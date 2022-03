În august 2020, procurorii DIICOT efectuau patru percheziții domiciliare, în urma cărora un bărbat din Șintereag a fost reținut pentru 24 de ore, într-un dosar de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice. În primăvara anului trecut, bărbatul, pe numele lui Marinel Mureșan, a fost trimis în judecată, însă procesul a curs foarte greu, din motive procedurale, iar la finele anului trecut, Curtea de Apel Cluj a fost nevoită să mute dosarul la Tribunalul Maramureș.

Pe 17 august 2020, DIICOT Bistrița-Năsăud anunța că a reținut pentru 24 de ore un bărbat, acuzat de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice, după ce cu o zi înainte au fost efectuate 4 percheziții domiciliare.

“În cauză s-a reținut faptul că inculpatul a indus în eroare o societate comercială din domeniul asigurărilor, precum și pe administratorul acesteia, cu ocazia înstrăinării, în cursul lunii octombrie 2019, a portofoliului de clienți ai unei alte societăți, a cesionării numerelor de telefon folosite de respectiva societate și a închirierii spațiului în care funcționa societatea, inducând în eroare persoanele vătămate cu suma de 30.000 euro, după care a reluat relațiile cu clientela înstrăinată în mod fraudulos.

Totodată, în perioada 03.05.2020 – 07.08.2020, în mod repetat a accesat fără drept bazele de date ale asiguraților societății victimă, precum și ale unei alte societăți pentru a obține date informatice, cu privire la clienții acestora și scadențarele polițelor de asigurări(esențiale în desfășurarea activității în domeniul asigurărilor).

Începând cu luna aprilie 2020, fără drept, a transferat, bazele de date cu clienții și scadențarele polițelor de asigurări(esențiale în desfășurarea activității în domeniul asigurărilor), ale societății victimă și a accesat conturile părților vătămate, fiind salvate scadențare și generate baze de date într-un calculator al făptuitorului, pentru a fi folosite în vederea încheierii de contracte de asigurări de către inculpat pe altă societate comercială pe care o administra.

În perioada 22-25.06.2020, prin introducerea repetată, fără drept, de parole greșite de acces într-o bază de date, a restricționat accesul în acest sistem a angajaților societății vătămate, ducând la imposibilitatea utilizării sistemului pentru o perioadă de timp, cu scopul de a hărțui și a perturba grav funcționarea sistemelor informatice.

La data de 17.08.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Bistrița-Năsăud au efectuat un număr de 4 percheziții domiciliare, pe raza județului Bistrița-Năsăud, în urma cărora au fost ridicate ridicat mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, 2 unități centrale, 4 laptopuri, 3 telefoane mobile, 9 cartele SIM, 3 routere wireless, precum și sume de bani (15.500 de lei și 3.100 de euro)”, arătau la acea vreme procurorii DIICOT.

Când după gratii, când acasă

Pe 18 august, Marinel Mureșan a fost dus în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă, care însă a fost respinsă, instanța aplicând măsura arestului la domiciliu, care după circa două luni a fost ridicată, astfel că bărbatul a fost pus sub control judiciar. Nu a durat prea mult libertatea acestuia, în condițiile în care, deși anchetat, el și-a continuat activitatea infracțională, astfel că procurorii l-au mai dus o dată în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, de data aceasta admisă de judecătorul de drepturi și libertăți. După o perioadă de stat după gratii, timp în care bărbatul a fost trimis în judecată, iar la începutul acestui an dosarul a fost mutat la Tribunalul Maramureș, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, ulterior fiind pus iar sub control judiciar.

Dar să vedem ce a făcut mai exact Marinel Mureșan.

Prima țepuită, o firmă din Bistrița

Potrivit procurorilor, bărbatul era administratorul a două firme de asigurare, ambele prin relații de colaborare cu o firmă din Sibiu. În timp, bărbatul a dobândit un portofoliu de asigurați important, fiind bine cotat în branșă.

“Inculpatul Mureșan Marinel a desfășurat activități în domeniul asigurărilor de mai mulți ani, prin societățile pe care le-a administrat societățile AA SRL Bistrița și SC BB SRL Bistrița, ambele prin relații de colaborare cu CC SRL Sibiu.

Datorită abilităților sale în relațiile cu clienții, inculpatul Mureșan Marinel a atras foarte multe persoane care au încheiat asigurări prin intermediul firmelor sale, dar și persoane dispuse să lucreze în calitate de agenți de asigurare, unii care au urmat cursuri în domeniu cu drept de a încheia polițe, iar alții doar cu drept de ofertare. Reputația inculpatului Mureșan Marinel s-a extins și în alte localități, astfel încât inculpatul avea agenți de asigurări atât în (…) dar și în alte județe Cluj, unde avea agenți de asigurări (…). Printre persoanele atrase de performanțele inculpatului Mureșan Marinel în atragerea clientelei s-a aflat și martorul G.A.

Martorul l-a cunoscut pe inculpatul Mureșan Marinel prin intermediul fratelui său G. B., în anul 2007 și a aflat că lucrează în domeniul asigurărilor și că are în portofoliu clienți din domeniul transporturilor de persoane societățile Unitrans și Philadelphia. Întrucât veniturile din asemenea asigurări erau consistente, în sensul că se făceau asigurări pentru călătorii în străinătate, câte 400 – 500 de asigurări pe lună, iar comisionul ce se obținea putea ajunge până la 50 %, martorul G.A., care la acel moment era director la Transilvania Broker, a fost încântat de oferta inculpatului Mureșan Marinel de a prelua de la el portofoliul cu clienți de la cele două societăți de transport de persoane, pentru o perioadă de un an de zile pentru suma de 15.000 euro. Martorul a apreciat că într-un an de zile se recupera investiția și obținea un profit aproximativ egal cu suma investită, ba mai mult, întrucât portofoliul firmei sale era format în mare parte din asigurări RCA, iar un portofoliu nonRCA, ar fi adus un comision mai bun la polițele RCA, ceea ce ducea la o creștere a veniturilor pe termen lung. După ce i-a înmânat inculpatului Mureșan Marinel suma de 15.000 de euro, dintr-un credit deja aprobat martorul G.A. i-a dat inculpatului formulare de polițe de asigurare, care la acel moment erau formulare tipizate pentru a completa polițe în numele societății martorului, existând varianta de a-l chema pe martor pentru a completa polițele dacă era nevoie. După o vreme martorul Gonczi l-a întrebat pe inculpat dacă a completat polițe întrucât deja comandase formulare în mod suplimentar. Inițial inculpatul Mureșan Marinel i-a spus că ar mai fi avut el formulare de polițe și că trebuia să le epuizeze după care va completa polițele de la firma martorului, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat însă, deși a primit suma 15.000 de euro, de la martorul G.A. nu a completat niciun formular de asigurare pentru firma acestuia, ci a continuat să încheie asigurări pe firma lui, la fel ca înainte, martorul realizând că afacerea cu inculpatul Mureșan Marinel fusese de fapt «o țeapă». De altfel, inculpatul având o aură de bun afacerist în domeniul asigurărilor a mai făcut asemenea oferte și altor persoane neidentificate, păstrând controlul asupra obiectului cesiunii, așa cum s-a întâmplat în cazul martorului G.A.”, se arată în rechizitoriul DIICOT.

Cum și-a pregătit o nouă lovitură

În 2019, Mureșan s-a îmbolnăvit de ciroză și a lansat zvonul că vrea să se retragă de pe piața asigurărilor. Numai că el se pregătea să dea o nouă țeapă.

“Printre persoanele ofertate să preia portofoliul său de clienți s-a aflat fiica sa martora P.S., care mai efectuase activități ca agent de asigurări pentru firma inculpatului Mureșan Marinel, pentru clienți din zona Beclean. Întrucât în toamna anului 2019, martora P.S. era în concediu de creștere a copilului și nu dispunea de timpul necesar activității cu un portofoliu atât de mare, l-a refuzat pe inculpat. Aceeași ofertă i-a făcut-o inculpatul Mureșan Marinel, martorului XX, administratorul societății B.B. SRL Sibiu, preluarea portofoliului de clienți al inculpatului presupunând deschiderea unui punct de lucru al firmei din Sibiu (…), însă martorul a refuzat. Este posibil ca oferte similare să mai fi făcut inculpatul Mureșan Marinel și altor persoane, însă pentru preluarea portofoliului de clienți suma de 30.000 euro, nu era ușor de achitat”, se arată procurorii.

Până la urmă, găsește și victima, un fost agent de asigurări de-al lui, care nu bănuia nici în ruptul capului ce avea să i se întâmple, acesta știindu-l pe Mureșan om serios. Drept urmare, fostul angajat al lui Mureșan își deschide o firmă proprie de asigurări și bate palma cu fostul șef.

Cum au decurs lucrurile în continuare, vă spunem în ediția de săptămâna viitoare.

VA URMA