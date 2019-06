Tentativă de asasinat asupra Doinei Pană! Cine ar fi avut interesul să facă acest lucru?

Inițial vestea a părut că este o știre din categoria celor false de care sunt pline publicațiile de pe internet. Era aproape imposibil de crezut că un membru al Guvernului României, țară membră NATO și a UE, a fost victima unei încercări de asasinat, în timpul exercitării mandatului. Ulterior lucrurile s-au confirmat.Fără nici un dubiu, asupra Doinei Pană a avut loc o încercare de eliminare fizică de către o persoană sau o grupare, deocamdată lucrurile nu sunt clare, ca urmare a măsurilor luate în calitate de ministru al Apelor și Pădurilor, pentru a limita tăierea absolut aberantă a pădurilor țării. Parchetul Antimafia, DIICOT, a deschis o anchetă in rem, pentru a identifica cineautorul acestei fapte, dar după cum se derulează investigația, există posibilitatea reală ca adevărul să nu iasă niciodată la suprafață, având în vedere implicațiile și cercurile interne de putere implicate, posibil și externe.

Quiprodest?, spuneau latinii.Cui folosea dispariția ministrului român? O întrebare simplă, dar esențială, la care dacă se va răspunde corect și acest lucru revine celor de la DIICOT, structura de parchet care anchetează speța, vom afla cu certitudine cine este în spatele încercării de asasinat a Doinei Pană.Dacă se reușește obținerea unui răspuns la această întrebare, enigma este dezlegată în proporție de 99%. Restul sunt detalii.

Este un lucru arhicunoscut de polițiști și psihologi, înafara cazurilor de psiho sau sociopatie, nici o infracțiune, cât de măruntă, nu este comisă fără a avea drept țel un avantaj, câștigul. În cazul de față, banii sau puterea, care de fapt înseamnă tot bani. Cu certitudine, până la această dată, anchetatorii au stabilit un cerc de suspecți, iar pentru a răspunde la întrebare, cui putea folosi moartea Doinei Pană, DIICOT ar trebui să folosească o metodă ajutătoare. Adică să urmărească circuitul banilor implicați în încercarea de asasinat.

Este mai mult decât evident faptul că tentativa de suprimare fizică a ministrului Apelor și Pădurilor a avut drept motiv măsurile de stopare ilegale a pădurilor. Cine a fost deranjat de aceste măsuri? Chiar nu este deloc dificil pentru DIICOT să stabilească suspecții. Lista ar trebui să fie extrem de scurtă.

Inclusiv Liviu Dragnea, recent ”executat” de statul paralel, a admis faptul că în spatele acțiunii ar putea fi oameni care au pierdut milioane de lei din cauza măsurilor luate de Doina Pană. Conform surselor Gazeta de Bistrița, acest lucru constituie una din ipotezele de lucru cele mai credibile avute în atenție de anchetatori.

Dragnea, primul căreia i s-a confesat

Fostul lider PSD a afirmat în momentul când a fost consultat cu cererea de demisie a Doinei Pană ca urmare a efectelor otrăvirii cu mercur că a respectat solicitarea acesteia.

“Sunt primul căreia i-a spus. Mi-a dat analizele și mi-a arătat evoluția. Dinainte și după. Sigur că era într-o stare deloc bună. Dumnezeu a ajutat-o să scape. Mă bucur mult. Doina Pană a fost cel mai curajos ministru care s-a ocupat de păduri. Dar a deranjat niște interese uriașe. Radarul pădurilor a făcut să scadă tăierile de arbori într-un an de la o cantitate uriașă la ceva nesemnificativ, niște crengi. Interesele deranjate au fost uriașe. Ce nu înțeleg eu de ce ancheta la DIICOT trenează…”, a declarat Dragnea.

A concluzionat spunând că în spatele intoxicării cu mercur a fostului ministru ar putea fi oameni care au pierdut mulți bani din cauza măsurilor Doinei Pană.

Înainte cu câteva zile de pronunțarea sentinței definitive în urma căreia a fost condamnat la închisoare cu executare, Liviu Dragnea și-a mai legat o piatră de moară de gât. Legat de proiectele demarate de Doina Pană pentru a salva pădurile României de la măcel acesta a anunțat că are intenția să depună un proiect de lege care să interzică exportul de bușteni.

”Sunt versanți, coline care sunt bărbierite efectiv. ….. Cineva care a pierdut milioane, sute, zeci de milioane. Asta ar trebui să facă procurorii ( cu referire la cazul Doina Pană). Nu am nicio speranță”, a spus Dragnea.

Dosar IN REM. Acuzații grave

Ancheta procurorilor vizează infracțiuni de constituire grup infracțional organizat și tentativă de omor, iar în cauză a fost audiată deja Doina Pană.

Aceasta a depus, de asemenea, mai multe documente medicale prin care reieșea că aceasta avea în organism o cantitate dublă de mercur decât valorile normale.

Numeroșii naivi cred sau au impresia că infracțiunile se petrec la întâmplare, că nu există coordonare, legătură și nici condiții propice, care la rândul lor favorizează existența și comiterea acestora.Orice infracțiune, tentativă de crimă în cazul de față, aduce cuiva un câștig, foloase, sociale, economice, politice sau juridice.

Încercarea de eliminare fizică a Doinei Pană, cu certitudine, nu a fost un act făcut la plezneală, ci din contră, a fost o operațiune elaborată din timp, cu o susținere logistică și financiară consistentă și pusă în practică de profesioniști. DIICOT se pare, conform unor surse, că este în fața unei dileme: încercarea de asasinat a fost una reală, urmărind eliminarea fizică a ”țintei”, sau a fost din start una doar de scoatere din joc a Doinei Pană, fără a se urmări curmarea vieții ei. Ambele variante sunt la fel de grave, dar sigur, acest lucru va fi stabilit în final de anchetatori.

Doina Pană:Vreau să-i prindă

Doina Pană a demisionat din funcția de ministru al Apelor și Pădurilor pe 3 ianuarie 2018, acuzând anumite probleme de sănătate. Situația a fost extrem de gravă, internată de urgență în spital, analizele specifice făcute în această situație nu au pus în evidență lucruri grave înafara celor specifice vârstei, probleme cu inima etc.În cele din urmă unui medic i-a venit ideea să se efectueze și un set de analiza toxicologice. Surpriza și consternarea a fost imensă atunci când analizele au pus în evidență fără nici o îndoială că ministrul Apelor și Pădurilor, Doina Pană a fost otrăvită cu mercur.

Buletinul de analiză toxicologică care evidențiază fără dubii otrăvirea cu mercur a Doinei Pană este una din piesele de bază ale dosarului deschis de DIICOT, alături de plângerea depusă de fostul ministru la poliție.

Dezvăluirea privind tentativa de asasinat a fost făcută chiar de Doina Pană într-o intervenție telefonică la o emisiune la Antena 3. O persoană discretă cu viața personală, Doina Pană a afirmat că dezvăluirea pe care o face privind problemele de sănătate vin după cele făcute de colega sa din PSD Gabriela Firea, primarul Capitalei, care a povestit despre sârma de 4 centimetri descoperită în colonul său.

„Problema e veche și nu aș fi intervenit dacă nu era acel articol de presă care duce în derizoriu o situație de fapt extrem de gravă. Eram ministru al Pădurilor în Guvernul Tudose, în 2017. Pe la sfârșitul lui noiembrie am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima. Am urmat tratament și, cu toate astea, mă simțeam tot mai rău. Pentru că epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisă într-un final să fac și o analiză toxicologică. Și, în 15 ianuarie 2018, din analiza pentru metale grele a reieșit intoxicație cu mercur în concentrație mare”, a povestit Doina Pană, în intervenție telefonică la Antena 3.

„Pentru că îmi depusesem demisia, dat fiind faptul că mă simțeam foarte rău, încă din 3 ianuarie, n-am putut pleca până în 29 ianuarie pentru că nu a semnat președintele Iohannis, am depus plângere la poliție abia la începutul lunii februarie. N-am făcut plângerea cât eram încă ministru pentru că, în caz că se afla, ar fi dăunat imaginii României. Vă dați seama, ministru în guvernul României otrăvit. () Mai mult nu pot să va spun, este o anchetă în derulare și sper din tot sufletul să-i prindă. … Pe mine m-a salvat Dumnezeu pentru că am aflat cauza și m-am putut trata, pentru că altfel muream de infarct și toată lumea zicea că de stres.Vreau să-i prindă ca să se sperie, să nu mai încerce și cu alții”, a spus fostul ministru.

Dezvăluirile făcute de Doina Pană au declanșat ca la comandă o avalanșă de știri false, dezinformări și invective la adresa acesteia în media, cu o intenție clară de a duce în derizoriu dezvăluirile făcute și discreditarea fostului ministru. Lucrurile au mers atât de departe încât declarațiile Doinei Pană au fost răstălmăcite, apropiați și colaboratori ai acesteia să fie acuzați de tentativa de crimă.