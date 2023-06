Pentru 8 luni, MVM Future Energy Technology va asigura electricitatea pentru Tribunalul Bistrița-Năsăud și judecătoriile arondate, din Bistrița, Beclean și Năsăud. Furnizorul de energie, care va încasa aproape 180.000 de lei, are este deținută de oameni de afaceri maghiari.

MVM Future Energy Technology va asigura electricitatea pentru 8 luni la Tribunalul Bistrița-Năsăud, Judecătoria Bistrița, Judecătoria Năsăud și Judecătoria Beclean.

Tribunalul Bistrița-Năsăud a apelat la negociere fără publicare prealabilă și a avut două oferte. Cea mai bună a fost cea a celor de la MVM Future Energy Technology. Furnizorul de energie are ca acționar unic statul maghiar, care deține 100% din acțiunile sale.

SRL-ul va primi aproape 180.000 de lei pentru furnizarea energiei pentru 8 luni, în perioada 1 iunie 31 decembrie. Se estimează că Tribunalul Bistrița-Năsăud va primi 117 MWh, Judecătoria Năsăud 41 MWh și Judecătoria Beclean 19 MWh.

Grupul MVM, controlat de oameni de afaceri din Ungaria, și-a făcut firme și în România, tocmai pentru a putea participa la licitații. MVM Future Energy Technology, firma care a pus mâna și pe acest contract are ca acționar unic compania MVM Energy România SA, care este deținută de o firmă elvețiană cu acționariat maghiar – MVM Switzerland AG.

MVM a mai prins contracte în România

Acesta nu este singurul contract pe care grupul maghiar l-a prins în România. Potrivit e-licitație.ro, MVM Future Energy Technology a mai prins un contract luna aceasta cu Grădina Zoologică din București, tot prin negociere fără publicare. Valoarea contractului se apropie de 550.000 de lei, furnizorul de energie trebuind să asigure curentul pentru 12 luni.

De asemenea, maghiarii asigură curentul și la Tribunalul Suceava, valoarea contractului apropiindu-se de 200.000 de lei. Tribunalul Suceava a cumpărat 195 MWh, pentru 7 luni.

Furnizorul asigură energia și pentru entități private. Harviz SA a cumpărat electricitate de aproape 1,5 milioane de lei, iar CSIKI JEGKORONG SRL de 784.536 de lei. Anul trecut, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a cumpărat electricitate în mai multe rânduri de la MVM, de 227.100 de lei, de 119.427 de lei, de 537.337 de lei, de 87.466 de lei și de 98.818 lei.

MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY SRL a fost înregistrată în 2007, are sediul în localitatea Miercurea Ciuc din Harghita. Pentru 2022, furnizorul de energie a raportat o cifră de afaceri de peste 106 milioane de lei. Cu toate acestea s-au înregistrat pierderi de aproape 15 milioane de lei și datorii pe măsură de aproape 80 de milioane de lei. SRL-ul raporta 21 de angajați anul trecut.

Pentru 2021, SRL-ul a raportat o cifră de afaceri de 6,4 milioane de lei și un profit net de 3,8 milioane de lei. Datoriile existau și atunci, însă erau mult mai modeste: 337.000 de lei. În 2021, SRL-ul avea un singur angajat.

Pentru 2020, furnizorul de energie a raportat o cifră de afaceri de 1,6 milioane de lei și un profit de un milion de lei. Și atunci avea un singur angajat. În 2019, MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY SRL a raportat o cifră de afaceri de aproape 3 milioane de lei și un profit net de 10 milioane de lei.

Curioase sunt și cifrele din 2018, când SRL-ul raporta o cifră de afaceri de aproape un milion și jumătate de lei și pierderi de aproape 29 de milioane de lei. Pierderi substanțiale a raportat firma și în 2017, de aproape 15 milioane de lei. Datoriile au fost atunci pe măsură: în 2018 se apropiau de 93 de milioane de lei și în 2017 de 92 de milioane de lei.

Asigurarea gazului la Tribunal costă peste jumătate de milion de lei

Sume consistente nu merg doar pe asigurarea electricității la Tribunalul Bistrița-Năsăud, ci și pe gazele naturale. Anul trecut, Tribunalul Bistrița-Năsăud achiziționa gaze naturale pentru doar 8 luni, cu peste 655.000 de lei, de la ENGIE România SA, pentru sediul propriu și judecătoriile arondate.

Costă destul de mult și serviciile de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură. În mai, Tribunalul Bistrița-Năsăud aloca aproape 900.000 de lei pentru servicii poștale și de curierat. În aceeași lună, mai încheia un contract pentru același tip de servicii, valoarea acestuia apropiindu-se de 700.000 de lei.

Anii trecuți, Tribunalul s-a dotat și cu laptopuri pentru sediul propriu și pentru judecătoriile arondate. În 2021, instituția cumpăra 61 de laptopuri cu 256.200 de lei, iar cu un an în urmă achiziționa 53 de laptopuri cu 241.521 de lei. Tot în 2020, Tribunalul a cumpărat și 10 scanere mari tot pentru sediul propriu și judecătoriile arondate, cu 126.920 de lei.

Încărcătura pe judecător rămâne în continuare mare

Tribunalul Bistrița-Năsăud și-a rezolvat în parte și problemele cu personalul anul trecut, potrivit raportului de activitate. La începutul anului 2022, statul de funcții și de personal al Tribunalului Bistrița-Năsăud cuprindea un număr de 85 de posturi, dintre care 22 posturi de judecător, 4 asistenți judiciar, 9 funcționari publici, 30 de grefieri, un grefier statistician, 3 grefieri arhivari și un registrator, 5 specialiști IT, 2 agenți procedurali, 2 aprozi, 3 șoferi și 3 posturi personal contractual.

În 1 ianuarie 2022, doar 79 de posturi erau ocupate, fiind 6 posturi vacante de judecător. La finalul anului 2022, mai existau doar 3 posturi vacante de judecători și unul de specialist IT. Problema personalului este una spinoasă, mai ales că numărul dosarelor înregistrate la Tribunalul Bistrița-Năsăud este în continuă creștere, de la an la an:

„Din datele prezentate rezultă că, la Tribunalul Bistrița-Năsăud, în cursul anului 2022, au fost înregistrate cu 328 mai multe dosare față de anul 2021, creșterea find localizată la nivelul secțiilor civile, coroborat cu ușoară scădere a volumului la nivelul secției penale. Tendința de creștere se păstrează și dacă ne raportăm la anul 2020, diferența în plus fiind de 1.945 de dosare”, se arată în raportul de activitate pentru 2022.

Încărcătura pe judecător rămâne destul de mare, peste media pe țară. În 2022, încărcătura medie pe judecător raportat la dosarele nou intrate a fost de 288 de dosare, media pe țară fiind de 243 de dosare. Încărcătura raportată la volumul total de activitate, în care se ia în calcul și dosarele rămase de anii trecuți, este de 443 de dosare/judecător, media pe țară fiind de 388 de dosare/judecător.

Secția civilă rămâne secția cu cea mai mare încărcătură pe judecător. Un singur judecător are pe mână în medie 729 de dosare, comparativ cu Secția Penală, unde încărcătura pe judecător este de 355 de dosare.

