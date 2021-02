Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat că, în cazul în care cineva dorește imunizarea cu un vaccin diferit față de cel primit, trebuie doar să anuleze programarea și să se ducă la alt centru. Deși nu scrie vaccinul pe care îl vom primi când facem programarea pe platformă, ne putem da seama care e după data rapelului.

„În momentul în care te vei programa într-un centru de vaccinare și platforma îți va aloca rapelul la ziua 21 sau la ziua 28 sau la ziua 56, vei ști ce vaccin urmează să primești”, a spus Valeriu Gheorghiță la Digi24.

Vaccinul Pfizer are rapel la 21 de zile, cel de la Moderna – la 28, iar cel de la AstraZeneca – la 56 de zile.

Gheorghiță a explicat că ele mai multe centre vor opera cu un singur tip de vaccin, iar în cele mai multe centre va fi folosit vaccinul Pfizer, pentru că are cea mai largă indicație în ceea ce privește grupele de vârstă – de la 16 ani, față de Moderna, cu care vor fi vaccinați cei peste 18 ani și față de AstraZeneca, folosit pentru persoane din categoria de vârstă 18-55 de ani.

Dacă o persoană care are 17 ani și intră să se programeze, fiind cu o boală cronică, o să-i apară centre doar cu vaccinul Pfizer, care are indicație pentru grupa de vârstă. O persoană care are peste 55 de ani va avea fi afișate centre în care se regăsesc vaccinurile Pfizer și Moderna. Pentru cineva care are între 18 și 55 de ani vor fi afișate centre cu cele 3 vaccinuri”, a explicat el.

Întrebat dacă oamenii vor putea opta pentru un anumit vaccin, Gheorghiță a răspuns: „Pe imaginea acelui centru nu va fi specificat ce tip de vaccin vei primi, dar atunci când te programezi și ți-ai stabilit doza 1 și platforma selectează data rapelului, poți să intuiești ce vaccin vei primi”.

„Oamenii pot să opteze pentru vaccinare și în funcție de arondarea geografică. În unele localități în care avem un singur centru, cum este în mediul rural, acolo va fi foarte probabil vaccin de la Pfizer, pentru a acoperi cea mai largă plajă de vârstă”, a adăugat Gheorghiță.

„În momentul în care o persoană se va programa, platforma, știind ce tip de vaccin se regăsește în acel centru, îți alocă rapelul, care poate să fie la ziua 21, ziua 28 sau ziua 56. În acel moment, poți să anulezi acea programare, dacă nu vei dori să rămâi în acel centru de vaccinare. Poți să te muți la un alt centru. Noi estimăm că numărul de locuri disponibil se va ocupa foarte repede și ideea principală care va rămâne e de a da șansa fiecărei persoane să se vaccineze împotriva COVID-19”, a mai spus el.

Sursa Digi24.

