Deputatul USR de Bistrița-Năsăud, Cristina Iurișniți, a semnalat vineri, într-o conferință de presă, noi nereguli într-o școală din județ, în condițiile în care săptămâna trecută a mai prezentat situația unei unități de învățământ – cea din Șieu Odorhei. De această dată, deputatul a prezentat situația școlii din Chiochiș.

”La școala din Chiochiș nu este apă potabilă, copiii merg cu sticluța. În toalete miroase a urină. Nu are o curte amenajată, iar în spatele școlii este o grămadă mare de materiale de construcție care sunt un real pericol pentru siguranța copiilor. Toate acestea în condițiile în care școala se află tocmai în spatele Primăriei Chiochiș. Aceste lucruri se puteau repara de ani de zile, mai ales că există un primar aflat la cel de-al patrulea mandat. A făcut și lucruri bune, bravo lui, dar acest lucru trebuie semnalat, că nu e în regulă și nu are decât să își pună în lucru toți angajații, să se mobilizeze și să facă treabă acolo. Să fie curățenie în primul rând și să fie ajutată școala. Să nu mai vorbim de geamurile care lipsesc sau de starea școlii. Am înțeles că urmează niște fonduri, care nu știu când vor veni”, a declarat vineri, într-o conferință de presă, Cristina Iurișniți.

De asemenea, deputatul a afirmat că la Chiochiș nu este decontată nici naveta cadrelor didactice. ”Acest primar nici măcar nu decontează naveta cadrelor didactice. Este de datoria Primăriei să facă acest lucru. Am înțeles că sunt niște dosare pe rolul instanței. Un cadru didactic a câștigat deja și o altă profesoară are un dosar pe rol”, a mai adăugat Cristina Iurișniți.

În aceste condiții, parlamentarul a lansat un îndemn către cetățeni: ” Urmează alegerile locale și mesajul meu către toți primarii este că ei trebuie să investească în educație. Mă adresez și cetățenilor: Nu votați primarii care nu investesc în școlile din comunitățile pe care le administrează. Este absolut inacceptabil să avem școli care sunt focare de infecție, care nu au avize sanitare, care nu sunt reabilitate”.

De cealaltă parte, primarul Vasile Silași (PNL) nu a rămas dator. Contactat de redactorul Gazeta de Bistrița, edilul din Chiochiș a transmis un comunicat, în care este foarte acid la adresa deputatei USR, și explică cum stau de fapt lucrurile la școala din comună.

„Despre indolență și campanie! Doamna deputat Iurișniți este cel puțin rău intenționată de ceea ce prezintă la școala din Chiochiș. Da așa este, școala nu are împrejmuire și are moloz depozitat în spatele școlii. Dar comentând afirmațiile, că miroase în școală, țin să îi amintesc doamnei că nu eu fac curățenie în wc-urile școlilor și nici angajații „mei”! Dar știm că doamna deputat nu cunoaște foarte bine legile, a fost și amendată din câte știu . Sincer, nu eu am redus drastic normele la personalul auxiliar!!!

Dar să revin la școală. Școala Iuliu Prodan din Chiochiș are proiect de reabilitare și contract de execuție lucrări încă de anul trecut în valoare de 1,9 milioane lei. Dacă doamna era de bună credință ar fi venit la primărie și i-aș fi pus la dispoziție toate datele. Dar deputatul Iurișniți se afla într-o campanie ieftină și nu o interesează ceea ce este de fapt acolo! Școala are alimentare cu apă din surse proprii de la o fântană de 20 metri săpată la sfârșitul anului trecut deoarece cea veche a secat. Școala are de asemenea grupuri sanitare racordate la fosa septică. Nu am făcut analize la apă, de aceea am declarat-o nepotabilă așa cum este și la reteaua de la orașe! Oare dânsa consumă apa de la rețea? Așa este nu avem apă și canalizare în ciuda tuturor eforturilor de a face acesta investiție. Iar nu îmi amintesc vreo susținere din partea deputatului de Bistrița Iurișniți pentru comuna Chiochiș!

De fapt, doamna vine doar noaptea (știm noi ca cine!) în comună să filmeze în dosul școlii! Școala are și sală de sport în incintă, așa acei copii pot face orele de sport și în interior nu doar cu oițele (deși nu mi se pare ieșit din comun să văd în zona rurală oi pe dealuri, chiar și în apropierea școlilor).

Totuși mă bucur că doamna apară interesul școlilor, dar nu am văzut ca deputatul Iurișniți să aibă vreo reacție când s-au închis școlile în comună nici când s-au făcut clase alternative! Păcat doamna deputat! Poate am fi reușit împreună să nu avem 2 sau 4 clase alternative, iar orele să fie predate nu în jumătăți așa cum e acum! Dar poate afla și doamna deputat despre școala din satele noastre.

Vă asigur doamna deputat că investițiile în școli continuă cu sau fără ajutorul dumneavoastră și își urmează calea legală atât de alambicată. Poate și noi greșim uneori, dar să ne faceți indolenți doar din dorința de a vă face campanie nu vă califică.

Referitor la naveta profesorilor vă asigur că atunci când școala va depune cereri așa cum prevede legea, iar profesorii acte de decont tot așa cum prevede legea vom deconta și naveta!

O să merg la cabinetul parlamentar al doamnei pentru a-i expune problemele comunei. Oare îl mai aveți la Micești sau era deschis tot pentru campanii. Sau, vă aștept la Chiochiș poate reușim să finanțăm proiectele de asfaltare, inclusiv cel de acces la școală„, este replica primarului Vasile Silași pentru deputata Cristina Iurișniți.