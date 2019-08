Top 5 instrumente de marketing online care te pot ajuta sa iti promovezi afacerea pe Internet

Cunoscut si sub denumirea de Internet Marketing sau marketing digital, marketingul online este utilizat la scara mondiala ca punte de legatura intre companii si consumatori, acesta oferind o gama vasta de instrumente, de multe ori mai eficiente decat cele ale marketingului clasic. Avand o latura creativa si una tehnica deopotriva, marketingul online este o modalitate de promovare pentru care opteaza cei mai multi antreprenori, fie ca detin un magazin online sau un site de prezentare pentru business-ul lor.

In acest articol vei afla despre cele mai des utilizate instrumente de marketing online. Iata care sunt acestea:

1) SEO

In prezent, SEO (Search Engine Optimization) are un rol central in orice strategie eficienta de marketing online. Google, cel mai popular motor de cautare din lume, foloseste peste 200 de factori de listare pentru a returna utilizatorilor cele mai relevante rezultate. Asadar, daca ai o afacere pe Internet si iti doresti ca aceasta sa aiba succes, ai nevoie de o strategie SEO eficienta pentru a-ti devansa competitorii. Avand in vedere ca SEO este un domeniu complex si dificil de stapanit, cel mai recomandat este sa apelezi la o agentie specializata care are experienta in domeniu.

Unul din cele mai mari avantaje ale acestui instrument de marketing online consta in faptul ca ofera cea mai mare rata de recuperare a investitiilor (ROI). Acesta necesita eforturi sustinute pe termen lung, insa efectele strategiei SEO sunt, de asemenea, de lunga durata.

Iata care sunt elementele de baza care ar trebui sa se regaseasca intr-o strategie SEO:

audit

research si strategie de cuvinte cheie

optimizare on page: creare de continut si meta taguri optimizate pentru paginile site-ului, optimizarea vitezei de incarcare a site-ului si a versiunii de mobile, optimizarea imaginilor, crearea unei arhitecturi de linkuri interne cu structura logica, redirecturi 301 pentru linkuri defectuoase si pagini cu eroare 404, imbunatatirea indicatorilor UX (User Experience).

optimizare off page: creare de continut cu scopul de a fi publicat pe alte site-uri cu autoritate si relevanta (comunicate de presa, articole de blog, advertoriale), crearea unui profil solid de backlinkuri, optimizarea SEO a continutului de tip text, imagini sau video publicat pe retelele de socializare.

2) PPC

PPC (pay-per-click) este un instrument de marketing online care implica promovarea site-ului prin reclame, precum Google Ads si alte platforme de publicitate online (Facebook, Instagram sau Youtube etc.). Practic, platesti pentru fiecare click pe care un utilizator il efectueaza pe reclama respectiva. Astfel, este recomandat sa monitorizezi cu atentie conversiile pentru a stabili care este rata de recuperare a investitiei.

Investind intr-o campanie Google Ads, spre exemplu, site-ul tau poate fi propulsat in topul paginilor de rezultate Google, insa pozitiile respective vor fi mentinute numai atata timp cat campania este activa.

3) SMM

Unul din cele mai populare instrumente de marketing online este SMM (Social Media Marketing), cu ajutorul caruia companiile comunica, interactioneaza si influenteaza audienta targetata prin intermediul retelelor de socializare precum Facebook, Instagram sau Twitter.

4) Marketing afiliat

Marketingul afiliat implica promovarea produselor si/sau serviciilor unei terte parti, in schimbul unui comision din vanzari. Desi avantajul acestui instrument de marketing online este ca platesti un comision pe baza conversiilor realizate, marketingul afiliat da roade numai daca site-ul care te recomanda are o audienta semnificativa. De cele mai multe ori, bloggerii renumiti practica marketingul afiliat, promovand diverse branduri in cadrul articolelor pe care le scriu si publica pe blog.

5) Email marketing

Emailul este unul din cele mai “longevive” practici de marketing online, fiind folosit cu succes si in prezent de catre companii pentru a-si promova produsele si serviciile. Email marketingul este eficient cu precadere in randul magazinelor online care vor sa isi creasca rata de conversie. Campaniile de e-mail marketing sunt in general automatizate, prin intermediul unui soft de retargeting care, in functie de comportamentul de navigare al utilizatorilor, trimite emailuri personalizate cu scopul de a-i convinge sa revina pe site si sa finalizeze o comanda.