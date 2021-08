O cariera in videochat este una dintre modalitatile cele mai rapide si mai sigure de a-ti schimba viata in bine. O spun, in unanimitate, tinerele care au facut deja aceasta alegere, iar in prezent se bucura de beneficii nenumarate. Iata cateva marturii!

„De 3-4 ori salariul mediu pe economie, deci… viitorul suna bine“

Marturia de mai jos ii apartine unei tinere care a inceput sa lucreze in videochat indata ce a implinit varsta de 18 ani. De fapt, ea era gata sa faca greseala de a incepe lucrul chiar mai devreme, cand era minora, insa la Studio20 i s-a explicat ca asta ar insemna incalcarea legii si, prin urmare, a fost sfatuita sa aiba rabdare.

Nu e regretat nicio clipa alegerea facuta. Inainte de a implini 20 de ani, a ajuns sa obtina din videochat castiguri consistente, chiar daca recunoaste ca ar putea mai mult:

„Dupa un an si jumatate, desi nu fac cei mai multi bani din studio (da, sunt un pic mai aeriana si inca nu acord muncii suficienta atentie, dar sunt tanara si vreau sa ma bucur de viata), sunt extrem de fericita ca am ales acest job. Iar veniturile, desi medii intre colege, sunt de 3-4 ori salariul mediu pe economie, deci … viitorul suna bine“.

„Dorinta mea cea mai mare este sa am casa mea“

Nascuta in apropierea Capitalei, intr-o familie cu venituri modeste, Natalia are un obiectiv clar, care o ajuta sa se mobilizeze in mod constant. Ea isi doreste sa aiba propria casa:

„Dorinta mea cea mai mare este sa am casa mea. Nu imi doresc o vila uriasa, imi doresc apartamentul meu, imi doresc camera mea, livingul meu, locul unde prietenii mei pot veni oricand. Este un vis pe care stiam ca-l voi realiza, insa credeam ca va mai dura“.

Odata ce a inceput lucrul ca model de videochat la Studio20, a inteles ca acest vis se poate realiza mai repede decat ar fi sperat:

„Primele luni au fost grele, bineinteles ca depaseam nivelul de 500 de dolari, dar pentru o casa ai nevoie de venituri mai mari. Le-am explicat colegilor mei care este visul meu, iar ei mi-au creionat drumul catre succes. Am momente in care incep sa ma indoiesc, dar ei sunt alaturi de mine si imi reamintesc ca deja am trecut de jumatatea drumului, cat am reusit pana acum…“.

„Satisfactia pe care o simti atunci cand reusesti nu se poate descrie in cuvinte“

O alta marturie pune accentul pe plusul de incredere in sine pe care il capeti intr-un studio de videochat, datorita unui colectiv prietenos si bine pregatit:

„La Studio20 am fost primita cu multa intelegere, caldura si incredere ca voi reusi. Eu, recunosc, nu aveam suficienta incredere in mine, dar colegii mei au avut si de fiecare data m-au ajutat sa imi corectez comportamentul pentru a ajunge un model de top.

Faptul ca am un program si ca ma sustine cineva cand am o zi mai proasta ma ajuta sa-mi amintesc care este telul meu si sa lupt pentru el. Satisfactia pe care o simti atunci cand reusesti nu se poate descrie in cuvinte. Si acum nu ma mai simt cu 10 ani mai batrana, ci cu 10 ani mai tanara. Multumesc Studio20.ro si sper sa ramanem impreuna“.

Un alt exemplu de succes in videochat este cel al modelelor Raquelle Diva si Devious Angel, care, dupa ce au fost modele online si au obtinut prestigioase premii internationale, au ajuns sa detina propriul studio. Si tu poti sa reusesti in acelasi fel sa iti schimbi viata in bine!