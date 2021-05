Amatorii de jocuri de noroc au fost mutați online din cauza pandemiei, așa că tendințele jucătorilor români au putut fi mai ușor de analizat, întrucât la cazinourile online se pot practica chiar și peste 800 de jocuri la anumiți operatori.

Multă lume alege cazinoul la care să joace în funcție de percepția cu privire la faimosul bonus de bun venit, însă selecția jocurilor, optimizarea pentru dispozitivele mobile, avantajele din clubul de jucători și frecvența acordării diverselor promoții reprezintă alte criterii pe care pasionații de păcănele le-au luat în calcul.

Poate surprinzător pentru unii, clasicele jocuri precum Lucky Lady’s Charm sau Power Stars nu au prins acest top, care pare să fie dominat de jocuri cu fructe și șeptari:

1. Sizzling Hot Deluxe este unul dintre cele mai simple jocuri de păcănele, cu 5 role, 3 linii și 5 linii de pariere. Este unul dintre cele mai îndrăgite jocuri sloturi din România, deși nu are nici un fel de runde speciale. Jocul este conceput cu o volatilitate crescută, în sensul că poate oferi câștiguri mari în urma unei simple rotiri. Steluțele de Scatter nu plătesc mare lucru, ci mai mult încurcă, ar spune unii jucători. În schimb, o linie de șeptari poate aduce până la x1000 de unități. Cu toate acestea, jocul produs de Novomatic, în varianta Deluxe, are un payout de doar 95.66%.

2. 5 Dazzling Hot este, am putea spune, o clonă a jocului prezentat mai sus, în sensul că simbolurile și liniile de pariere sunt identice. Spre deosebire de jocul celor de la Novomatic, 5 Dazzling Hot are un payout puțin mai mare: 95.74%, iar un alt plus ar fi faptul că, în producția celor de la EGT, câștiguri maxim este de x5000 de unități. Slotul este atașat și la un jackpot, care poartă numele de Jackpot Cards Mystery.

3. Burning Hot este o altă producție a bulgarilor de la EGT, care sunt axați, în principal, pe jocuri cu fructe și șeptari, de tip 77777. Ce are în plus Burning Hot față de precedentul joc prezentat? Ei bine, deși are un payout sensibil inferior, de 96.45%, slotul are un trifoi cu patru foi care joacă rol de WILD, și care poate pica pe rolele 2, 3 și 4, dar și două tipuri de simboluri Scatter: dolarul și steluțele. Burning Hot poate oferi câștiguri de până la 3000 de ori miza la finalul unei rotiri.

4. Shining Crown este o combinație între precedentele jocuri prezentate. Are aceleași tipuri de Scatter și WILD precum Burning Hot, oferă același câștig maxim, de x5000 de unități, ca și 5 Dazzling Hot, dar are payout mai mare decât cele 3 jocuri de mai sus, și anume 96.37% și spre deosebire de acestea, are 10 linii fixe de pariere.

5. Book of Ra Deluxe are o tematică bazată pe Egiptul Antic și ne scoate în prim plan exploratorul din Filmul Mumia. Deși are cel mai mic payout dintre sloturile din această listă, de 95.1%, jocul încântă datorită potențialului uriaș din spatele specialei cu cele 10 rotiri gratuite, care poate aduce până la de 10035 de ori miza la finalul unei rotiri norocoase, cu condiția ca jucătorul să câștige speciala, iar simbolul WILD ales în mod aleatoriu să fie cel al exploratorului.

Indiferent de jocul pe care îl preferă, specialiștii le recomandă pasionaților de jocuri de noroc să nu investească niciodată sume pe care nu își permit să le piardă, având în vedere că păcănelele reprezintă o distracție și nu o modalitate de câștig. Bugetul pentru jocuri nu trebuie să depășească marja generală de siguranță de 10% din venitul lunar al persoanei, însă uneori limita trebuie să fie și mai mică de atât, astfel încât să nu se intre în banii destinați altor cheltuieli. Vă rugăm să pariați responsabil!