Culmea, toate instituțiile statului văd, știu că s-a lucrat și se lucrează ilegal, unele chiar îl acoperă, altele au sesizat instituțiile competente pentru a ancheta firma, dar cam aici se oprește tot.

Sângeorzan, prin firma sa Valsecmar SRL a exploatat liniștit piatră de marmură din cariera de piatră de pe Valea Secii din Anieș ani de zile, sub umbrela unor așa zise depozite de piatră care ar data de prin 2005. Cantitatea e după cum bate vântul, funcție de situație.

Când spune adevărul?

Într-un material publicat în luna mai a anului trecut arătam faptul că la un calcul scurt pe cifra de afaceri obținută de Valsecmar pentru anul 2017, rezulta circa 22.600 mc de piatră exploatată din carieră în anul respectiv, în condițiile în care nu există achiziții de la alte firme de profil. Mai mult, subiectul a fost abordat și de Știri de Bistrița, publicație căreia Pavel Sângeorzan i-a declarat, în septembrie anul trecut, că mai are de luat din carieră, deci din stocul existent, circa 10.000 tone de piatră: “Eu, până să vină să-mi interzică să mai exploatez în Parc, am muncit și mi-am strâns stocuri. Acele stocuri acumulate pe parcursul a trei ani de exploatare, eu nu am reușit să le iau de acolo. Mai am acolo vreo 10.000 de tone de piatră de luat. Pe unele stocuri a crescut deja vegetați, eu pe alea lucrez, nu pușc în carieră, așa cum zic unii sau alții!”.

Câteva luni mai târziu, așa cum am arătat în ediția de săptămâna trecută a publicației noastre, Sângeorzan a depus la dosarul care se afla pe rolul Judecătoriei Năsăud un proces verbal de constatare a stocului existent la data de 8.12.2019, care arăta că în carieră mai există peste 59.600 mc de piatră de marmură. STOC!!!

Și-atunci, firesc, ne întrebăm, cum a reușit Sângeorzan ca într-un singur an de zile, respectiv din 2005, anul în care a preluat cariera de la Macon și i s-a transferat totodată licența de exploatare, și până în 2006 când s-a interzis o astfel de activitate în perimetrul parcurilor naționale, să își facă stocuri atât de mari de piatră de marmură pentru a o prelucra timp de 14 ani? Fiindcă dacă ne raportăm la cantitatea calculată de noi pentru 2017, respectiv cei 22.600 mc, o înmulțim cu 13 ani (2006 – 2019) la care adăugăm și stocul de circa 59.600 mc de piatră, rezultă o cantitate uriașă, de peste 350.000 mc de piatră de marmură pe care afaceristul ar fi reușit să o exploateze doar în perioada 2005 – 2006 și pe care de atunci încoace a doar cărat-o și prelucrat-o în stația de concasare din Anieș. E greu de crezut ca a fost așa!

ANRM recunoaște! Indirect, dar o face

Mai mult, dintr-un document al ANRM Bistrița-Năsăud, reiese că, totuși, în carieră s-a folosit explozibil. Evident cu utilizarea altor umbrele aparent legale, cum ar fi existența unor maluri de teren care ar sta să se prăbușească și ar pune astfel în pericol viața muncitorilor.

ANRM se referă doar la anul 2009, însă sursele noastre susțin că nu a fost singura dată când s-a folosit explozibil.

Pe de altă parte, ANRM Bistrița-Năsăud recunoaște indirect faptul că firma lui Sângeorzan a derulat activități de exploatare a pietrei de marmură din cariera de pe Valea Secii.

“Prin mai multe adrese, din care putem enumera adresele nr. 328/6.12.2006, nr. 55/19.02.2007, nr. 95/12.03.2008 și nr. 84/09.03.2010 și prin acte de control și notele de constatare nr. S-80/18.11.2010, nr. S-12/18.10.2013 și nr. S-14/10.12.2015 întocmite cu ocazia unor controale efectuate la SC VALSECMAR SRL Anieș, CITRM (n. r. – Compartimentul Inspecție Teritorială Resurse Minerale) Bistrița a interzis activitatea de exploatare a marmurei din cariera Anieș – Valea Secii și a solicitat obținerea Autorizației de Mediu pentru a se putea aviza programele de exploatare”, se arată într-un document transmis Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud de ANRM Bistrița-Năsăud.

Autorizație de Mediu nu a obținut niciuna de la APM Bistrița-Năsăud încă din 2003 (eliberată în august 2001 și expirată în august 2003), însă, fix cu o zi înainte de a ataca decizia Judecătoriei Năsăud în dosarul în care Sângeorzan a solicitat admiterea unei ordonanțe președințiale pentru ca Parcul Național Munții Rodnei să îi permită accesul în carieră, a cerut emiterea unui astfel de document. Asta în contextul în care solicitarea sa era oricum una aiurea și în afara legii, atât timp cât o astfel de activitate este total interzisă în parcurile naționale. Evident, APM i-a respins solicitarea.

Totuși cei de la ANRM Bistrița-Năsăud îi țin isonul lui Sângeorzan și susțin că Valsecmar a folosit piatră din stocul existent, obținut până în 2006. Ba mai mult, susține că nu a anulat licența firmei pentru că nu a exploatat piatră din carieră. Oare?

Licență cu cântec! Procurorii dorm?

Se pare însă că din această perspectivă a anulării licenței, care la acest moment este oricum expirată încă de la începutul acestui an, lucrurile par să fie mult mai grave.

Un bistrițean care vrea să știe cât de curată este activitatea Valsecmar pe cariera de marmură de la Anieș, într-un memoriu adresat Instituției Prefectului BN, arată faptul că Ordinul 56/26.05.2005 al președintelui ANRM prin care i s-a transferat licența Macon firmei Valsecmar, este ilegal.

Acesta explică faptul că la data transferului licenței, Valsecmar “nu a făcut dovada reală și legală a dreptului de folosință a terenului din carieră și a terenului de acces în carieră, contractele de concesiune invocate în Planul de Management a Parcului Național Munții Rodnei, nr. 2/2001 cu Primăria Maieru și contractul cu Uniunea Comunelor Grănicerești , se referă la alt teren aflat la aproximativ 5 km de carieră. Terenul din carieră, respectiv drumul de acces «dobândit»?! de la Direcția Silvică BN, este de fapt proprietatea orașului Năsăud, prin titlurile de proprietate 1598 și 1601 din 21.01.2001. Aceste aspecte erau cunoscute de ANRM, dar au fost ignorate! Primăria orașului Năsăud nu a avut încheiat nici un fel de contract de concesiune pentru terenul utilizat ilegal de către Valsecmar SRL și nu a încasat taxe și redevențe de la această firmă”.

Totodată, în același document se mai precizează că, având în vedere faptul că începând cu anul 2001 cariera a fost inclusă în perimetrul Parcului Național Munții Rodnei, lasă licența de exploatare fără obiect.

“Nu se putea prelungi sau transfera licența de exploatare în condițiile în care era evident că exploatarea nu putea fi continuată.

Agenția pentru Protecția Mediului nu a mai emis autorizație de mediu pentru carieră din anul 2003, (6.08.2003). Aceasta înseamnă că, activitatea de exploatare a calcarelor în carieră pentru anii 2—4 și 2005 s-a făcut ilegal, întrucât conform art. 34 din L 85/2003, licența trebuia anulată (acest fapt este recunoscut chiar de CITRM).Programele anuale de exploatare a carierei Anieș Valea Secii, pentru anii 2004 și 2005, au fost avizate cu încălcarea flagrantă a legii minelor – nu există autorizație de mediu – așa după cum susține Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud. Ce autorizații au fost depuse la CITRM Bistrița în vederea avizării programelor de exploatare pentru anii 2004 și 2005?

Continuarea exploatării calcarelor din cariera Anieș Valea Secii după includerea perimetrului în rezervație a fost ilegală și prin prisma HG 230/04.03.2003, care interzice cu desăvârșire exploatarea oricăror resurse minerale.

Invocarea de către CITRM a mai multor avize emise în intervalul 2006 -2019 de către Consiliul Științific al Administrației PNMR, nu sunt de natură a diminua ilegalitățile comise de către firma Valsecmar SRL și de către CITRM Bistrița, din simplul motiv că aceste documente nu schimbă cadrul legislativ aplicabil în speță. (…)

CITRM a avut cunoștință despre faptul că în carieră s-au efectuat lucrări de pușcare cu material exploziv, lucrări avizate ?! de către Romsilva – administrația Parcului Național Munții Rodnei (Nici acestea nu sunt lucrări de exploatare?) Din fotografiile ți filmările făcute în carieră în cursul lunii aprilie și mai apoi în septembrie și publicate în presă, reiese fără echivoc că au fost făcute lucrări de pușcare până de curând.

Susținerile CITRM privind faptul că marmura prelucrată în stația de concasare aparținând Valsecmar SRL provine din exploatarea anterioară a carierei este evident mincinoasă. Exploatarea anterioară, aparent legală, trebuia să consemneze cantitatea de calcare dislocate masiv, prin ridicări topografice făcute periodic și trebuiau să figureze în Cartea Minieră, cadastrul minier și planurile anuale de exploatare avizate de către CITRM. Nu era posibil să existe asemenea cantități care să permită concasarea timp de 15 ani!!! Ultimul document mincinos întocmit «pro cauza» și semnat de către reprezentantul CITRM, este un Proces verbal din data de 08.10.2019, prin care este stabilit un «stoc real de rocă utilă» ?! de 41.778 mc – o cantitate enormă. Dacă nu au fost făcute lucrări de exploatare ilegală, de unde provine acest stoc de rocă? De acest proces verbal privind stocul de rocă s-a folosit Valsecmar SRL pentru a ataca sentința pronunțată de Judecătoria Năsăud care îi interzicea intrarea în carieră! Folosin ca probă acest proces verbal, Valsecmar SRL obține Decizia civilă 392/A/04.12.2019 !!! Acest lucru înseamnă inducerea în eroare a organelor judecătorești de către un reprezentant al statului, fapta extrem de gravă!!!”, se arată în documentul transmis Instituției Prefectului BN.

Alt dosar penal în adormire

Cei de la Garda de Mediu Bistrița-Năsăud au efectuat controale încă începând din 2006, însă de obicei nu au găsit mare lucru, adică Sângeorzan era în regulă. Mai puțin în anii 2017-2018, când având semnale că în carieră este mișcare, comisarii Gărzii au purces în teren. Sângeorzan, potrivit surselor noastre, a primit atunci amenda maximă și în plus s-a ales și cu dosar penal. Ancheta însă bate pasul pe loc, deși ilegalitățile comise pe parcursul multor ani sunt mai mult decât evidente.

Valsecmar nu este la prima problemă de acest fel. În 2006, firma lui Sângeorzan a mai fost în vizorul procurorilor, numai că a fost spălată și albită foarte bine, printr-un NUP.

În 2006, Pavel Sângeorzan declara public pentru România Liberă că nu este dispus să înceteze activitatea de exploatare în carieră dacă nu va fi despăgubit de stat cu suma de 1,3 milioane de euro, echivalentul investiției făcute acolo.

„Pavel Sângeorzan a explicat că a făcut investițiile în cariera de marmură aflată la marginea Parcului Național Munții Rodnei înainte ca acesta să-și extindă granițele peste terenul pe care se afla cariera.

«Atunci, eu am concesionat cariera pentru 99 de ani. După ce s-a extins parcul, mi s-a interzis să mai lucrez cu toate că este proprietatea mea, nu m-a despăgubit nimeni și mai am și 40 de oameni care lucrează acolo și care rămân pe drumuri. Dacă primesc un milion de euro nu am nimic împotrivă ca statul să facă ce vrea cu ariile lui protejate.

Până atunci voi continua să exploatez marmura, indiferent câte amenzi îmi va da Garda de Mediu sau altcineva. Dacă trebuie să fac închisoare, o să fac, numai că vreau săștiu cine răspunde pentru că 40 de angajați ai mei rămân pe drumuri» a declarat Sângeorzan, care a recunoscut că nu deține autorizație de mediu pentru activitatea de exploatare a marmurei.

Omul de afaceri este cercetat penal pentru că nu a respectat măsurile de sistare temporară a activității în carieră, dispuse în luna martie a acestui an (n. r. – 2006) de către comisarii Gărzii de Mediu Bistrița-Năsăud”, scria România Liberă în iunie 2006.

Potrivit aceleiași surse, în timpul controlului de la acea vreme, comisarii Gărzii de Mediu au descoperit două autobasculante care transportau ilegal marmura de la carieră la stația de sortare a Valsecmar SRL și care nu aveau nici măcar numere de înmatriculare.

Totodată, în aceeași cariera, comisarii au mai descoperit ambalaje de explozibil periculos, astfel că au fost sesizați și polițiștii de la Biroul Arme, Explozivi, Substanțe Toxice.

Potrivit România Liberă, polițiștii au constatat că Sângeorzan avea autorizație pentru deținerea și folosirea materialelor explozive vizată din 27 februarie 2006, adică imediat după intrarea în vigoare a actului normativ care interzice exploatările de resurse naturale neregenerabile în ariile protejate și cu puțin înainte de a i se dispune în mod expres încetarea activității în carieră.

(VA URMA)