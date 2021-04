Primarul orașului Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, a fost obligat printr-o sentință a Judecătoriei Năsăud și menținută de Curtea de Apel Cluj să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității, ca o completare a condamnării sale la un an de închisoare cu suspendare. Culmea, munca trebuia prestată chiar în primăria pe care o conduce. Judecătoria Năsăud a modificat sentința și a mutat munca în folosul comunității în vecini.

Traian Ogâgău, primarul orașului Sângeorz-Băi a fost condamnat anul trecut la un an de închisoare cu suspendare pentru refuzul de prelevare de mostre biologice. Adițional la pedeapsă, judecătorii au decis ca acesta să presteze 80 de zile de muncă neremunerată în propria curte și anume la Primăria Sângeorz-Băi.

Deși decizia era cel puțin aberantă, Traian Ogâgău fiind pus în situația de a-și da singur indicații despre eventuala muncă în folosul comunității, aceasta a fost menținută și de Curtea de Apel Cluj, în toamna anului trecut. Zonele în care aceste ar putea să presteze această muncă sunt: întreținere locuri de agrement, parcuri și drumuri, salubrizarea localității sau activităţi în folosul unităţilor şcolare, educative sau socio-culturale.

„În baza art. 396 alin.1 şi 2 Cod de procedură penală, condamnă pe inculpatul OT sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută de art. 337 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare. Potrivit art. 91 Cod penal rap. la art. 92 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 1 an aplicată inculpatului, sens în care stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. (…) În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpatul ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în domeniul serviciilor publice (întreţinere locuri de agrement, parcuri şi drumuri, salubrizarea localităţii, activităţi în folosul unităţilor şcolare, educative sau socio-culturale), în cadrul Primăriei oraşului Sîngeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud”, se arată în sentința dată de judecătorii năsăudeni în vara anului trecut.

„Aberația”, corectată după mai bine de jumătate de an

Abia după jumătate de an această aberație a fost efectiv corectată, printr-un alt proces și o altă sentință, cererea fiind făcută de Serviciul de Probațiune. Tot Judecătoria Năsăud a stabilit, în cele din urmă, ca munca în folosul comunității să se desfășoare în vecini, adică fie la Ilva Mică, fie la Maieru. Ironia sorții, ambele comune sunt conduse de primari din opoziție, să fie umilința și mai mare.

„Admite sesizarea formulată de Serviciul de Probațiune Bistrița-Năsăud privind modificarea locului de executare a obligației stabilite în sarcina numitului, O.T. condamnat pentru comiterea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. În baza art. 51 aln.2 din Legea 253/2013, raportat la art.95Cod Penal, modifică locul de executare a obligației, stabilite în sarcina numitului OGÂGĂU TRAIAN, ca pe parcursul termenului de supraveghere de 2 ani, să presteze 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în domeniul serviciilor publice (întreţinere locuri de agrement, parcuri şi drumuri, salubrizarea localităţii, activităţi în folosul unităţilor şcolare, educative sau socio-culturale), în cadrul Primăriei comunei Ilva Mică sau al Primăriei Maieru”, se arată în sentința dată de Judecătoria Năsăud la începutul acestei luni.

Incidentul care i-a adus această condamnare datează încă din anul 2016, adică din celălalt mandat. În luna noiembrie a anului 2016, aflat la volanul autoturismului său, acesta este oprit de un echipaj de poliție. Oamenilor legii li s-a părut că primarul orașului Sângeorz-Băi ar mirosi a alcool și i-au cerut să sufle în etilotest.

Edilul a refuzat să suflet în etilotest. Cum oamenii legii insistau și vorbeau chiar de prelevarea de probe biologice la spital, Traian Ogâgău s-a dat pe brazdă și a suflat în etilotest, însă nu cum ar trebui, aparatul dând eroare. Polițiștii au insistat să repete operațiunea, însă primarul a refuzat. A refuzat să meargă și la spital pentru prelevarea de probe biologice. Așa că s-a ales cu un dosar penal pentru refuzul de la prelevarea de mostre biologice, care a ajuns pe masa judecătorilor doi ani mai târziu și anume în 2018.

Se pare că în fața instanței, Traian Ogâgău și-ar fi recunoscut faptele și anume că a refuzat să sufle în etilotest și să meargă la spital pentru prelevarea de probe biologice și chiar a cerut judecarea cauze în procedură simplificat, cu acord de recunoaștere a vinovăției. A mai spus în fața judecătorilor că ar fi urmat un tratament medicamentos la momentul în care a fost oprit și că avea interdicție să consume alcool. Comportamentul său s-ar fi datorat culmea, unui atac de panică.

Recunoașterea vinovăției l-a ajutat însă pe Traian Ogâgău enorm, judecătorii apelând la o pedeapsă mai blândă. Această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Dușmanii i-ar fi înscenat întâlnirea cu polițiștii

Cum de a avut ghinionul primarul Traian Ogâgău să dea nas în nas cu polițiștii fix atunci? Susținea la acea vreme că i-ar fi fost înscenată întâlnirea cu polițiștii. Surse Gazeta de Bistrița spun că acesta s-ar fi cinstit bine cu mai multe persoane într-un local din oraș, după care s-ar fi urcat la volanul mașinii.

Cei prezenți în local văzând că acesta se urcă la volanul mașinii ar fi alertat poliția, iar un echipaj de la Rutieră i-a venit în întâmpinare, pentru a verifica cele sesizate.

„Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției directe, întrucât, la momentul când a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, cunoștea că fapta sa constituie infracțiune, fiindu-i adus la cunoștință acest aspect. Față de probatoriul administrat în cauză, rezultă ca fapta penala mai sus descrisă există, a fost săvârșită de inculpat, existând probele necesare, legal administrate și necontestate”, se arată în motivarea sentinței judecătorilor.

Judecătorii mai spun în motivarea sentinței că Traian Ogâgău a fost sincer, este bine integrat în societate, își câștigă existența prin mijloace licite, conștientizează gravitatea faptei comise și regretă comiterea acesteia.

Cu o condamnare penală în spate, Traian Ogâgău își pierde mandatul de primar, cu doar câteva zile înainte de a se termina. Este reales pentru un nou mandat, care, culmea, este validat de către Judecătoria Năsăud.

Judecătoria Năsăud aruncă responsabilitatea dispunerii încetării noului mandat de primar sau invalidarea acestuia în curtea Instituției Prefectului, care trebuie să emită un ordin de încetare, procedura fiind una pur administrativă.

Prefectura însă așteaptă o decizie de la instanță care să-i spună că mandatul primarului Traian Ogâgău nu mai este valid sau că trebuie încetat. Prefectul Stelian Dolha a precizat pentru Gazeta de Bistrița că poate înceta mandatul unui primar doar dacă are o bază legală, clară și niște sentințe judecătorești.

Andreea Moldovan