Un tânăr din Botoșani, bănuit de fraude informatice, a fost prins și reținut de polițiștii din Bistrița-Năsăud, în urma percheziții efectuate la domiciliul acestuia. În dosar este cercetată și o tânără din Slătinița, care, contra unor sume de bani, a pus la dispoziția botoșăneanului conturi bancare deschise pe numele ei.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud au pus, marți, în aplicare două mandate de aducere și un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul Botoșani, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și fals informatic.

În urma acțiunii de ieri, un tânăr de 23 de ani, din Botoșani, bănuit de comiterea faptelor a fost depistat și condus la audieri, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore. În prezent, acesta se află în arestul I.P.J. Bistrița-Năsăud, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în vederea dispunerii unei noi măsuri preventive.

La percheziții au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor 2 laptopuri și o tabletă, 6 telefoane mobile, 30 de carduri bancare, 3 stick-uri de memorie și 2 hard-discuri.

„Din investigațiile efectuate până în prezent, a reieșit faptul că, în perioada noiembrie 2023-mai 2024, tânărul ar fi obținut conturi bancare și fotografia unei cărți de identitate, pe care ulterior le-ar fi modificat și folosit pentru a deschide un cont pe o platformă de pariuri sportive. Ulterior, acesta ar fi accesat contul bancar al unei femei din Bistrița și ar fi efectuat, fără aprobarea acesteia, 8 tranzacții în cuantum de 1.541 de lei, pentru a alimenta contul de pariuri.

De asemenea, pe parcursul cercetărilor efectuate, în anul 2024, polițiștii au identificat o tânără de 27 de ani din Slătinița, bănuită că prin intermediul unei aplicații de mesagerie instantanee, ar fi pus la dispoziția tânărului de 23 de ani conturi bancare deschise pe numele ei, în schimbul unor comisioane. De asemenea, aceasta i-ar fi transmis și o fotografie cu actul său de identitate. Tânăra în cauză este cercetată pentru comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și fals informatic.

Totodată, în cadrul cercetărilor efectuate de polițiști, a rezultat faptul că, în perioada 2023-2025, prin intermediul unor grupuri pe aplicații de mesagerie, tânărul în cauză ar mai fi cumpărat și revândut conturi bancare și date de identitate, unor persoane bănuite de comiterea unor înșelăciuni on-line”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

Acțiunile de ieri au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud continuă cercetările pentru documentarea cauzei sub toate aspectele ei.

ATENȚIE LA GRUPURILE PE APLICAȚII DE MESAGERIE INSTANT!

Polițiștii specializați în investigarea fraudelor on-line, atrag atenția și recomandă să vă protejați identitatea și datele personale și mai ales să Nu furnizați datele bancare, parolele sau codurile de securitate altor persoane, indiferent de motivul invocat.

Să nu puneți la dispoziția altora conturi bancare sau documente personale (CI, pașaport, carduri)- pot fi folosite în activități ilegale.

Să nu acceptați să primiți sau să trimiteți bani în numele altora – riscați să deveniți complice într-o fraudă.

Totodată, pentru a vă proteja, polițiștii vă îndeamnă să verificați întotdeauna sursa mesajelor sau a ofertelor primite online – infractorii pot imita identitatea unor instituții oficiale. Să evitați accesarea linkurilor suspecte din e-mailuri, SMS-uri sau aplicații de mesagerie, să folosiți parole complexe și autentificare în doi pași pentru conturile dvs.

Sesizați orice tentativă de fraudă la cea mai apropiată unitate de poliție!