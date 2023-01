Fostul premier Victor Ponta spune că în acest an nu va lua parte la nicio ceremonie specială dedicată Micii Uniri. Ponta spune că țara se îndeaptă într-o direcție greșită și că el a decis să nu mai facă gesturi de imagine și să nu mai meargă la evenimente doar pentru a bifa prezența.

„La multi ani celor care sarbatoresc azi, la Iasi, Ziua Unirii! Am multe amintiri frumoase din anii anteriori, amintiri despre sperante, dorinte colective de mai bine, solidaritate si incredere. Nu vreau sa stric acele amintiri – asa ca anul acesta NU merg la Iasi ; chiar nu simt deloc o dorinta colectiva de “unire” ; nu vad oamenii politici cu viziune si curaj care chiar sa inteleaga si sa isi doreasca solidaritate in proiectele nationale ; nu vad speranta romanilor ca “uniti ne va fi mai bine” . Si am decis sa nu mai fac simple gesturi politice – mai bine spun ce vad si ce gandesc , indiferent de ce “voturi pierd sau castig”! Eu chiar am crezut in “Unire” dar nu o mai vad nici la Iasi, nici in alta parte – fiecare “pentru el” incercand sa scape cumva din “inghetul” ultimilor 8 ani si din “inghetul” care se arata in continuare” , scrie Ponta pe Facebook.

