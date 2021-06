Afacerile online si website-urile personale sunt supuse in mod constant la riscuri de hacking. Din fericire, exista pasi pe care-i poti urma pentru a creste nivelul de securitate in serviciul de gazduire domeniu. Iata 3 sfaturi care te vor ajuta!

Foloseste autentificarea cu doi factori

Atacurile de forta bruta pot oferi acces complet persoanelor rau intentionate la panoul de administrator si reprezinta uneori chiar si sfarsitul unui site web. De asemenea, sunt furate informatii confidentiale, cum ar fi datele de pe cardurile de credit ale clientilor. Un mod prin care poti impiedica astfel de practici este autentificarea in 2 pasi. Aceasta este o functie de securitate care, pe langa parola, necesita completarea unui cod special. Se trimite aceeasi solicitare de fiecare data cand vrei sa te autentifci, iar browserele cu un IP diferit vor fi recunoscute.

Printre cele mai comune coduri sunt cele primite pe telefon, dar exista posibilitatea de a le primi si pe email. Poti configura totul pentru fiecare sesiune din serverul de gazduire domeniu sau doar pentru cele cu IP diferit. Modul de implementare al acestei solutii difera in functie de sistemul de gestionarea al continutului, fiind adesea utilizat un plugin sau o extensie.

Instaleaza un firewall pentru a proteja baza de date

Injectiile SQL presupun faptul ca un cod rau intentionat este plasat pe website intr-o sectiune cum ar fi cea de contact sau de comentarii. Scopul este cel de a activa o comanda care returneaza date sensibile sau le sterg in intregime. Una dintre cele mai simple metode de a preveni acelasi scenariu este utilizarea unui firewall activ. Acesta detecteaza activitatile suspicioase si elimina intrarile care par fortate. Poti beneficia de astfel de servicii direct prin intermediul companiei de gazduire domeniu. Solicita informatii cu privire la acest aspect si vei afla cum poti efectua configuratiile in asa fel incat sa ramai intr-un mediu sigur.

Elimina erorile detaliate

Erorile detaliate pot reprezenta un mod prin care vizitatorii sa inteleaga ceea ce se intampla cu paginile. Cu toate acestea, hackerii observa vulnerabilitatile si le vor exploata pentru a obtine acces mai rapid. Spre exemplu, sa presupunem ca un astfel de individ incearca sa intre intr-un director unde nu are acces. Daca mesajul afiseaza doar „file not found” atunci nu sunt detalii prea multe. Pe de alta parte, un mesaj de tipul „acces denied” transmite faptul ca s-a ajuns in locatie si trebuie doar sa continue. Pot aparea si alte mesaje de erori care sa aiba legatura cu structura fisierului de directoare. Incearca sa previi erorile PHP prin .htacces, scriind codul php_flag display_errors off. Daca nu stii exact cum sa faci acest lucru, angajeaza un developer pentru a economisi timp.

Cat de sigur poate fi un serviciu de gazduire domeniu?

Oprirea atacurilor cibernetice pe un website nu este intotdeauna o misiune usoara, in special atunci cand esti incepator in acest domeniu. Practicile de mai sus iti permit insa sa imbunatatesti securitatea si sa minimizezi pierderile in situatiile neasteptate. Alege un plan de gazduire web de la un furnizor stabil pentru a dispune de protectie DDoS, certificat SSL gratuit si filtru anti-spam pe email!