Vă mai aduceți aminte de scandalul cu împușcături de la Figa din vara lui 2020? Ei bine, la distanță de un an unul din cei doi scandalagii a căzut în plasa procurorilor DIICOT, după ce s-a dovedit a fi implicat în traficul de droguri. Cu scandalul de la Figa după cap, mai ales că el era cel care folosise arma airsoft, tânărul a încheiat un acord cu procurorii și a scăpat cu o pedeapsă de 3 ani cu suspendare, pe un termen de încercare de 3 ani și 6 luni. În plus, i s-au confiscat peste 10.000 lei, bani obținuți din traficul de droguri.

Pe 12 iulie 2020, doi tineri, unul din Șieu Odorhei și altul din Budești, făceau un scandal de pomină în Figa, scandal care s-a lăsat cu împușcături și s-a soldat și cu rănirea mai multor persoane dintre care una a ajuns la spital.

“La data de 12 iulie, în jurul orei 06.00, în zona de agrement Figa, a avut loc un scandal, în urma căruia mai multe persoane au fost rănite. Polițiștii ajunși la fața locului i-au identificat rapid pe agresori și i-au condus la sediul Poliției Orașului Beclean. Este vorba despre doi tineri, de 27 și 24 de ani, din Șieu Odorhei și Budești, care ar fi avut o altercație cu alții doi, un băiat și o fată, ambii din localitatea Beclean. Ulterior, alți trei tineri, toți din Tiha Bârgaului, au intervenit și au fost agresați de cei doi. La un moment dat, tânărul de 27 de ani a folosit un pistol de tip airsoft, cu proiectil din cauciuc, nesupus autorizării, rănindu-i pe cei trei”, comunica la acea vreme IPJ Bistrița-Năsăud.

Un an mai târziu, pe 3 iulie 2021, tânărul de 27 de ani, de loc din Budești, a fost arestat preventiv alături de alte 10 persoane, după ce procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud i-a acuzat de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri.

Conștient că ar putea să ajungă după gratii pentru ceva ani, tânărul din Budești a ales să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii și astfel să scape mai ieftin. Acesta a fost condamnat nu doar pentru constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri, ci și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Petreceri stropite cu alcool și droguri

Se pare că budeșteanul a atras cumva atenția anchetatorilor, fiindcă tulburarea liniștii publice nu are nimic de-a face cu traficul de droguri, în acest caz. Aparent. Coincidență sau nu, în vara lui 2020 tânărul, pe care îl vom boteza Sebi, care era un mare amator al petrecerilor organizate la cabane, a cunoscut un tip, S.C., care era un apropiat al șefului găștii de traficanți, I.F.A.

S.C. și I.F.A. erau amici de ceva ani buni și participau și ei adesea la petreceri organizate la cabane, unde ofereau mai întâi pentru bună-dispoziție și pe urmă contra unor sume de bani, sare de baie, în principal. Cei doi erau recidiviști și erau conștienți că pot cădea în plasa procurorilor, însă știau la fel de bine că pedepsele pentru faptele lor sunt mici, iar atracția pentru banii pe care îi puteau obține din vânzarea de droguri pe la astfel de petreceri a fost mai mare. Așa că, I.F.A. s-a gândit să-și extindă “afacerea” prin cooptarea de membri în rețea care să-i vândă substanțele interzise. Iar unul din acești noi membri a fost chiar Sebi, începând cu ianuarie 2021.

“Având în vedere apetitul de petreceri la cabane, în vara anului 2020, inculpatul A. A. A. (n.r. – Sebi), l-a cunoscut pe numitul C. S., un apropiat al inculpatului I. F. A., care la petreceri aducea pentru consum substanțe psihoactive. Prin intermediul numitului C. S., tot la petreceri, inculpatul A. A. A. l-a cunoscut pe inculpatul I. F. A., cu care a devenit prieten, cu ocazia unor petreceri din preajma anului nou, astfel încât l-a invitat și la ziua sa de naștere la data de 22.01.2021. Cu acea ocazia, inculpatul I. F. A. i-a spus că este dispus să-i vândă cantități mai mari de substanțe psihoactive, iar comenzile să le lanseze folosind aplicația whatsapp. Inculpatul A. A. A. a acceptat oferta și la sfârșitul lunii ianuarie 2021 a achiziționat prima dată 20 de grame de substanțe psihoactive, după care periodic, începând din luna februarie 2021, periodic, inculpatul A. A. A. a comandat inculpatului I.F. A. diferite cantități de substanțe psihoactive.

În același mod, la petreceri la care invita și persoane de sex feminin, inculpatul I. F. A. a atras tot mai multe persoane în comerțul ilicit cu substanțe psihoactive. Inculaptul I. F. A. și-a creat un adevărat mod de operare pentru a recruta noi vânzători respective cu ocazia chefurilor organizate de acesta la cabane sau la diferite apartamente oferea cantități însemnate de sare de baie pe care le punea pe farfurii pentru a fi consumate de participanți fără a solicita la acel moment vreo sumă de bani în schimbul lor. După câteva zile de la chef el își nota participanții și estima o anumita sumă de bani de care au consumat droguri la chef după care îi aborda pe participanți comunicându-le că suma de bani reprezintă datorie față de el pentru drogurile consumate și o pot achita pe loc sau urmând să vândă anumite cantități din drogul denumit sare de baie pentru el”, au arătat anchetatorii în acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Sebi.

Pe lângă faptul că își lărgea rețeaua și făcea bani, capul bandei avea grijă să nu se expună în mod direct, astfel că el dădea substanțele interzise unor oameni de încredere – distribuitori – care la rândul lor le predau mai departe intermediarilor și vânzătorilor la stradă.

“Aceste persoane (n. r. – distribuitori) primeau cantități de sute de grame până la ordinul kilogramelor, pe care o distribuiau membrilor grupului, din dispoziția liderului grupului, inculpatul I. F. A.. Membrii grupului din palierul distribuitorilor pe lângă activitatea de distribuire a substanțelor psihoactive, comercializau ei înșiși substanțe psihoactive la stradă, sau la petreceri, fiind totodată și consumatori”, au precizat anchetatorii în document.

Sebi se afla pe palierul intermediarilor și al vânzătorilor ocazionali, care aveau rolul de a primi cantități de substanțe psihoactive pe care să le valorifice clienților lor ocazionali, dar și de a primi cantități de asemenea substanțe pentru a le transporta și preda altor membri ai grupului. Potrivit procurorilor, Sebi a început să achiziționeze pe datorie substanțe psihoactive, în special pentru a le revinde, dar și pentru consum propriu, într-o primă fază, precum și pentru a le oferi prietenilor la petreceri.

Astfel, de pe urma acestor vânzări, 51 la număr, în perioada decembrie 2020 (când încă era în perioada de probă) – iunie 2021, Sebi, devenit și el consumator, a obținut 10.100 lei.

La percheziții efectuate la domiciliul lui Sebi, procurorii au descoperit sare de baie cunoscută sub denumirea de miau-miau, dar și halucinogene din clasa canabinoizilor.

De la petrecere, la împușcături

Nu putem însă să trecem cu vederea scandalul făcut de Sebi și amicul cu care se afla la Figa, în iulie 2020. Cei doi au mers la o cabană închiriată de un amic de-al lor, unde au participat la petrecerea organizată acolo, stropită cu mult alcool. Au stat până spre dimineață, iar mai apoi s-au dus la o altă cabană, unde un alt amic își sărbătorea ziua de naștere. Bineînțeles că și acolo s-a consumat alcool, astfel că mințile participanților au fost cam încețoșate. Pe la 6 dimineața, Sebi și prietenul său s-au gândit să se întoarcă la cabana unde participaseră la prima petrecere, însă au încurcat aleile și au ajuns pe un drum greșit unde s-au întâlnit cu un grup de tineri din Tiha Bârgăului, și aceia aburiți bine de alcool. Unul dintre bârgăuani, care avea în mână o halbă de bere, s-a ciocnit de Sebi și i-a turnat alcoolul pe tricou. Asta a fost scânteia care a generat scandalul, fiindcă cei doi s-au luat la bătaie, după care au intervenit ceilalți. Fiindcă au început să iasă și alte persoane care se aflau în cabanele din vecinătate, deranjate de scandal, Sebi cu amicul său au fugit spre cabana unde au petrecut prima parte a nopții, nu înainte de a arunca un bolovan spre inamicii lor. Bolovanul a lovit însă destul de rău piciorul uneia dintre persoanele aflate în gașca adversă, fiindcă ulterior aceasta a avut nevoie de mai bine de 30 de zile de îngrijiri medicale. După ce au ajuns la cabană, în loc să se potolească, amicul lui Sebi a luat din torpedoul mașinii cu care s-au deplasat la Figa, un pistol airsoft, iar apoi s-au dus la cabana adversarilor. Aici, amicul lui Sebi a început să tragă cu arma asupra celor aflați înăuntru, rănind câteva persoane. După ce și-au potolit setea de scandal, cei doi s-au întors la cabana unde erai cazați, numai că la scurt timp au ajuns și mascații care i-au săltat pe cei doi și au restabilit ordinea în zonă.

A scăpat cu suspendare

Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, Sebi a primit un an și 4 luni de închisoare. Doi ani de închisoare i-a primit pentru vânzarea de substanțe psihoactive, respectiv pentru efectuare fără autorizație a oricăror operațiuni susceptibile a produce efecte psihoactive (infracțiune care face parte din altă categorie decât cea a traficului de droguri de risc sau de mare risc, și care se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă), iar pentru infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat a mai luat un an și 8 luni. Pedeapsa finală aplicată de instanță tânărului din Budești este de 3 ani de închisoare, cu suspendare, plus interzicerea unor drepturi, pe o perioadă de 3 ani și 6 luni, și efectuarea de muncă în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile. Totodată, i s-a interzis să mai intre în Figa, dar și să comunice cu celelalte persoane anchetate de procurori pentru vânzare de substanțe interzise.