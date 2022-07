Gandurile ocupa un rol esential cand vine vorba de realizarea visurilor pe care le ai. Acestea iti dicteaza fiecare decizie si actiune de pe parcursul vietii, astfel ca inainte de fiecare punerea in aplicare a oricarui fapt trebuie sa acorzi atentie gandului care il declanseaza. Astfel ca exista doua tipuri de ganduri care te influenteaza la fiecare pas, cele pozitive care te iti ofera incredere & motivatie si cele negative care te descurajeaza sau reusesc sa distruga tot ce incerci sa construiesti.

Astfel ca mentalitatea este cea care ii impiedica pe oameni sa-si atinga potentialul maxim si succesul pe plan profesional.

Iata asadar care sunt aceste ganduri toxice care nu iti vor permite niciodata sa evoluezi

Te compari cu ceilalti

Desi oricine face asta la un moment dat voit sau inconstient, trebuie sa constientizezi faptul ca e un lucru gresit. Este de inteles faptul ca vrei sa-ti dai seama de punctul in care te afli raportandu-te la ceilalti, insa acest lucru s-ar putea sa te demotiveze. E important sa-ti dai seama ca fiecare este unic, iar automat si parcursul vietii va fi unul diferit de la om la om. Incearca in schimb sa te raportezi la tine insusi, fa comparatie intre cine esti astazi fata de cine ai fost ieri, observa-ti evolutia si fii cea mai buna versiune a ta.

Iti pasa de ceea ce cred oamenii

Daca vrei sa obtii succesul trebuie sa te lasi ghidat de propriile opinii si sa te bazezi pe ce iti zice intuitia. Incearca sa nu te autocarcterizezi prin viziunea celorlalti, deoarece oricat de bun ai fi nu vei reusi sa multumesti pe toata lumea iar opinii negative vei auzi la fiecare pas. Asa ca, nu te lasa intimidat de cei care iti spun ca nu vei reusi. Doar tu poti decide acest lucru. Nu ii asculta pe cei care cred ca o anumita meserie nu ti se potriveste sau au anumite prejudecati. De exemplu, gandeste-te la videochat. Cu siguranta ai auzit o serie de prejudecăți si idei negative, insa acestea n-ar trebui sa reprezinte pentru tine un obstacol din a avea succes pe plan financiar si implicit traiul de viata pe care ti-l doresti. Cei de la Kendrastudio.ro fac angajari in videochat si cred in determinarea si vointa fiecarei femei de a se realiza in mod independent. Asa ca nu-i lasa pe cei din jur sa-ti controleze viata, fii stapana pe propriile decizii si indeplineste-ti visurile.

Te ingrijorezi pentru viitor

Asa cum a trai in trecut poate avea repercursiuni asupra prezentului, la fel se intampla si daca esti obsedat cu privire la viitorul tau. Bineinteles ca este in regula sa-ti faci planuri pentru a sti incotro te indrepti, insa nu trebuie sa te gandesti mai mult la viitor decat la prezent. Pur si simplu traieste clipa, apreciaza lucrurile pe care le ai in momentul de fata, fii concentrat asupra activitatii tale de zi cu zi, deoarece in caz contrar nu vei reusi sa fii fericit.

In concluzie, daca vrei sa reusesti pe plan profesional atunci trebuie sa renunti la a-ti mai inchipui ganduri si scene negative. Nu te mai compara cu ceilalti ci mai degraba raporteaza-te la propria persona. Nu pune mai mult accent pe ceea ce cred ceilalti decat pe intuitia si parerile proprii. Nu te ingrijora asupra viitorului, profita de ceea ce ai in prezent.

Sursa foto: Unsplash.com