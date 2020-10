Un sofer lasat fara permis pentru ca a condus cu peste 100 km/h in localitate a obtinut in instanta anularea amenzii aratand ca lucreaza la Unifarm si se grabea sa duca echipamente de protectie pentru combaterea pandemiei la spitale din nordul tarii.



Soferul a fost lasat fara permis in 20 martie dupa ce a fost prins conducand pe Drumul European 85, prin localitatea Costesti, din judetul Buzau, cu 105 km/h. Barbatul a contestat amenda in instanta aratand ca „in momentul surprinderii cu aparatul radar, se deplasa in interes de serviciu pentru C.N. UNIFARM SA, lucru consemnat si in procesul-verbal la rubrica destinata mentiunilor contravenientului”.

Soferul lasat fara permis a aratat ca in cazul sau sunt aplicabile prevederile starii de necesitate care spun urmatoarele: caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul starii de necesitate.

Permisul, redat soferului de judecatori

Judecatoria Buzau i-a dat dreptate soferului, anuland procesul verbal de contraventie. Judecatorul a aratat ca in momentul in care a fost prins de radar soferul era intr-o stare de necesitate definita ca „acea cauza care exonereaza de raspundere persoana care a savarsit fapta pentru a salva de la un pericol imediat si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa ori a altei persoane sau un bun important al sau ori al altei persoane sau un interes general, daca urmarile faptei nu sunt vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce in cazul in care pericolul nu era inlaturat”.

„Astfel cum reiese din inscrisurile anexate plangerii contraventionale, petentul efectua transport de echipamente medicale catre Spitalul Municipal Husi, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie lasi precum si Institutul Oncologic Iasi, echipamente necesare diagnosticarii si protectiei impotriva COVID-19, riscul infectarii cu acest virus intrunind conditiile pentru a fi considerat un pericol imediat, acesta vizand sanatatea ori chiar viata persoanelor care se aflau internate ori care isi desfasurau activitatea in spitalele la care petentul livra echipamentele in discutie (masti, combinezoane, manusi, alcool sanitar si teste pentru diagnosticare rapida COVID-19 ), fiind, asadar, indeplinite conditiile analizate”, a aratat judecatorul.