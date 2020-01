Ultramaratonistul Tibi Useriu își testează din nou limitele la Yukon Arctic Ultra, cursă care se desfășoară în Canada, unde temperaturile pot ajunge chiar și la -50 de grade Celsius.

Este cea de-a doua oară în care Tibi Ușeriu alege să participe la această competiție, ultramaratonistul făcând o primă încercare anul trecut. Din păcate, atunci a fost nevoit să abandoneze cursa după doar 100 km, din pricina unor degerături.

”Anul trecut am înghețat, fără măcar să-mi dau seama. Drept urmare, am fost scos automat din cursa pe care îmi propusesem să o duc la capăt. Și am fost trimis la spital. M-am simțit cam ridicol, recunosc. Am venit acasă cu coada între picioare. Supărat pe mine, pe lume. Mi-a trecut, dar n-am uitat”, a spus Tibi Ușeriu. Din acest motiv, anul acesta a revenit în această competiție.

”Am venit aici la Yukon Arctic din nou. Sunt aproape de start, dar cu gândul la finiș. Va fi greu. Plec însă cu speranța să duc la bun sfârșit ce am început. Am în minte o listă lungă de oameni dragi, susținători, suporteri. Am în minte Via Transilvanica, poate cel mai frumos proiect în derulare în care suntem implicați noi toți, cei de la Tășuleasa. O să-mi hrănesc sufletul nu doar cu gheață și adrenalină, ci și cu gânduri calde, luminoase. Deocamdată, le trimit înspre voi toți, cei de acasă. Abia aștept să înceapă distracția!”, a mai precizat sportivul, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina personală de pe o rețea de socializare.

Reprezentanții Asociației Tășuleasa Social se numără printre susținătorii ultramaratonistului.

”Tibi va ataca din nou această competiție, cu gândul să se răzbune pe trecut și să reziste cât mai mult, poate chiar până la capăt! De fiecare dată când Tibi a fost acolo, în ținuturile înghețate, a reușit să ne unească toate emoțiile într-un mod special. L-am urmărit cu sufletul la gură. Poate acesta este motivul pentru care el acum aleargă pentru Via Transilvanica – un drum lung care unește toate emoțiile, culturile și locurile pe care această țară minunată le are de oferit lumii. Noi vă vom ține la curent cu toate noutățile primite de la el”, spun cei de la Asociația Tășuleasa Social, susținătorii lui Tibi Ușeriu.

Reamintim că sportivul a câştigat trei ani la rând ultramaratonul 6633 Arctic Ultra din apropierea Cercului Polar, competiție organizată pe modelul celei de la Yukon.