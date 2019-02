Udrea la adresa lui Kovesi:„Şi ea ar trebui să primească minim 6 ani de puşcărie”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, condamnată la şase ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute”, susţine că dacă ea a fost găsită vinovată şi condamnată având în vedere că „Lucian Bute nu a boxat pentru Udrea”, atunci acelaşi lucru ar trebui să i se întâmple şi Codruţei Kovesi.

„Aparatorii dansei in special, sustin ca nu este grav si nici nu e luare de mita faptul ca i-a cerut lui Sebastian Ghita sa plateasca un avion privat cu care sa il aduca in tara pe fugitul Nicolae Popa, in 2009.

As fi fost inclinata sa ii iau apararea si sa spun si eu la fel, daca in cazul meu lucrurile nu ar fi identice. Adica, eu am fost acuzata de doamna Kovesi ca l-am adus pe Lucian Bute sa boxeze in tara lui, unde milioane de romani isi doreau sa il vada boxand si nimeni nu a fost in stare sa organizeze un meci al acestuia in Romania.

Bute nu a boxat pentru Elena Udrea, nu a boxat la mine in sufragerie, nu am avut niciun avantaj din prezenta lui la acea Gala de box, cunoscuta ca Gala Bute.

Singurul castig pe care doamna Kovesi l-a identificat, au fost aplauzele pe care le-as fi primit, adica imaginea buna pe care mi-as fi facut-o… Si am fost condamnata 6 ani cu executare pentru asta si s-a dispus de catre un complet ilegal constituit (din care a facut parte si domnul judecator Ionut Matei) si confiscarea de la mine a unei sume egala cu suma platita de ministerul pe care il conduceam pentru promovarea Romaniei in timpul acestui meci de box!!!”, scrie Elena Udrea, pe Facebook.

Fostul ministru al Turismului susţine că fosta şefă DNA nu are pentru ce să se mire că e acum acuzată.

„Atunci de ce se mira ea si sustinatorii ei ca este acuzata ca a luat mita suma de bani reprezentand contravaloarea inchirierii avionului privat si ca a avut si un castig de imagine, pe langa vacanta cu spp-istul in Indonezia, cu avionul privat, unde ea nu avea ce sa caute? Daca eu am incalcat legea, atunci si ea a incalcat-o si ar trebui sa primeasca minim 6 ani de puscarie, plus sa fie obligata sa ii dea banii inapoi lui Ghita…Sau justitia nu e egala pentru toti, e doar pentru catei?”, conchide Elena Udrea.

În dosarul de la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului General, fostul procuror şef al DNA Laura Codruţa Kovesi are calitatea de suspect, iar infracţiunile cercetate sunt luare de mită, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu.

Laura Codruţa Kovesi este favorită pentru postul de procuror european, fosta şefă a DNA plecând de altfel vineri, de la Parchetul General, direct la Bruxelles. Potrivit calendarului Parlamentului European, Comisia libertăţi civile, justiţiei şi afaceri interne (LIBE) are şedinţe pe 25 februarie de la ora 16.00 şi pe 26 februarie, de la orele 10.00 şi 15.30.

Este al doilea atac al Elenei Udrea la adresa fostei şefe DNA, după ce joi, din Costa Rica, a lăudat faptul că în România începe o vreme a „normalităţii”, în contextul în care Laura Codruţa Kovesi a fost chemată pentru a fi audiată de procurori, subliniind că discursul fostei şefe DNA din presă a fost similar cu al celor care aveau dosar penal. „Aş putea spune ‘Bun venit în clubul penalilor!’ doamnei Kovesi”, a declarat Elena Udrea, la Antena3.