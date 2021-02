Conform Poliției Române, în rubrica Most Wanted sunt 63 de persoane, inclusiv Gregorian Bivolaru.

1.BURTEA VASILE

Născut în: Drobeta-Turnu Severin, jud. MEHEDINTI, ROMANIA

Data nașterii: 20-04-1972

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Colibasi, jud. MEHEDINTI, ROMANIA

Motivul: mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea

Fapta: alte fapte

Detalii

Susnumitul poseda MEPI fiind condamnat la 200 zile inchisoare si se sustrage executarii.

2.ALINT ALBERT FLORIAN

Născut în: Sector 5, BUCURESTI, ROMANIA

Data nașterii: 03-08-1987

Porecla: BEBE A LUI CAMATARU

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Sector 5, BUCURESTI, ROMANIA

Motivul: mandat de arestare preventiva

Fapta: infractiuni la regimul circulatiei

Detalii

La data de 24.09.2020, Judecatoria Slatina a emis mandatul de arestare preventiva nr.10, pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea de infractiuni la regimul circulatiei.

3.DUDUIANU STEFAN

Născut în: Sector 5, BUCURESTI, ROMANIA

Data nașterii: 16-12-1995

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Sector 3, BUCURESTI, ROMANIA

Motivul: mandat de arestare preventiva

Fapta: talharie

Detalii

La data de 14.08.2020 Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis impotriva acestuia, mandatul de arestare preventiva nr. 85 UP, pe o perioada de 30 zile, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si talharie calificata.

4.DUDUIANU FLORIN

Născut în: Buzau, jud. BUZAU, ROMANIA

Data nașterii: 13-11-1984

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Sector 2, BUCURESTI, ROMANIA

Motivul: mandat de arestare preventiva

Fapta: talharie

Detalii

-impotriva acestuia a fost emis de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, mandatul de arestare preventiva, nr. 86 din data de 14.08.2020, pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de santaj, talharie si talharie calificata.

5.MEMET ALI GENER

Născut în: Tulcea, jud. TULCEA, ROMANIA

Data nașterii: 09-10-1991

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Nufaru, jud. TULCEA, ROMANIA

Motivul: mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea

Fapta: trafic de persoane

Detalii

Condamnat la pedeapsa de 7 ani si 2 luni inchisoare pentru trafic de persoane, proxenetism, infractiuni la regimul armelor, trafic de droguri. In luna octombrie 2016 a indus in eroare o persoana de sex feminin pe care a tinut-o la domiciliul sau si a transportat-o in Germania, unde a obligat-o la practicarea prostitutiei. A introdus in Romania un pistol si grindere pentru maruntirea canabisului. La domiciliul sau a fost pus in evidenta THC.

6.RADU DOREL

Născut în: Sector 2, BUCURESTI, ROMANIA

Data nașterii: 21-05-1979

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Sector 2, BUCURESTI, ROMANIA

Motivul: mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea

Fapta: tentativa de omor

Detalii

Mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 2826 din data de 06.12.2019 emis de catre Tribunalul Bucuresti-Sectia I Penala, in baza sentintei penale nr. 815 din data de 15.05.2019, impotriva numitului RADU DOREL, condamnat la pedeapsa de7 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor.

7.RADULESCU VICTOR

Născut în: Sector 6, BUCURESTI, ROMANIA

Data nașterii: 09-10-1975

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Sector 5, BUCURESTI, ROMANIA

Motivul: mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea

Fapta: trafic de persoane

Detalii

Impotriva acestuia Tribunalul Bistrita-Nasaud, Sectia Penala a emis MEPI nr. 51 din data de 20.11.2019, fiind condamnat la 5 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori.

8.BURLACU VLAD

Născut în: Iasi, jud. IASI, ROMANIA

Data nașterii: 10-09-1978

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Tungujei, jud. IASI, ROMANIA

Motivul: mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea

Fapta: viol

Detalii

Condamnat la 4 ani pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu si viol. In noaptea de 07/08.07.2012 a patruns prin efractie in imobilul partii vatamate si sub amenintarea unui cutit a obligat-o sa intretina cu el un raport sexual. Semnalmente: 1,65 m inaltime, constitutie atletica, par saten, ochii caprui.

9.BIVOLARU GREGORIAN

Născut în: Tartasesti, jud. DIMBOVITA, ROMANIA

Data nașterii: 13-03-1952

Porecla: GRIG

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Sector 5, BUCURESTI, ROMANIA

Motivul: mandat european de arestare

Fapta: trafic de persoane

Detalii

Persoana semnalata este cercetata de catre autoritatile judiciare din Finlanda, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si abuz sexual.

10.CIUCHES MILUT LIVIU

Născut în: Roman, jud. NEAMT, ROMANIA

Data nașterii: 22-07-1993

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Nisiporesti, jud. NEAMT, ROMANIA

Motivul: mandat de arestare preventiva

Fapta: omor

Detalii

Arestare preventiva 30 zile pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, omor calificat, tentativa de omor calificat si talharie calificata. Fapta: In perioada aprilie 2014, in timp ce se afla pe teritoriul Irlandei, inculpatul impreuna cu alti cetateni romani au constituit un grup de criminalitate organizata cu scopul obtinerii de venituri financiare din fapte ilegale, fiind suspecti de comiterea de acte materiale ale infractiunilor de santaj, omor calificat, tentativa la omor calificat si talharie calificata. Semnalmente: inaltime 1,75 m, greutate cca. 85 kg, corpolenta atletica, ochii caprui, fata rotunda, par saten, tip drept.

