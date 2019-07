Uite ce trebuie sa ai in vedere pentru a alege plafoniera potrivita!

Printre cele mai utilizate corpuri de iluminat casnic sunt plafonierele. Acestea sunt versatile, reduse ca dimensiuni si se intalnesc intr-o gama variata de stiluri.

Plafoniera se instaleaza pe tavanul incaperii si, de cele mai multe ori, are capacitatea de a ilumina un spatiu generos, iar alegerea corecta a acesteia va contribui decisiv la calitatea iluminatului general si la potrivirea acesteia in tematica stilului pe care vrei sa il adopti pentru incaperea respectiva.

Ce tipuri de plafoniere exista?

In functie de design si modalitatea de montare, ai la dispozitie posibilitatea de a alege o plafoniera cu sau fara suport (picior/tija). Diferentele dintre aceste doua tipuri de corpuri de iluminat sunt legate de utilitate si de design.

In general, plafoniera se instaleaza in functie de necesitatile tale, dupa cum urmeaza:

plafoniera fara suport este ideala pentru acele incaperi cu tavan situat la un nivel mai jos sau pentru incaperile destinate depozitarii, care au corpuri de mobila amplasate pe toata inaltimea camerei. Cu toate acestea, o astfel de plafoniera poate indeplini si un rol decorativ datorita faptului ca aceasta se identifica cu tavanul, creand un efect vizual deosebit.

plafoniera cu suport poate oferi o iluminare mult mai clara in comparatie cu un corp de iluminat lipit de tavan. Atunci cand plafoniera este instalata cu ajutorul suportului, la o distanta relativ mica dintre aceasta si tavan, sunt create efecte de iluminare multidirectionale, mentinand in acelasi timp functionalitatea prin directionarea fasciculului luminos catre podea. Efectul creat de acest corp de iluminat este unul placut si ambiental, ceea ce face ca majoritatea sa aleaga instalarea acestui model in propriul camin.

Ia in considerare utilitatea si stilul

Indiferent de preferintele tale stilistice, daca esti un admirator al stilului traditional sau, din contra, esti atras de o plafoniera cu design futurist, in domeniul corpurilor de iluminat vei gasi stilul care te caracterizeaza si care sa se integreze bine in tematica spatiului.

In situatia in care preferi o plafoniera minimalista, cele mai multe persoane aleg un model fara suport, acesta fiind mai discret si confundandu-se usor cu tavanul.

La polul opus sunt cei care prefera evidentierea detaliilor si opteaza pentru plafoniera cu suport, care confera o atmosfera aparte, fara a sacrifica prea mult spatiu.

In afara de aspectul plafonierelor selectionate pentru montarea in casa, ar fi bine sa ai in vedere utilitatea acestora, astfel incat partea functionala sa aiba intaietate, in special atunci cand alegi corpuri de iluminat ce urmeaza a fi montate in zonele destinate traficului intens , precum holuri sau scari.

Iluminatul general este important in zonele de tranzit, astfel incat sa nu intampini dificultati in a vedea eventuale obstacole aflate in drum. Totodata, pentru aceste zone este recomandat sa utilizezi plafoniere fara suport pentru a maximiza spatiul dintre corpul de iluminat si podea. In acest mod, vei putea evita deteriorarea plafonierei, cand renovezi sau transporti diverse obiecte inalte.

Alege dimensiunile potrivite

Indiferent de alegerea pe care trebuie sa o faci pentru diferitele spatii dintr-o casa, este bine sa ai in vedere o plafoniera de dimensiuni potrivite, evitand un corp de iluminat supra sau sub-dimesionat comparativ cu celelalte elemente din camera. De asemenea, alegerea nepotrivita a unei plafoniere va crea un disconfort vizual si nu te vei putea simti in largul tau.

Cand ai nevoie sa gasesti modelul potrivit de plafoniera pentru casa ta, viziteaza magazinul online eOrion.ro, alege un model din gama variata de corpuri de iluminat si beneficiaza de garantia calitatii si livrare rapida!