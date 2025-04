Lionel Carles, soția și fiul său mic au sosit miercuri din Nisa, Franța, cu o listă de lucruri de văzut și de făcut în New York: Catedrala St. Patrick, Rockefeller Center, Top of the Rock, Fifth Avenue. Și, un punct culminant interesant – un tur cu elicopterul al orizontului, scrie New York Times.

Rafn Herlufsen, în vizită din Islanda împreună cu fiul său adolescent, și-a făcut planuri similare: un meci al echipei Knicks la Madison Square Garden marți, un tur cu elicopterul mai târziu în cursul săptămânii.

Și Agustín Escobar, un executiv spaniol de la gigantul tehnologic Siemens, a cumpărat unul dintre zborurile mai lungi oferite de compania de turism, New York Helicopter. Cinci bilete, pentru el, soția sa și cei trei copii ai lor, pentru o călătorie care urma să dureze 20 de minute și să includă o survolare a podului George Washington.

Fiecare familie a sosit joi la ora stabilită la heliportul de lângă South Street Seaport pentru zborul cu New York Helicopter. Au ascultat instrucțiuni de siguranță și au pozat pentru fotografii în fața elicopterului cu care au zburat în acea zi, cu numărul de coadă N216MH.

Până la sfârșitul zilei, elicopterul se va destrăma pe cer și se va prăbuși în râul Hudson, iar una dintre aceste familii va fi ucisă, împreună cu pilotul lor.

Celelalte două familii vor face – cu stoicism și stânjeneală – turul orașului, afișând fețe fericite în timp ce se vor confrunta cu propriile cazuri foarte, foarte apropiate.

O senzație unică în viață

Un tur aerian de-a lungul faimoasei linii de orizont a New York-ului poate fi pentru un vizitator o senzație unică în viață. Dar pentru un pilot de elicopter, este doar o altă tură pe o pistă cunoscută. Piloții au parcurs această traiectorie în acest aparat de peste 1.600 de ori.

Elicopterul pilotat joi de familiile aflate în vizită era un Bell 206 LongRanger care își petrecuse doi ani efectuând zboruri pe distanțe scurte și medii în tot Texasul: Dallas la Lancaster, Austin la Denton, Denton la Wichita Falls.

În noiembrie 2019, elicopterul a ajuns în New York City. De atunci, a înregistrat peste 2.600 de ore în aer, majoritatea în segmente de 10 sau 15 minute, plimbând turiștii pe râul Hudson.

Zborurile începeau sau se încheiau la heliportul Downtown Manhattan din Lower Manhattan, lângă portul maritim. O cursă obișnuită îi ducea pe pasageri în jurul cozii insulei, până la Statuia Libertății, pe râul Hudson pentru câteva mile, apoi înapoi.

Elicopterul făcea circuitul la nesfârșit, chiar și de 18 ori pe zi, cu o pauză de doar trei minute între zboruri – abia timp pentru ca următorul grup zâmbitor să pozeze. În jurul fundului, peste statuie, pe râu și înapoi; în jurul, peste, sus, înapoi.

Membrii familiei franceze – Carles, 54 de ani, soția sa, Alexandra, 46 de ani, și fiul lor, César, 7 ani – erau pregătiți pentru decolare. Elicopterul s-a ridicat, iar ei au râs cu toții, exaltați. Au zburat deasupra New York-ului și minutele au trecut cu repeziciune.

„Este o experiență minunată”, a spus Carles, avocat. „Este una dintre atracțiile, pentru noi, care iese în evidență atunci când ești în New York.”

Pentru tatăl și fiul din Islanda, călătoria a fost una de sărbătoare. Băiatul de 14 ani terminase recent un ritual de confirmare care reprezintă o piatră de hotar în țara lor natală. Amândoi sunt mari fani ai baschetului și au avut locuri la un meci strâns marți seara, Celtics învingându-i pe Knicks cu 119 la 117 în prelungiri.

Ei au avut „un itinerar imens de lucruri din New York”, a spus dl Herlufsen. Joi a avut loc zborul cu elicopterul, al doilea al dlui Herlufsen cu compania turistică, iar primul al băiatului.

Sub un cer însorit, au survolat Statuia Libertății, Ellis Island și One World Trade Center.

„Iubesc orașul”, a spus Herlufsen.

Era aproape 3 p.m. Familia Escobar a ajuns la heliport. Au zâmbit larg pentru fotografiile făcute de companie – Escobar, Mercè Camprubí Montal și cei trei copii ai lor – Agustín, 10 ani, Mercè, 8 ani, și Víctor, 4 ani.

L-au cunoscut pe pilotul lor, Seankese Johnson, 36 de ani , care pilota elicoptere din august 2023. Lucra pentru New York Helicopter de doar câteva săptămâni.

Au decolat spre Lady Liberty, apoi pe partea de vest a Manhattanului. După ce a survolat maiestuosul pod George Washington, pilotul a virat și s-a îndreptat în josul râului, de-a lungul părții New Jersey a râului Hudson.

Era ora 3:09 p.m. Elicopterul își menținea altitudinea de 1.100 de picioare și se îndrepta spre sud cu 90 de mile pe oră, potrivit unui jurnal de date de pe site-ul de urmărire a zborurilor FlightAware. Stadionul Yankee a apărut în partea stângă, apoi mormântul lui Grant.

„Atenție, aveți o aeronavă căzută, Holland Tunnel”

Ora 3:11. Elicopterul – îmbrățișând țărmul deasupra Edgewater, N.J., peste râu de vârful Central Park – și-a început coborârea obișnuită către heliport. În mod normal, coborârea este treptată. Aceasta nu a fost așa. În 51 de secunde, aeronava a pierdut mai mult de 500 de picioare.

Ora 3:12. În stânga, zgârie-norii rezidențiali din Manhattan de pe West 57th Street, Billionaires’ Row, erau acum mai înalți decât elicopterul. Elicopterul pare să fi urcat la un moment dat în timp ce Johnson se lupta să recâștige controlul.

Nu este clar, până nu apar mai multe detalii, ce se întâmpla în interiorul aparatului în acest moment – ce transmitea pilotul la sol, dacă familia era panicată, confuză, îngrozită.

Sub elicopter, râul se apropia. Trecătorii din Jersey City au declarat că au auzit o bubuitură puternică și s-au întors pentru a vedea fumul negru care se revărsa dinspre un avion aflat deasupra lor.

La ora 3:15, chiar lângă un dig din cartierul Newport din Jersey City, elicopterul a căzut ca o piatră din cer, părți zburând, răsturnându-se în timp ce cădea. A plonjat în râu.

Stațiile radio pe care piloții le folosesc pentru a comunica cu controlul aerian au strigat actualizări.

„Atenție, aveți o aeronavă căzută, Holland Tunnel”, a spus un controlor aerian cu o urgență energică. „Vă rugăm să fiți cu ochii în patru pentru orice persoană în apă.”

Trecuseră mai puțin de 30 de minute de când familia zâmbea în fața camerei. Nimeni nu a supraviețuit. Pilotul lor, dl Johnson, un veteran al Marinei americane, a fost de asemenea ucis.

Undeva în Manhattan, Carles, avocatul francez, a primit un mesaj de la un coleg de serviciu. „Știai despre acest accident?”

A scos o știre, declanșând o cascadă de recunoașteri.

S-a întâmplat imediat după ce am plecat. Aceasta era aceeași companie pe care o foloseam.

Și apoi, uitându-se la pozele cu familia Escobar pozând în fața aparatului și comparându-le cu propriile lor fotografii. Acesta era același elicopter.

„Nu există nicio îndoială”, a spus Carles.

Grupul și-a continuat vacanța – un meci de baschet, o vizită la Memorialul 9/11. Nu au vorbit despre elicopter, chiar dacă în telefoanele lor erau salvate fotografii fericite din excursie – un fiu zâmbind alături de pilot.

„Am renunțat la subiect”, a spus Carles. „Vorbim despre ceva PG. Ne continuăm vacanța. Suntem foarte fericiți că suntem teferi și sănătoși și mergem mai departe.”

La câteva ore după ce Herlufsen a părăsit heliportul cu fiul său, telefonul său a explodat. Și el și-a dat seama că au fost în același aparat de zbor.

Fiul său a fost deosebit de zguduit de această încercare. „Aceasta este o întâlnire cu mortalitatea, greu de înțeles la 14 ani”, a spus Herlufsen.

Dar tatăl băiatului spera să încheie călătoria lor cu o notă pozitivă.

„Mai avem o zi din sejurul nostru la New York„, a declarat el joi, «și încerc cu adevărat să nu las ca acest lucru să ne copleșească călătoria noastră de aventură »unică în viață””.

Membrii familiilor lui Augustin Escobar și ale dnei Camprubí au căutat cuvinte de alinare după această pierdere masivă.

„Au murit împreună, lăsând o amintirede neșters asupra tuturor rudelor, prietenilor și cunoscuților lor”, au spus familiile într-o declarație.

Pentru aceste rude, săptămâna s-a încheiat cu o sarcină de neconceput, să zboare la New York, pentru a returna cele cinci cadavre în Spania.