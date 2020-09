Daca vrei sa ajungi rapid la clientii tai, trebuie sa le studiezi cu atentie obiceiurile de consum. Cea mai simpla modalitate de a le trimite, in mod personalizat, reclame cu produsele sau serviciile tale este sa faci asta prin marketing-ul digital.

Prin campanii Adwords poti adresa in mod tintit mesaje bine targhetate catre publicul tau tinta. Aceste mecanisme s-au dezvoltat in ultimii ani in Romania, iar anul 2020 anunta o ascensiune din acest punct de vedere. Cresterea notorietatii unui brand intr-un timp scurt este principalul motiv pentru care tot mai multi strategi de marketing au in vedere exploatarea acestui canal. Google este cel mai accesat motor de cautare in intreaga lume si a devenit cea mai facila metoda de a cunoaste si a preintampina nevoile clientilor tai, indiferent de industria in care iti desfasori activitatea.

Ce beneficii concrete ofera promovarea prin Google Adwords?

Pe langa faptul ca este o practica recomandata de strategi, atat pentru business-uri de produse, cat si pentru cele care ofera acces spre servicii, exista in spate anumite motive pentru care merita sa investesti in aceasta metoda de promovare. Este recomandat sa faci asta pe termen lung, din urmatoarele ratiuni:

Ai rezultate rapide

Prin intermediul campaniilor AdWords cresti rapid vizibilitatea brandului tau, obtii trafic crescut pe website si creezi conexiuni directe cu potentialii clienti. Pe baza cuvintelor cheie tastate in motorul de cautare Google de catre utilizatori, website-ul tau (cu oferta de produse, de exemplu) este afisat ca o solutie instanta si personalizata. In mod direct, te adresezi celor deja dispusi sa cumpere produsul.

Ai posibilitatea de a masura concret rezultatele

Spre deosebire de promovarea offline, unde KPI-s sunt mai greu de urmarit, avantajul marketingului digital este ca iti pune la dispozitie o varietate de metrici. In ceea ce priveste campaniile AdWords, ai acces la date esentiale: costul per click, tipul de device de pe care a fost accesat anuntul, informatii referitoare la traficul generat pe website, numarul de accesari al anunturilor, date demografice despre utilizatori etc.

Iti poti targheta foarte specific publicul tinta

Optiunile de targhetare pe care le ai la dispozitie in Google AdWords sunt un avantaj considerabil. Pe baza unui buyer personas, vei stii exact care este tipologia de client dispusa sa realizeze o conversie. Asadar, te vei adresa acestui profil, in functie de urmatoarele date: locatie, varsta, gen, interese, subiecte urmarite, website-uri accesate. Vei avea o evidenta clara a resurselor investite si a rezultatelor pe care le vei obtine.

Esti acolo unde este si concurenta ta

Vei putea observa actiunile concurentei si sa pui in evidenta factorii diferentiatori ai business-ului tau: preturile mai atractive, produsele unice, serviciile mai optime, bonusuri de fidelizare s.a.m.d. . Astfel, vei putea intampina oferta in raport cu ceea ce nu ofera deja concurenta ta, obtinand mai multe lead-uri.

