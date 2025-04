Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Compartimentul Urmăriri, au pus în aplicare două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, ambele emise de către Tribunalul Bistrița-Năsăud.

„Mandatele au fost emise pe numele unui bărbat de 36 de ani, din Rebrișoara, condamnat la pedeapsa de 4 ani și 8 luni pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea de grup infracțional organizat și trafic de droguri și al unui bărbat de 42 de ani, din Bistrița, condamnat la pedeapsa de pedeapsa de 5 ani și 10 luni pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea de grup infracțional organizat și trafic de droguri”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

În dosarul trimis în judecată de DIICOT Bistrița-Năsăud pentru constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri, alături de cei doi bărbați au mai fost inculpate încă trei persoane.

„I. Condamnă pe inculpatul M. M.-A., …: – la pedeapsa de 2 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 1 an (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1, 2, 3 și 6 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală;

– la pedeapsa de 4 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 3 ani (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la participație improprie la introducerea în țară de droguri de risc, prev. de 48 Cod penal, raportat la art. 52 alin. 3 Cod penal, raportat la art. 3 alin.1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (9 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală;

– la pedeapsa de 3 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 2 ani (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (55 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi

– la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de deținere de droguri de risc ?i de mare risc, pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (9 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Constată că infracţiunile au fost săvârşite de inculpatul M. M.-A sub forma concursului real de infracţiuni prev. de art. 38 alin.1 Cod penal, iar în baza art. 39 alin.1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele principale stabilite în pedeapsa principală cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse principale stabilite, de 1 an şi 10 luni închisoare, în total 5 ani şi 10 luni închisoare, pedeapsă principală ce va fi executată de inculpat în regim de detenţie.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a şi alin. 5 Cod penal alături de pedeapsa principală menţionată aplică inculpatului M. M.-A. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 3 ani (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege), precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal.

În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului M. M.-A., durata reținerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu, începând de la data de 11.06.2023 la zi. Conform art. 399 alin.1 Cod procedură penală menţine măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul M. M.-A., întrucât temeiurile avute în vedere la data luării acestei măsuri subzistă în continuare.

II. Condamnă pe inculpatul B. G.-S., ..:

-la pedeapsa de 2 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 1 an (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1, 2, 3 și 6 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi

– la pedeapsa de 4 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 3 ani (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de participație improprie la introducerea în țară de droguri de risc, prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal, raportat la art. 3 alin.1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (9 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Constată că infracţiunile au fost săvârşite de inculpatul B. G. S. sub forma concursului real de infracţiuni prev. de art. 38 alin.1 Cod penal, iar în baza art. 39 alin.1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele principale stabilite în pedeapsa principală cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care adaugă sporul de o treime din cealaltă pedeapsă principală stabilită, de 8 luni închisoare, în total 4 ani şi 8 luni închisoare, pedeapsă principală ce va fi executată de inculpat în regim de detenţie.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a şi alin. 5 Cod penal alături de pedeapsa principală menţionată aplică inculpatului B. G. S. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 3 ani (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege), precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal.

În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului B. G. S., durata reținerii şi a arestului la domiciliu, începând de la data de 18.09.2023 la zi. Conform art. 399 alin.1 Cod procedură penală menţine măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul B. G. S., întrucât temeiurile avute în vedere la data luării acestei măsuri subzistă în continuare.

III. Condamnă pe inculpata K. S.-A., ….:

-la pedeapsa de 2 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 1 an (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1, 2, 3 ?i 6 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală;

– la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 2 ani (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la participație improprie la introducerea în țară de droguri de risc, prev. de 48 Cod penal, raportat la art. 52 alin. 3 Cod penal, raportat la art. 3 alin.1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală;

– la pedeapsa de 3 ani şi 9 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 3 ani (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi de mare risc, prev. de art. 2 alin.1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (8 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală;

– la pedeapsa de 5 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de deținere de droguri de risc ?i de mare risc, pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi

– la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 336 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. Constată că infracţiunile au fost săvârşite de inculpata K. S.-A. sub forma concursului real de infracţiuni prev. de art. 38 alin.1 Cod penal, iar în baza art. 39 alin.1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele principale stabilite în pedeapsa principală cea mai grea, de 3 ani şi 9 luni închisoare, la care adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse principale stabilite, de 2 ani şi 2 luni închisoare, în total 5 ani şi 11 luni închisoare, pedeapsă principală ce va fi executată de inculpată în regim de detenţie.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a şi alin. 5 Cod penal alături de pedeapsa principală menţionată aplică inculpatei K. S.-A. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 3 ani (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege), precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal.

În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatei K. S.-A., durata reținerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu, începând de la data de 29.08.2023 la zi.

Conform art. 399 alin.1 Cod procedură penală menţine măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpata K. S.-A., întrucât temeiurile avute în vedere la data luării acestei măsuri subzistă în continuare.

IV. Condamnă pe inculpatul M. Cristian….:

-la pedeapsa de 2 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 1 an (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1, 2, 3 ?i 6 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală;

-la pedeapsa de 2 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 2 ani (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege) şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală;

-la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența altor substanţe, prev. de art. 336 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi

– la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (8 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Constată că infracţiunile au fost săvârşite de inculpatul M. C. sub forma concursului real de infracţiuni prev. de art. 38 alin.1 Cod penal, iar în baza art. 39 alin.1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele principale stabilite în pedeapsa principală cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse principale stabilite, de 1 an închisoare, în total 3 ani închisoare.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a şi alin. 5 Cod penal alături de pedeapsa principală menţionată aplică inculpatului M. C. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi d Cod penal pe timp de 2 ani (interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege), precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi d Cod penal.

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere, stabilind termen de supraveghere potrivit art. 92 Cod penal de 4 ani.

În baza art. 93 alin.1 Cod penal obligă inculpatul M. C. ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mureş, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă şi să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 Cod penal impune inculpatului M. C. să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Mureş sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 Cod penal obligă inculpatul M.C. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului R. sau în cadrul Primăriei comunei Solovăstru, jud. Mureş, pe o perioadă de 90 de zile. În baza art.91 alin. 4 Cod penal atenţionează inculpatul M. C. asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere ori nu va executa, cu rea-credinţă, obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei.

Constată că faţă de inculpatul M. C. a fost luată măsura reţinerii pentru una zi (24 de ore). În baza art. 65 alin. 3 Cod penal pedeapsa accesorie stabilită pentru inculpatul M.C.devine executabilă doar în ipoteza anulării sau revocării suspendării sub supraveghere şi a executării pedepsei principale a închisorii în regim de detenţie.

V. Condamnă pe inculpatul B. D.-L., …:

-la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de efectuarea fără drept a oricăror operațiuni cu substanțe psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (57 acte materiale), art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere, stabilind termen de supraveghere potrivit art. 92 Cod penal de 4 ani.

În baza art. 93 alin.1 Cod penal obligă inculpatul B. D.-L. ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bistriţa-Năsăud, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă şi să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 Cod penal impune inculpatului B. D.-L. să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Bistriţa-Năsăud sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin.3 Cod penal obligă inculpatul Boldijar Dan-Laurențiu ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului Bistriţa sau în cadrul Primăriei comunei Ş.-M., jud. Bistriţa-Năsăud, pe o perioadă de 90 de zile.

În baza art.91 alin. 4 Cod penal atenţionează inculpatul B. D.-L. asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere ori nu va executa, cu rea-credinţă, obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei.

Constată că în cauză faţă de inculpatul B. D.-L., s-au luat, succesiv, măsura reţinerii, măsura arestării preventive şi măsura arestului la domiciliu, începând de la data de 29.08.2023 până la data de 08.03.2024, inclusiv.

În baza art.16 alin.1 din Legea nr. 143/2000 şi art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul M. M. A. a sumei totale de 13.000 lei, obținută din vânzările de droguri, urmând a se avea în vedere suma de 800 lei, ridicată de la inculpatul M. M. A. şi consemnată conform recipisei CEC Bank nr. 209235219/1.

În baza art.16 alin.1 din Legea nr.143/2000 şi art. 112 alin.1 lit. e Cod penal dispune confiscarea de la inculpata K. S. A. a sumei totale de 1.350 lei, obținută din vânzările de droguri.

În baza art.16 alin.1 din Legea nr.143/2000 şi art. 112 alin.1 lit. e Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul B. G. S. a sumelor de 25.000 lei și 6.150 euro, obținute din vânzările de cannabis.

În baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul B. D. L. a sumelor totală de 1.000 euro şi 2.600 lei, obținută din vânzarea de substanțe psihoactive, urmând a fi avute în vedere sumele de 100 euro ?i 1.800 lei ridicate de la inculpatul B. D. L. şi consemnate la CEC BANK, conform recipiselor nr. 209577933/1 ?i 209577905/1.

În baza art.16 alin.1 din Legea nr.143/2000 şi art. 112 alin.1 lit. f Cod penal dispune confiscarea următoarelor bunuri și cantității de droguri și substanțe susceptibile a produce efecte psihoactive : – 0,98 kg cannabis de la inculpatul M. M. A., – 15 gr. Cannabis (contraprobă) de la inculpatul M. M. A., – 0,88 grame substanță care con?ine 2 Methylmethcathinone (2-MMC) de la inculpatul M. M. A., – 8,3 grame substan?ă care con?ine 2-MMC (2-Methylmethcathinone) de la inculpatul B. D. L., – 5,0 grame substanță care conține 2-MMC (2-Methylmethcathinone) – contraprobă, de la inculpatul B. D. L., – dispozitiv pentru mărunţit (grinder) în care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) de la inculpata K. S. A. şi – o farfurie pe care s-a pus în evidenţă 3-CMC (3-Chloromethcathinone) de la inculpata K. S. A..

În baza art. 112 alin.1 lit. b Cod penal dispune confiscarea aparatelor telefonice folosite la comiterea faptelor de vânzări de substanțe psihoactive și de intermedierea unor vânzări, după cum urmează: (…).

În baza art.7 din Legea nr.76/2008 coroborat cu pct.36 din anexa legii dispune prelevarea de probe biologice de la inculpaţii M. M. A., B. G.-S., K. S. A., M. C. şi B. D.-L..

Obligă inculpatul M. M. A. să plătească statului suma de 2.600 lei, cu titlu cheltuieli judiciare avansate de stat. Obligă inculpatul B. G.-S. să plătească statului suma de 1.100 lei, cu titlu cheltuieli judiciare avansate de stat. Obligă inculpata K. S. A. să plătească statului suma de 4.150 lei, cu titlu cheltuieli judiciare avansate de stat. Obligă inculpatul M. C. să plătească statului suma de 1.100 lei, cu titlu cheltuieli judiciare avansate de stat. Obligă inculpatul B. D.-L. să plătească statului suma de 1.100 lei, cu titlu cheltuieli judiciare avansate de stat”, este sentința pronunțată în dosar, în octombrie 2024, de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Sentința nu a fost definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel Cluj, care, marți 29 aprilie, a menținut ceea ce a decis Tribunalul Bistrița-Năsăud