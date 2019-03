Traian Băsescu, replică pentru Dragnea: ‘Daddy cheaună peste tot că ce rău e Iohannis’

Traian Băsescu a declarat, duminică, după ce Liviu Dragnea a afirmat că nu credea că România va fi condusă de un „președinte mai rău și mai toxic ca Băsescu”, că șeful PSD „cheaună” peste tot că Iohannis este rău și că pentru el doar PSD este sigurul lucru bun din țară.

„Daddy cheaună pe tot că ce rău e Iohannis, dar nu se uită că PSD are parte numai de președinți răi. Numai PSD este bun.Eu n-am fost bun, Iohannis nu e bun. Singurul lucru bun în țara asta pentru Dragnea e PSD. Mai bine s-ar uita să vadă de ce PSD nu e capabil să guverneze cu niciun președite ales. Motivul este că PSD nu are toată puterea până nu are justiția. Ori, pentru acest lucru i se va opune orice președinte, fie că vorbim de președintele Iohannis, fie că ne referim la perioada în care eu am fost președinte. Va perisita atâta timp cât PSD va sta cu un condamntat în fruntea lui, care nu are ltă țintă decât să dirijeze eforturile ministrului Justiției și ale Guvernului pentru a găsi o soluție să scape de condamnări”, a declarat, duminică, Traian Băsescu la România TV, potrivit Mediafax.

Reacția fostului președinte vine după ce Liviu Dragnea a afirmat că nu a crezut că țara noastră va fi condusă de un președinte „mai rău și mai toxic ca Băsescu”, precizând că șeful statului Klaus Iohannis nu făcut nici măcar un singur lucru bun pentru România, în cei patru ani de mandat.

„Eu am crezut că nu va veni în România un președinte mai rău și mai toxic ca Băsescu. Vă spun sincer. Eu nu am crezut. Acest om nu a făcut până astăzi, în patru ani și ceva de mandat, un singur lucru bun pentru această țară”, a declarat Liviu Dragnea, duminică la Târgu-Jiu, unde au avut loc alegerile pentru organizația PSD Gorj.