Achizitionarea unui server dedicat reprezinta o investitie complicata si costisitoare. Daca planurile de gazduire partajata costa in jur de 1 Euro pe luna, afla ca un abonament de baza pentru servere dedicate porneste de la aproximativ 50 Euro pe luna. Sunt considerabil mai scumpe, insa vorbim despre o investitie esentiala pentru orice site de dimensiuni medii si mari. Daca nu-ti doresti sa imparti serverul cu alte site-uri, vrei sa configurezi serverul dupa bunul plac si iti doresti mai multa securitate si performante mai mari, atunci este alegerea fireasca pe care trebuie sa o faci. De aceea, alegerea celor mai bune servicii cantareste greu in succesul oricarui site. Dar cand piata este suprasaturata cu firme care pun la dispozitie oferte dintre cele mai atractive, cum poti aprecia care este alegerea cea mai potrivita pentru tine? Iata cateva greseli pe care sa le eviti pentru a beneficia inca de la inceput de cele mai bune servicii.

Nu subestima puterea serviciului de suport si asistenta tehnica!

Spre deosebire de celelalte tipuri de gazduire web, serverele dedicate sunt mai complicat de administrat, motiv pentru care necesita cunostinte tehnice. De aceea, este esential sa colaborezi cu o companie care iti pune la dispozitie suport tehnic de specialitate, care sa fie disponibil non-stop. In primul rand, chiar si cele mai performante servere dedicate pot suferi probleme de ordin tehnic, astfel ca este important sa le poti rezolva rapid si la orice ora. In al doilea rand, daca iti doresti sa configurezi serverul in functie de necesitatile site-ului tau, la fel, va fi nevoie sa apelezi la ajutorul specialistilor.

Nu face compromisuri la nivel de calitate pentru a economisi bani!

Contrar parerilor populare, nu toate serverele dedicate sunt la fel. Vechea zicala “primesti ceea ce platesti” se aplica si in acest caz, astfel ca este esential sa nu faci o alegere bazata pe pret, ci pe caracteristicile care ti se pun la dispozitie. Cu alte cuvinte, prospecteaza piata si compara caracteristicile, nu preturile. Foarte multe persoane cad in aceasta capcana si constata in cele din urma ca au ales un server ale carui specificatii nu satisfac nevoile site-ului sau chiar intampina probleme de securitate. Sunt in joc succesul si reputatia brandului tau, un pret mai mare se poate dovedi in multe cazuri o investitie mult mai profitabila.

Nu omite sa verifici caracteristicile de securitate!

Da, serverele dedicate ofera un nivel superior de securitate in comparatie de gazduirea partajata sau cea VPS. Dar daca ti-am spune ca, in realitate, nu toate companiile ofera acelasi nivel de securitate? In acest sens, trebuie sa analizezi atent ofertele de hosting si sa te asiguri ca site-ul tau va fi gazduit pe un server care beneficiaza de protectie avansata, precum si de tehnologie anti-DDoS care sa preintampine atacurile cibernetice de orice natura! Cel putin daca vorbim despre un magazin online, acest aspect este vital! Site-ul tau gazduieste informatiile personale ale clientilor, iar pierderea lor ar putea avea consecinte grave!

Inainte de a achizitiona un server dedicat, indicat este sa consulti in prealabil un specialist. Fiecare site are nevoie de resurse si caracteristici diferite, iar lipsa de experienta in domeniu se poate dovedi a fi o adevarata problema.