Toate școlile din Năsăud, dotate cu mobilier nou și echipamente de ultimă generație

„Am reușit să trimitem în istorie întreg mobilierul din toate unitățile de învățământ, achiziționând mobilier nou și dotări de ultimă generație în cadrul proiectului <Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe de pe raza Orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud>, cod FPNRR-Dotări-2023- 6780,un proiect de aproximativ 1,6 mil de euro!

Toate unitățile școlare de pe raza orașului au fost dotate cu echipamente IT de ultimă generație, inclusiv display-uri interactive, care să permită aplicarea de metode educaționale moderne și un învățământ de calitate, așa cum merită orașul academicienilor”, a scris edilul năsăudean pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, tot în cadrul acestui proiect a fost achiziționat mobilier modern pentru toate unitățile școlare, iar luna aceasta urmează achiziția dotărilor pentru laboratoare, ateliere de practică și săli de sport.