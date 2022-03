Dmitry Muratov, editor șef al Novaya Gazeta, considerată ca fiind una dintre ultimele publicații independente de la Moscova, a anunțat că își DONEAZĂ Premiul Nobel pentru Pace în beneficiul refugiaților din Ucraina, relatează Nexta, pe Twitter.

Mergând, însă, mai departe, aflăm că jurnalistul a scris, astăzi, următorul mesaj pe Home Page-ul publicației rusești măsurile care, în opina sa, ar trebui luate „imediat”.

Dmitry #Muratov, editor-in-chief of #NovayaGazeta, donates his #NobelPeacePrize Medal to an auction for the benefit of refugees from #Ukraine. pic.twitter.com/LjLRkZe10m