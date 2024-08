Anii ’90 au adus o mulţime de filme superbe în cinematografeşi în casele oamenilor. Unele dintre ele au rămas întipărite încultura populară, oamenii vorbesc şi astăzi despre ele, iarplatformele de streaming şi canalele TV continua să le promoveze. Printre cele mai populare genuri ale anilor ’90 se număra comediile, care aduc de atâţia ani zâmbetul pe buzeleiubitorilor de filme.

Pentru nostalgici, glumeţi şi fani ai cinematografiei ce deja se poate numi clasică, am pregătit un TOP al comediilor din anii’90 pe care trebuie să le vadă sau să le revadă:

1. Home Alone (1990)

Unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun din toatetimpurile, “Home Alone” a cucerit inimile a milioane de oameni. Aventurosul Kevin McCallister, un băieţel ce rămânesingur acasă de Crăciun, trebuie să înfrunte o bandă de hoţi ceîşi face veacul în cartierul său. Acesta le pregăteşte capcanecare mai de care mai amuzante, încercând în acelaşi timp sădescopere bucuria Crăciunului.

Nu trebuie să aştepţi Sărbătorile de Iarnă că se te bucuri de acest film, mai ales că este potrivit pentru întreaga familie

2. Dumb and Dumber (1994)

O valiză pierdută, doi prieteni aiuriţi şi situaţii comice, toateaceste ingrediente au creat o comedie memorabilă: “Dumb and Dumber”. Jim Carrey şi Jeff Daniels fac un duo comic, plin de entuziasm şi de neuitat. Dacă vrei să râzi cu lacrimi, trebuie neapărat să vezi sau să revezi acest film.

3. Clueless (1995)

Poveştile de liceu din America au un farmec aparte, iar“Clueless” reuşeşte să surprindă exact atmosferă potrivită, la mijlocul anilor ’90. Filmul are de toate: comedie, poveşti de dragoste şi dramă, astfel încât îţi va capta cu siguranţă atenţia. Este perfect pentru iubitorii de comedii fresh şi pentrunostalgici.

4. Mrs. Doubtfire (1993)

Robin Williams face un rol grozav în “Mrs. Doubfire”, undejoacă un tată ce decide să se deghizeze într-o bonă simpaticăde vârsta a treia ca să poată petrece timp cu copiii săi. Filmulare o distribuţie de excepţie, ce-i include pe Pierce Brosnan şiSally Field. Atât adulţii, cât şi copiii iubesc această poveste, ce se difuzează în continuare destul de des la noi în ţară.

5. There’s Something About Mary (1998)

O comedie romantică cu doi actori faimoşi în roluriprincipale, Ben Stiller şi Cameron Diaz, “There’s Something About Mary” cucereşte cu umor şi situaţii inspirate din realitatea cotidiană. Dacă ai chef să urmăreşti o peliculărelaxantă, care să te binedispună, aceasta ecranizare reprezintăo super alegere. În plus, la peste 25 de ani de la lansare, comedia “There’s Something About Mary” încă este votata întopuri ale celor mai amuzante filme.

