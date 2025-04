Biroul Politic USR a încetat finanțarea pentru Elena Lasconi, în timp ce se vor focusa în totalitate pe candidatul Nicușor Dan, pentru alegerile din luna mai. Elena Lasconi va fi eliberată de la conducerea USR.

Elena Lasconi anunță că va lupta în continuare

„Când am spus ca sunt cel mai independent candidat nu m-a crezut nimeni. Eu nu sunt făcută pentru lupte mici. Am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României. Categoric nu mă retrag. Suntem într-un moment atât de greu pentru societatea românească. O să încerce să îmi ia inclusiv banii pentru campanie. Eu am nevoie de oameni curajoși, nu am nevoie de bani, e adevărat că o să-mi trebuiască pentru promovare pe rețele”, a spus Elena Lasconi într-o intervenție la Digi24.

Candidata a mai afirmat că unii membrii probabil susțin candidatura lui Nicușor Dan de frică, pentru a nu fi arătați cu degetul în privința limitării șanselor unui candidat pro-european: „Simțeam și de aceea am și făcut o postare pe un grup. Am darul ăsta, am fler și simt lucrurile. Nu sunt vrăjitoare”, a explicat candidata.

„Sistemul e mai putred decât vă puteți imagina. Anul trecut am făcut cunoștință cu acest putregai. Știu că nu m-a crezut nimeni când am spus că s-au anulat alegerile din cauza mea. Sistemul a avut grijă să aleagă alți candidați. Sunt doi ai PNL și doi ai PSD. De fapt sunt singura independentă”, a mai afirmat Elena Lasconi.