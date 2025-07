Cu ocazia Zilelor Bistriţei, Primăria Bistrița vă invită la un concert din cadrul Turneului Naţional ORGILE ROMÂNIEI, care va avea loc duminică 20 iulie, ora 16.00, la Biserica Evanghelică.

Solişti sunt tinerii organişti Eduard şi Maria-Luisa ANTAL.

INTRAREA este LIBERĂ

Turneului Național Orgile României este un proiect de redescoperire a patrimoniului sonor al țării. Ajuns la a VII-a ediție, turneul pune în valoare orgi istorice din biserici catolice, evanghelice şi pentru prima dată dintr-un institut teologic catolic, din orașe mari și localități mai puțin cunoscute, aducând în atenția publicului acest instrument esențial al muzicii sacre și clasice – în această vară la Bucureşti, Cisnădie, Deva, Bistriţa şi Iaşi.

”În pragul celei de-a șaptea ediții a Turneului Național Orgile României, suntem extrem de entuziasmați să ne reîntâlnim cu publicul nostru drag. Anul acesta venim cu o abordare muzicală proaspătă și diferită. Pentru acest an, am ales tema L’amour, inspirată din propria noastră poveste de dragoste, proaspăt căsătoriți fiind. Vor putea fi ascultate lucrări de o diversitate rar întâlnită într-un concert de orgă: arii celebre din opere, piese reper din literatura pianistică, dar și coloane sonore din musicaluri, adaptate toate pentru formula camerală la patru mâini”, spune organista Maria-Luisa Antal.

Purtând titlul L`AMOUR, turneul propune, pentru prima dată, recitaluri la patru mâini, o formulă care îmbogățește repertoriul și aduce în prim-plan lucrări special scrise sau adaptate pentru acest tip de interpretare. Programul muzical traversează secole de creație, de la Wolfgang Amadeus Mozart și Gaetano Donizetti până la Edith Piaf și compoziții mai recente din repertoriul universal.

”Din experiența acumulată în edițiile anterioare ale turneului, dar și ale festivalului Cantus Ecclesiae, am învățat că orga este un instrument cu un potențial extraordinar, capabil să redea o paletă repertorială deosebit de variată. Ne dorim ca în acest an să aducem în fața publicului o latură complet diferită a orgii, una care nu a mai fost auzită în România, motiv pentru care turneul s-a extins și în locații noi, pentru a ajunge astfel la cât mai mulți dintre iubitorii muzicii de orgă. Mai multe nu vom dezvălui acum, dar vă asigurăm că ediția din acest an va fi plină de lucruri bune și frumoase, așa cum ne-a obișnuit turneul an de an. Merită să rămâneți aproape de noi pentru a afla din timp toate noutățile”, spune organistul Eduard Antal.

În bisericile din România există peste 1.000 de orgi, ele reprezentând un tezaur de tradiție culturală pe cât de bogat, pe atât de neștiut de public. Turneul național „Orgile României” continuă incursiunea în istoria acestui fabulos instrument pe teritoriul României, invitând la descoperiri şi redescoperiri ale unui tezaur cultural ascuns.