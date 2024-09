Cinci persoane sunt anchetate de către autorități după ce ar fi cauzat un prejudiciu de 300.000 de lei unui lanț de magazine prin RetuRO, aceștia reușind să folosească vouchere SGR în mod fraudulos, conform news.ro. Acestea ar fi folosit de mai multe ori aceleași bonuri obținute de la aparatele de returnare a ambalajelor, pentru a induce în eroare angajații unui lanț de magazine.

„Astăzi, 24 septembrie 2024, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, pun în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Cercetările vizează mai multe persoane care, în perioada iulie – septembrie 2024, ar fi decontat la un lanţ de magazine de retail alimentar, în mod ilegal, vouchere SGR (sistem de garanţie–returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile) cu serii unice / coduri de bare unice / aceleaşi coduri QR, vouchere ce ar fi fost imitate prin multiplicare, inducând în eroare casierii magazinelor în cauză, întrucât ar fi prezentat aceleaşi elemente de identificare cu cele originale, cu scopul obţinerii frauduloase de sume de bani”, informează IGPR.

