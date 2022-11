Deputatul Daniel Ghiță susține că pesta porcină e o afacere de miliarde, care bagă fermierii români în faliment. Ghiță susține că toate cazurile de pestă porcină apar înainte de sărbătorile de iarnă, pentru ca românii să fie nevoiți să consume carne din import.

„Cum se face cà in fiecare an apare pesta porcină, doar în România exact înaintea Sărbătorilor Creștine? Omorați porcii românilor, să-i aduceți în faliment toți fermierii români, ca să cumpărăm carne de proasta calitate din Germania, Ungaria, Olanda, etc. Este o afacere de miliarde, distrugând toți fermierii români!

De ce trebuie să importăm carne din alte țări? Prin legi aberante, care subminează economia Românei! Siguranța Națională a României? Hallo SRI , dormiți ? Credeți că suntem proști? Vine pesta porcină, numai în România? Cine controlează carnea din import? Plină cu hormoni, de proastă calitate, înghețată, tăiată când ? Cum trasăm noi, dacă acel porc, nu era infestat cu pesta porcină? Câți ani stă carnea înghețată, până ajunge pe masa românilor? Nu cumpăr si nu consum carne de import! Nu mâncați, decât carne din România!”, scrie Daniel Ghiță pe Facebook.

