Sunny Beach este, cel mai probabil, cel mai vizitat si cel mai important resort turistic de pe malul Marii Negre. Acesta a fost conceput in special pentru turisti, dar nu este un oras de pe coasta tipic pentru Bulgaria. Spre deosebire de Romania, aici gasim informatii in Engleza la orice pas, indiferent de serviciile pe care le dorim, cum ar fi transportul in comun. Este bine de stiut ca, in Sunny Beach, exista o multitudine de restaurante, terase si cluburi de noapte, intreaga atmosfera a resortului fiind extrem de similara cu cea pe care noi o experimentam in Mamaia.

Sunny Beach dispune, in ziua de astazi, de peste 800 de hoteluri si, totodata, poate oferi, concomitent, peste 300.000 de locuri de cazare. Dar, desi sezonul incepe, de fapt, in mod oficial, in Mai, majoritatea hotelurilor se deschid mai repede asa incat pentru doritori de o mini vacanta puteto gasi hoteluri deschise chiar de la sfarsitul lunii aprilie. Exista o multime de modalitati de a ajunge la Sunny Beach, avand, in proximitatea sa, 2 aeroporturi importante din Bulgaria, si anume Aeroportul Burgas si Aeroportul Varna, dar si o retea de autobuze care faciliteaza transportul din marile orase catre acest resort. Varianta cea mai des intalnita este insa transportul cu masina proprie.