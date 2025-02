Universitatea Babeș Bolyai mai bagă aproape 14 milioane de lei în Castelul de la Arcalia, mai exact în pavilionul de cazare pentru a putea găzdui acolo 50 de persoane. Asta după ce deja s-au investit 2,6 milioane de euro din bani europeni pentru reabilitarea efectivă a castelului. Domeniul fostului nobil maghiar Bethlen va fi folosit exclusiv de facultățile UBB, nefiind luată în calcul includerea în circuitul turistic.

La un deceniu de când instanța a decis că domeniul fostului nobil maghiar Bethlen de la Arcalia rămâne în proprietatea Universității Babeș Bolyai, încă mai sunt de făcut lucrări de amenajare și reabilitare.

În 2009, moștenitorii nobilului maghiar care a amenajat la Arcalia o adevărată oază de liniște, cu un castel, pavilion de cazare și un parc dendrologic, solicitau în instanță să intre în posesia domeniului.

Familia Atzel s-a judecat cu UBB 5 ani în încercarea de a pune mâna pe domeniul de la Arcalia. Prin acțiunea înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud, familia Atzel cerea anularea titlului de proprietate dat universității.

Abia în 2014, instanța a venit cu o decizie irevocabilă și definitivă în acest caz. Judecătorii au decis ca domeniul de la Arcalia să rămână la Universitatea Babeș Bolyai, după ce Atzel Ferenc nu a putut dovedi că este descendent direct al familiei Bethlen.

Până să aibă în mână decizia prin care se stabilea că deține proprietatea, Universitatea Babeș Bolyai s-a ferit să facă investiții la castelul de la Arcalia, deși era o locație folosită deja pentru stagiile de practică de studenții de la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului sau de cei de la Facultatea de Biologie și Geologie.

UBB a primit 2,6 mil euro pentru reabilitarea castelului

În 2020, la mai bine de 5 ani de la finalizarea procesului cu famolia Atzel, Universitatea Babeș Bolyai primește o finanțare europeană de 2,6 milioane de euro pentru reabilitarea castelului domeniului de la Arcalia.

Domeniul se întinde pe 16,5 hectare și include un parc dendrologic și trei corpuri de clădire, printre care un castel construit în 1850, în stilul maur-bizantin. Constructorul care s-a ocupat de lucrare a încercat să păstreze cât mai multe din elementele originale, fiind salvate inclusiv câteva sobe, adevărate opera de artă.

În castel au fost amenajate în urma reabilitării: o sală de conferințe de 80 de mp cu 70 de locuri, o sală de seminar de 40 mp cu 20-25 de locuri, o sală de lectură care se întinde pe 40 de mp și biblioteca francofoniei, amenajată pe 25 de mp.

Universitatea mai avea însă de lucru la cantină și spațiile de cazare, pentru ca studenții care merg să facă practică la Arcalia să poată fi cazați direct pe domeniu, nu să facă naveta de la Bistrița sau Beclean.

Odată ce va fi finalizat, domeniul Bethlen de la Arcalia va fi luat în calcul pentru găzduirea de simpozioane științifice, conferințe, seminarii, cursuri de vară, găzduirea studenților și a personalului didactic pentru efectuarea practicii de specialitate, activități expoziționale și tabere de creație sau petrecerea sfârșitului de săptămână sau „retragerea” pentru redactarea unor lucrări științifice.

Deși până acum se permitea vizitarea domeniului, pentru o taxă modică de câțiva lei, se pare că odată cu reabilitarea castelului, vizitatorilor nu prea li se mai permite accesul… Nici fotografii care obișnuiau să facă ședințe foto în parcul dendrologic și lângă castel se pare că nu prea li se mai permite accesul.

UBB mai bagă 14 mil lei în domeniul de la Arcalia pentru a rezolva cazarea

UBB caută constructor pentru reabilitarea pavilionului de cazare și refacere împrejurimi. Pentru lucrări a pus la bătaie 14 milioane de lei și își propune să conserve și restaureze clădirea existentă:

„Prin lucrările propuse se vor conserva, restaura și pune în valoare elementele patrimoniale ale clădirii, componentele artistice deosebite, și se va îmbunătăți imaginea urbană în urma reabilitării fațadelor și a amenajărilor exterioare. Propunerile privind lucrările specific de conservare și restaurare se vor realiza ținând cont de legislație, în limita bunelor practice din domeniul restaurării și conservării monumentelor istorice, în vederea păstrării concepției, substanței originale și a esteticii inițiale, prin intervenții reversibile, pentru a nu afecta caracterul și valoarea clădirii”, se arată în caietul de sarcini.

Lucrările includ atât recompartimentarea clădirii, cât și eliminarea cauzelor și degradărilor de fizică și biologia construcției, înlocuirea și modernizarea instalațiilor și echipamentelor sanitare, electrice, termice și de ventilare, dar și cele de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, realizarea iluminatului architectural sau de eficientizare energetică.

Vor fi refăcute finisajele interioare la pereți, pardoseli și tavane, vor fi realizate scări noi, tâmplăriile de la subsol și subsolul intermediar vor fi înlocuite, iar la parter vor fi înlocuite parțial ușile exterioare și ferestrele. Vor fi refăcute pavimentele la terase și scările exterioare, și vor fi înlocuite învelitorile.

La subsol vor fi amenajate săli de curs și de lectură și un grup sanitar. Legătura cu parterul unde vor fi amenajate spațiile de cazare se va realiza printr-o scară nou amenajată. La nivelul subsolului intermediar va fi amenajat spațiul cantinei termice, iar la nivelul parterului se propune o reconfigurare și recompartimentare pentru asigurarea spațiilor de cazare a 49 de persoane, în camera complet echipate și dotate pentru această funcțiune și prevăzute cu grup sanitar propriu.

Lucrările presupun și împrejmuirea proprietății

Constructorul va avea sarcina și să împrejmuiască proprietatea cu panouri metalice din bare de oțel. Împrejmuirea urmează să fie dublată de un gard verde. Sunt propuse și împrejmuiri natural cu vegetație medie din arbuști tunși.

„Se vor realiza două porți de acces auto și pietonal, un ape latura nord-estică și un ape latura sud-estică. Porțile vor fi pe stâlpi de beton cu capac de protecție din piatră naturală și panouri din bare de oțel. Lungimea totală a împrejmuirii pe zona porților va fi de circa 20 de m. Se vor echipa cu buton sonerie, sistem video înspre domeniul public și număr clădire înspre domeniul public” , se mai arată în caietul de sarcini a licitației.

Pavilionul de cazare ce urmează să fie reabilitat are o suprafață desfășurată construită de 872 de mp, în timp ce zona ce urmează să fie împrejmuită are o lungime de 1935 metri. Firma care va câștiga licitația are la dispoziție 24 de luni să finalizeze lucrările.

Arcalia este una dintre cele mai vechi localități din Bistrița-Năsăud. Satul a intrat în posesia familiei nobiliare Banffy în 1673, iar în următoarele două secole a fost moștenit de familia Bethlen. Contele Janos Bethlen modernizează domeniul de la Arcalia la începutul secolului al XIX-lea, amenajând aici primul parc în stil englezesc din Transilvania.

În jurul anilor 1880, Bela Bethlen, un descendent al lui Janos Bethlen reamenajează vechiul parc englezesc și-l transformă într-un parc dendrologic existent și astăzi, compus din peste 150 de specii de arbori și arbuști. Tot Janos Bethlen a construit și castelul în stil mauro-bizantin, singurul de acest fel din Transilvania.

