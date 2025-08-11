Tufiș: campania lui ND a fost „Trebuie să mă votați pe mine ca să nu iasă Simion”, iar acum lipsesc direcția și echipa

Profesorul universitar Claudiu Tufiș evaluează bilanțul primelor 100 de zile ale președintelui Nicușor Dan și constată absența unor repere clare de guvernare: nu au fost anunțați consilierii prezidențiali în mod complet, nu au fost prezentate documente programatice, iar intențiile strategice și oamenii-cheie cu care va lucra rămân în mare măsură necunoscuți.

Observația sa vine în contextul în care, după instalare, șeful statului a păstrat temporar câțiva consilieri și a realizat puține numiri, lăsând mai multe departamente fără conducere, în timp ce el însuși a vorbit despre o perioadă de analiză pentru completarea echipei.

Tufiș amintește și că mesajul electoral al lui Nicușor Dan s-a concentrat aproape exclusiv pe ideea „Trebuie să mă votați pe mine ca să nu iasă Simion”, fără o arhitectură de politici detaliată care să se continue vizibil în primele luni de mandat.

„Mai e puțin și se fac 100 de zile de la începutul mandatului de președinte al lui ND (pe 3 septembrie). Am intrat, de curiozitate, pe site-ul administrației prezidențiale să văd ce a făcut ND până acum. Și am găsit așa:

(1) Consilieri: sper să nu greșesc, dar în afară de Radu Burnete nu cred că ND și-a mai ales un consilier. Oricât de geniu ar fi ND, genialitatea sa ține de matematică, nu și de toate celelalte. Deci are nevoie de oameni care să îl ajute în domenii de care nu are habar. Unde sunt? Cine sunt? În caz că nu ați calculat deja, au trecut deja 77 de zile din mandatul lui ND, adică 5% din mandat. Mă întreb când va avea echipa de consilieri completă.

(2) Documente programatice: Tot ce există acolo sunt documente din mandatul lui Iohannis. Cu România Educată cap de listă. Chiar nimic nu a putut pune la această secțiune președintele Nicușor Dan? Pe baza a ce conduce țara?

Singurul document pe care îl avem la dispoziție este programul electoral, un set de 24 de slide-uri în care discută despre domenii în care președintele nu are nici o atribuție (discută despre educație, de exemplu, folosind 165 de cuvinte grupate în, practic, șase sloganuri goale).

(3) Agenda președintelui. Aici am găsit ceva activitate, de la consultări pentru formarea guvernului până la vizite externe și participări la întruniri internaționale.

Tufiș: Nicușor Dan nu se întâlnește cu oamenii din educație

Deși educația este importantă în contextul actual și deși ND este, din ce știu, cercetăor la Institutul de Matematică al Academiei Române, lipsesc orice întâlniri cu oameni din aceste domenii. Avem întâlniri cu oameni de afaceri, multe, dar nu cu oameni din educație. Avem participări la ceremonia de absolvire a Academiei de Poliție, dar nu și la evenimente similare de la universitățile civile. Sigur, educația nu intră în atribuțiile sale, dar are rol de mediator și e un conflict clar între guvern și cei din sistemul de învățământ pe care pare că președintele îl ignoră până acum.

Vom vedea dacă orientarea sugerată de agenda de până acum (business și instituțiile de forță) se va menține sau dacă va exista și ceva interes din partea președintelui pentru societate.

Întrebare: în agendă nu este nimic marcat pentru luna august. Președintele este deja în concediu și nu știm noi? A început mandatul pe 26 mai și pe 1 august deja a plecat în concediu? Pe de altă parte a semnat ceva decrete pe 1 și pe 8 august …

Pe scurt, la peste 75 de zile de la preluarea mandatului încă nu știm ce planuri are ND ca președinte și nici cine sunt oamenii cu care va lucra.”, scrie Claudiu Tufiș.

Sursa: știripesurse

Citește și: