În data de 18.07.2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bistrița-Năsăud a răspuns unei reclamații depuse la sediul instituției și a desfășurat o amplă acțiune de control la Societatea SIX SENIA PROD COM SRL Bistrița, cu scopul de a verifica respectarea prevederilor legale în domeniul protecției consumatorilor. Rezultatele acestui control au scos la iveală o serie de deficiențe grave în ceea ce privește comercializarea produselor alimentare și condițiile de depozitare a acestora.

Printre principalele probleme depistate se numără comercializarea unor produse alimentare fără informații clare cu privire la data limită de consum, precum și vânzarea de produse cu data limită de consum depășită. Acest lucru reprezintă o încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor, expunându-i la riscuri de sănătate.

De asemenea, comisarii au identificat fructe și legume depreciate calitativ, cu semne vizibile de putrefacție, mucegai și deshidratare. Aceste produse nu ar fi trebuit să fie expuse spre vânzare și ar fi trebuit să fie eliminate corespunzător pentru a evita eventualele intoxicații alimentare.

O altă problemă gravă constată în timpul controlului a fost modul necorespunzător de depozitare a produselor. Acestea erau plasate direct pe paviment, fără măsuri adecvate de igienă și protecție împotriva contaminării. Vitrinele frigorifice folosite prezentau deficiențe majore, fiind învechite și cu reparații neconforme. Acestea nu erau igienizate corespunzător, prezentând urme de mucegai și scurgeri de lichide neidentificate, rafturi ruginite și murdare, chedere nespălate și ventilatoare cu depuneri grosiere de praf.

În plus, spațiul destinat vânzării era într-o stare deplorabilă, cu pereți murdari și înnegriți, calorifere ruginite și pline de praf, precum și gresie spartă. Toate aceste aspecte contribuie la o imagine insalubră și nesigură pentru clienți, punându-le sănătatea în pericol.

În urma identificării acestor nereguli grave, echipa de control a decis să aplice sancțiuni conform legii. Astfel, Societatea SIX SENIA PROD COM SRL Bistrița a primit 3 amenzi contravenționale în cuantum de 50.000 lei și un avertisment. În plus, o cantitate de 66,85 kg de produse alimentare, inclusiv mezeluri, fructe și legume și băuturi răcoritoare, în valoare de 434,17 lei, a fost oprită definitiv de la comercializare.

Pentru a proteja sănătatea și drepturile consumatorilor, s-a dispus și oprirea temporară a prestării serviciilor în întreaga unitate până la remedierea tuturor deficiențelor constatate. Acest pas este esențial pentru a asigura faptul că operatorul economic se va conforma normelor legale și va îmbunătăți condițiile de comercializare a produselor.

Comisarii CJPC Bistrița-Năsăud au subliniat faptul că vor continua să monitorizeze respectarea drepturilor consumatorilor și că nu vor ezita să aplice măsuri urgente de conformare și sancțiuni contravenționale complementare, ori de câte ori vor identifica nereguli similare, indiferent de operatorul economic în cauză.