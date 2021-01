Adrian-Gabriel Ilie, medic primar ORL la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, le cerea pacienților mită in valoare de 500 de euro pentru o operație la nas.

Este vorba de o procedura denumita in termeni tehnici drept „rinoplastie corectoare”. Banii ar fi ajuns direct in buzunarele medicului, potrivit procurorilor DNA. Unul dintre martorii denuntători a explicat ca pacientul care voia sa faca o rinoplastie, platea o taxa la spital, de aproximativ 1.200 de lei si o alta suma, de 500 de euro, medicului.

Asta in conditiile in care Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” unde urma sa fie operat pacientul, este o institutie de sanatate publica care face parte din sistemul national public de sanatate si se afla in subordinea directa a Ministrului Apararii Nationale.

Cazul a devenit celebru dupa ce in laptopul lui Adrian-Gabriel Ilie, procurorii au gasit un fisier denumit „Manual de spaga”. In acesta erau prezentate cazuri documentate de jurnalisti referitoare la modalitatile, tarifele si circuitul mitei in sistemul public de sanatate din Romania.

Detaliile sunt din sentinta de condamnare a medicului Adrian-Gabriel Ilie la 6 ani si 8 luni de inchisoare pentru trei infractiuni de luare de mita. In acelasi dosar, una dintre paciente, make-up artistul Silvia Florentina Baranovschi, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare pentru dare de mita.

Instanta a mai decis aplicarea confiscarii extinse in cazul unor sume de bani care au fost gasite la perchezitii sau care nu au putut fi justificate de medic:

– 33.260 euro, 510 dolari, 52.500 lei, 2.000 de forinti, 90 de dinari si 2.627 de lei ridicat cu ocazia perchezitiei domiciliare desfasurata la domiciliul lui Adrian-Gabriel Ilie.

– 185.737,75 lei, 11.382,03 euro si 7.140 dolari reprezentand diferenta dintre valoarea totala a cheltuielilor curente si a celor cu achizitia de bunuri facute de Adrian-Gabriel Ilie si veniturile sale si ale familiei sale in perioada 22 aprilie 2012-10 august 2016.

Pentru recuperarea acestor sume, a fost mentinut sechestrul pus pe locuintele si terenurile detinute de chirurg si sotia sa. Procesul in acest caz a durat patru ani, dosarul fiind trimis in instanta de DNA in septembrie 2016.

Decizia in acest caz a fost data de Tribunalul Bucuresti, la sfarsitul anului trecut, dar poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti. Tribunalul Bucuresti a publicat recent motivarea acestei sentinte.

