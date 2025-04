Procesul pe fond în care a fost judecat pentru distrugere Traian Ogâgău, fostul primar al orașului Sângeorz Băi, a ajuns la final. Instanța a decis că Ogâgău trebuie să plătească o amendă piperată, fiindcă i-a lovit și distrus telefonul lui Dacian Măgurean, pe atunci consilier local. Nota de plată se cifrează la 8.000 de lei, echivalentul a 200 de zile de amendă. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

În urmă cu mai bine de 3 ani, mai precis în februarie 2022, Traian Ogâgău s-a ales cu un nou dosar penal. Fostul edil se afla în holul Primărie Sângeorz Băi, când Dacian Măgurean, pe atunci consilier local, și-a făcut apariția în instituție, ca să vadă niște documente ale administrației locale.

Cum între ei relațiile nu erau deloc cordiale, Ogâgău l-a luat la rost pe Măgurean ce caută în instituție, însă a ridicat și o vază destul de mare, simulând că o aruncă spre alesul local.

În acel moment Măgurean și-a scos din buzunar telefonul mobil începând să filmeze scena care tocmai avea loc. Supărat de gestul lui Măgurean, Ogâgău l-a lovit peste mână, astfel că telefonul alesului local a căzut pe dușumea. Măgurean și-a ridicat telefonul și a continuat să-l filmeze pe Ogâgău, care l-a lovit din nou peste mână, astfel că aparatul întâlnește din nou podeaua, moment în care se sparge carcasa. După toată scena, Măgurean s-a dus ață la poliție, unde depus o plângere penală.

Drept urmare, a fost întocmit un dosar penal, în care Ogâgău a fost cercetat pentru ultraj – în condițiile în care Măgurean era consilier local – lovire și distrugere. Acuzația de ultraj a picat, întrucât procurorii au considerat că alesul local nu era în timpul exercitării funcției sale, adică în ziua respectivă nu era stabilită vreo ședință de consiliu local.

Din rechizitoriul procurorilor reiese faptul că aceștia l-au cercetat pe Ogâgău și pentru o presupusă lovire a lui Măgurean, faptă care s-ar fi petrecut pe 1 decembrie 2021, cu ocazia unui eveniment privat organizat la o cabană de lângă Sângeorz Băi. Această faptă a fost clasată, întrucât Măgurean nu a depus nicio probă care să ateste lovirea, respectiv un certificat medico-legal, însă și martorii audiați în dosar nu au confirmat vreunul acest incident.

Telefonul, victima ciondănelilor dintre cei doi rivali

Dar să vedem ce a reținut mai exact instanța năsăudeană din rechizitoriul întocmit de procurori.

“Sub aspectul stării de fapt, la data de 25.02.2022, organele de poliţie din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Sângeorz Băi au consemnat plângerea formulată de persoana vătămată Măgurean Alexandru Dacian (…), prin care acesta a reclamat (printre altele) faptul că la aceeaşi dată, inculpatul Ogâgău Traian a provocat distrugeri telefonului său.

Această stare de fapt rezultă din coroborarea tuturor mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti.

Astfel, în data de 25.02.2022, în jurul orei 10:50, în incinta sediului Primăriei Oraşului Sângeorz Băi, respectiv în holul clădirii, între persoana vătămată Măgurean Alexandru Dacian (consilier local) şi inculpatul Ogâgău Traian (fost primar al oraşului) a avut loc o dispută iniţial verbală. Incidentul a degenerat, iar inculpatul care era deranjat de faptul că persoana vătămată îl filma cu camera telefonului mobil, a lovit cu mâna peste telefonul mobil Iphone 12 Pro al persoanei vătămate, care în acest mod a căzut pe podea şi s-a deteriorat. În condiţiile în care persoana vătămată a ridicat telefonul de pe jos şi a continuat să înregistreze, inculpatul l-a lovit din nou, acest scenariu repetându-se în total de 3-4 ori.

În urma acestui incident, telefonul persoanei vătămate Măgurean Alexandru Dacian, marca Iphone 12 Pro a suferit stricăciuni, respectiv deteriorarea prin spargere/fisurare/ciobire a carcasei posterioare, prejudiciul ridicându-se la 3.900 lei conform devizului emis de service-ul iStyle (…).

Din procesul-verbal de analiză a apelurilor realizate prin serviciul pentru apeluri de urgenţă 112, în legătură cu incidentul analizat, reiese că persoana vătămată a solicitat intervenţia poliţiei în data de 25.02.2022, sesizând că a fost agresat de inculpat, care l-a lovit de vreo patru ori peste telefon şi i l-a spart. Ulterior şi inculpatul Ogâgău Traian a apelat serviciul 112 şi a sesizat că persoana vătămată îl instigă, îl filmează şi caută scandal, solicitând intervenţia poliţiei.

Cu ocazia audierii sale în calitate de suspect şi de inculpat în cursul urmăririi penale şi ulterior în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a negat comiterea faptei, dar a menţionat că partea civilă l-a filmat cu acel prilej, instigându-l să facă «orice prostie» care să fie folosită împotriva lui pentru a-i împiedica candidatura la alegerile locale (N.R. – alegerile locale avuseseră loc cu 2 ani înainte, deci în 2020, când Ogâgău câștigase un nou mandat de primar, pe care l-a pierdut ulterior după ce a fost condamnat definitiv în dosarele penale adunate până la acel moment, iar următoarea rundă de alegeri locale urmau în 2024, la care oricum nu-și putea depune candidatura, el având interdicție de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice sau de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pe o perioadă de 3 ani, interdicție care a intrat în vigoare după ce sentința a rămas definitivă, adică din iulie 2021).

Analizând în ansamblu declaraţia persoanei vătămate, coroborate cu ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa de judecată constată că starea de fapt reţinută în actul de sesizare este corectă.

Astfel, înregistrarea audio-video a incidentului realizată de persoana vătămată cu propriul telefon mobil surprinde discuţiile între cei doi, în cadrul cărora inculpatul îi cere persoanei vătămate să nu-l mai filmeze, persoana vătămată îi reproşează inculpatului că l-a lovit peste telefon şi că «o să plătești telefonul», iar inculpatul îi răspunde «…mă, ţi-am lovit telefonul,… da nu mă mai filma…». În înregistrare se observă şi momentele când inculpatul se apropie de persoana vătămată şi loveşte cu mâna peste telefon, în mod repetat (…).

Instanţa reţine că din procesul-verbal de examinare a telefonului mobil din 27.09.2023, precum şi fotografiile depuse de persoana vătămată la dosar rezultă distrugerile suferite de dispozitiv la nivelul carcasei (…).

Martorul ocular XXX, audiat în cursul urmăririi penale (…) şi în mod nemijlocit în cursul cercetării judecătoreşti (arătând că îşi menţine declaraţiile date în cauză) (…) a confirmat că inculpatul l-a lovit pe Măgurean Alexandru Dacian peste telefon, sau peste mâna în care ținea telefonul, de 2-3 ori, lovituri în urma cărora persoana vătămată a scăpat telefonul, care a căzut pe pardoseală.

Conform ansamblului datelor cauzei, faptele inculpatului de a lovi peste telefonul mobil al persoanei vătămate în timp ce era ţinut de aceasta din urmă în mână, nu au reprezentat un gest specific infracţiunii de lovire, prin care inculpatul să urmărească producerea de vătămări sau suferinţe fizice, corporale persoanei vătămate.

Inculpatul a urmărit astfel să împiedice activitatea de înregistrare audio-video care se realiza cu acel dispozitiv (care nu s-a dovedit în cauză că ar fi fost o activitate ilicită) şi chiar dacă scopul urmărit nu a fost distrugerea sau degradarea telefonului persoanei vătămate, prin fapta comisă de acesta de a se apropia amenințător spre persoana vătămată de a o lovi peste mâna în care avea telefonul, a prevăzut şi acceptat rezultatul produs, previzibil în cazul izbirii telefonului de pardoseală. În aceste condiţii, instanţa reţine că fapta comisă de inculpat corespunde tipicităţii infracţiunii de distrugere, pe care a săvârşit-o cu vinovăţie, respectiv cu intenţie indirectă”, se arată în motivarea instanței.

Nu i s-a reținut nicio circumstanță atenuantă

În timpul judecății, Ogâgău a cerut achitarea, el susținând că a comis fapta în contextul în care a fost provocat de Măgurean, însă instanța nu a fost de acord cu această aserțiune.

“Din probele administrate rezultă următoarea încadrare în drept a infracţiunii, astfel cum a fost reţinută în urma cercetării judecătoreşti:

Fapta inculpatului Ogâgău Traian, care în data de 25.02.2022 a lovit-o în mod repetat pe persoana vătămată Măgurean Alexandru Dacian peste telefonul mobil ţinut în mână de aceasta, acţiuni prin care s-a cauzat căderea dispozitivului pe pardoseală şi deteriorarea prin spargere a carcasei, astfel cum a fost reţinută de către instanţă prin prisma probatoriului administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, săvârşită cu vinovăţie, în forma intenţiei indirecte, sub aspectul laturii subiective, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal.

Inculpatul a comis fapta în stare de recidivă postcondamnatorie raportat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani şi 6 luni, dispusă prin sentinţa penală nr. ###/2021 a Judecătoriei Năsăud, definitivă prin neapelare la 03.07.2021.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de distrugere constă în acţiunea inculpatului de a degrada telefonul aparţinând părţii civile prin aplicarea de lovituri cu mâna, în urma căreia telefonul a căzut şi s-a spart.

Fiind o infracţiune de rezultat, urmarea imediată a constat în degradarea telefonului părţii civile.

Legătura de cauzalitate dintre fapta inculpatului şi urmarea imediată rezultă din probatoriul administrat în cauză, acţiunile inculpatului producând o degradare a telefonului aparţinând părţii civile.

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea poate fi săvârşită cu intenţie, iar din probele administrate în cauză reiese că inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă, conform art. 16 alin. (3) lit. b) Cod penal, întrucât acesta a prevăzut rezultatul faptei sale şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui.

Analizând solicitarea inculpatului, prin apărător ales, privind dispunerea unei soluţii de achitare în temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) sau b) teza a II-a Cod procedură penală, instanţa urmează o respingă pentru motivele prezentate anterior, constatând că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, cu vinovăţia prevăzută de lege.

În considerarea celor de mai sus, instanţa constată că există concordanţă între fapta concret săvârşită de inculpat şi modelul abstract prevăzut de norma de incriminare, fapta prezentând caracterul de tipicitate, atât sub aspectul tipicităţii obiective, cât şi subiective, neexistând totodată cauze justificative sau de neimputabilitate incidente în cauză.

În ceea ce priveşte starea de provocare, invocată pe fondul cauzei de inculpat, prin apărător ales, instanţa are în vedere dispoziţiile art. 75 alin. (1) lit. a) Cod penal, potrivit cărora (1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale: a) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă.

Aşadar, condiţiile care trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru a fi reţinută starea de provocare sunt: (1) actul de provocare să fie realizat prin violenţă, atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă; (2) să fie îndreptat împotriva făptuitorului sau a altei persoane; (3) nu trebuie să fie imputabilă celui care a comis fapta în stare de provocare; (4) actul de provocare trebuie să determine o stare de puternică tulburare sau emoţie.

În cauză, instanţa reţine că partea civilă a continuat să îl filmeze cu telefonul ţinut în mână pe inculpat, cu toate cu acesta din urma i-a solicitat în repetate rânduri să înceteze şi, fiind iritat de atitudinea părţii civile, a lovit peste telefon, acesta căzând pe pardoseala din gresie.

Din mijloacele de probă administrate în cauză nu rezultă existenţa unor acte de violenţă fizică ori ameninţări adresate de partea civilă inculpatului. În contextul prezentului litigiu, existenţa unui conflict mai vechi dintre părţi, precum şi enervarea produsă inculpatului cauzată de atitudinea persoanei vătămate care continua să filmeze cu telefonul, nu reprezintă o atingere gravă a demnităţii persoanei sau o altă acţiune ilicită gravă.

Pentru aceste motive, instanţa reţine că fapta părţii civile nu se circumscrie noţiunilor de violenţă, atingere gravă a demnităţii ori altă acţiune ilicită gravă, având în vedere conţinutul concret al acesteia.

De asemenea, instanţa reţine că nici caracterul puternic al stării de tulburare ori al emoţiei produse inculpatului nu au fost dovedite în cauză, inculpatul arătând că era instigat de partea civilă cu orice ocazie se întâlneau, tocmai pentru a face orice prostie de care ulterior să se folosească pentru a-l împiedicat să candideze la alegerile locale. Astfel, inculpatul cunoştea aspectul că partea civilă este capabilă să facă orice pentru a-l atrage într-un dosar penal. Instanţa reţine că toate aceste elemente pot conduce cel mult la un disconfort produs inculpatului generat de atitudinea părţii civile, nefiind însă îndeplinite în mod cumulativ condiţiile privind reţinerea stării de provocare.

Or, faţă de aceste aspecte, în cauză nu se poate reţine în favoarea inculpatului circumstanţa legală atenuantă prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. a) din Codul penal”, se arată în motivarea Judecătoriei Năsăud.

Doar o amendă nițel piperată! Dar e penală

La final, chiar dacă fapta a fost comisă în stare de recidivă, instanța a decis să îi aplice lui doar pedeapsa amenzii, în condițiile în care de la comiterea faptei și până la pronunțarea sentinței au trecut 3 ani.

“Instanţa are în vedere şi împrejurarea că prezenta faptă penală a fost săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie, acesta fiind anterior condamnat – aşa cum rezultă din fişa de cazier, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani şi 6 luni, dispusă prin sentinţa penală nr. ###/2021 a Judecătoriei Năsăud, definitivă prin neapelare la 03.07.2021.

Ulterior săvârşirii faptei, acesta nu a depus eforturi pentru înlăturarea ori diminuarea consecinţelor infracţiunii săvârşite. Pe parcursul procesului penal, inculpatul a colaborat cu organele de urmărire penală şi s-a prezentat în faţa instanţei de judecată.

Instanţa arată că pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a inculpatului, scopul său fiind prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, formarea unei conduite corecte faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială, astfel încât atingerea dublului scop preventiv şi educativ este condiţionată de caracterul adecvat al acesteia, de asigurarea unei reale evaluări între gravitatea faptei, periculozitatea socială a autorului, durata sancţiunii şi natura sa.

Având în vedere circumstanţele reale şi personale ale inculpatului reţinute anterior, instanţa se va orienta către pedeapsa amenzii penale, pedeapsa închisorii fiind, în opinia instanţei, o pedeapsă prea aspră pentru modalitatea de săvârşirea a faptei şi a urmărilor produse.

Instanţa are în vedere şi faptul că, de la data săvârşirii infracţiunii, 25.02.2022, până la data soluţionării cauzei a trecut o perioadă mai mare de 3 ani, durată care, prin participarea inculpatului la procedurile penale desfăşurate împotriva acestuia, reprezintă prin ea însăşi o sancţiune. În acelaşi sens, această durată semnificativă de timp determină o estompare a consecinţelor săvârşirii infracţiunii în societate.

Luând în considerare toate aceste aspecte, instanţa consideră că o pedeapsă cu amenda este suficientă pentru atingerea scopului preventiv şi educativ al pedepsei şi atenționarea inculpatului asupra comportamentului viitor, fiind de asemenea proporţională cu gravitatea faptei sale”, arată instanța năsăudeană în motivarea sentinței.

Amenda aplicată lui Ogâgău este în cuantum de 8.000 lei – respectiv 200 de zile amendă x 40 lei/zi-amendă.

A cerut, dar nu a primit nimic

În latură civilă, Măgurean a cerut despăgubiri în valoare de 3.900 lei, contravaloarea reparațiilor carcasei telefonului. Instanța i-a respins însă cererea, în condițiile în care la dosar a depus doar un deviz estimativ al costurilor, referitor la contravaloarea reparaţiei, şi nu facturi sau chitanţe care să reflecte efectiv cuantumul acesteia.

De asemenea, Măgurean a cerut și plata cheltuielilor de judecată, conform dovezilor depuse la dosar, în cuantum de 19.906,6 lei, reprezentând onorariu de avocat. Instanța a decis că solicitarea este neîntemeiată și a respins-o.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare, atât de inculpat, partea civilă, cât și de procurori. Până la publicarea acestui material, niciuna dintre părțile implicate în dosar nu a formulat vreo acțiune în calea de atac.