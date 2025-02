Cei patru tineri care în primăvara anului 2023 au atacat cinci tineri, încercând să-i tâlhărească, iar pe doi dintre aceștia i-au bătut crunt și umilit, au fost condamnați cu executare de Judecătoria Bistrița. Unul din cei patru a primit o pedeapsă la ani grei de închisoare, de 7 ani și 4 luni, doi au primit 2 ani și 11 luni de închisoare cu executare, iar cel de-al patrulea, minor încă, 1 an și 6 luni de închisoare într-un centru educativ. De asemenea, cei patru sunt obligați să plătească daune morale în valoare totală de 400.000 lei. Sentința nu este definitivă și a fost atacată cu apel de către unul dintre inculpați.

Sorin Samir Lucachi, Sebastian Alin Harosa, Denis Vlăduț Matei și Alin Claudiu Lucachi sunt cei patru tineri care, la începutul într-o noapte de la începutul lunii mai a anului 2023, au îngrozit Bistrița, după ce băgat în spital doi dintre cinci tineri pe care i-au atacat în părculețul de la BIG, de lângă Școala Generală nr. 1, încercând să-i tâlhărească de bani și bunuri.

Unul din cei doi tineri atacați, pe atunci în vârstă de 17 ani, minor deci, a fost împușcat în cap cu un pistol cu bile. Acesta a fost diagnosticat cu traumatism craniocerebral minor de grad zero, plagă frontală prin împușcare cu pistol cu aer comprimat, corp străin epicranian radioopac nemetalic, care i-a fost extras din țesutul subcutanat în cadrul unei intervenții neurochirurgicale. Celălalt, la acea dată în vârstă de 20 de ani, s-a ales cu o bătaie zdravănă. Acesta a suferit un traumatism craniocerebral minor, hematom epicranian frontal drept și intraorbital stâng, fractură de piramidă nazală, plagă la buza superioară și diferite echimoze.

Agresivitate extremă și limbaj suburban! Victimă pusă de unul dintre agresori să-i pupe organul genital

Dar haideți să vedem cum s-au petrecut exact faptele.

Primii doi tineri care le-au ieșit în cale celor patru au fost loviți cu sălbăticie și umiliți în cel mai josnic mod posibil.

“În noaptea de 05/06.05.2023 cei patru se deplasau pe str. (…). Inculpatul Lucachi Sorin Samir avea asupra sa un satâr pe care îl ținea într-o borsetă legată la brâu, precum și un pistol neletal de tip airsoft (…) pe care îl ținea în mână.

După miezul nopții, în jurul orei 00:10, cei patru le-au observat pe persoanele vătămate A.A. și B.B. care stăteau de vorbă pe o bancă din parcul situat (…) în imediata apropiere a Școlii Generale nr. 1 Bistrița.

În acel moment, cei patru au luat rezoluția infracțională de a sustrage bunurile persoanelor vătămate prin întrebuințare de violențe. Astfel, sus-numiții au pătruns în parc și s-au apropiat de cele două persoane vătămate.

Inculpații Lucachi Sorin Samir și Lucachi Alin Claudiu s-au poziționat în fața celor două persoane vătămate, inculpatul Harosa Sebastian Alin s-a poziționat în spatele persoanelor vătămate, iar inculpatul Matei Denis Vlăduț s-a poziționat în lateral, cei patru înconjurându-le practic pe victime.

În continuare, inculpatul Lucachi Sorin Samir le-a întrebat pe persoanele vătămate dacă au asupra lor bani, țigări sau droguri, la care persoanele vătămate au răspuns negativ”, a reținut instanța din rechizitoriul întocmit de procurori.

Fiindcă cei doi tineri au spus că nu au bani, țigări sau droguri, Sorin Lucachi a îndreptat pistolul spre ei, le-a cerut să îngenuncheze, iar apoi a început să-i amenințe cu bătaia și să-i înjure, moment în care Denis Matei și-a deschis telefonul a început să filmeze întreaga scenă.

Apoi Lucachi s-a dat drept polițist, în timp ce Alin Lucachi i-a cerut unuia dintre tineri să îi pupe mâna, încercând astfel să îl umilească. Și ca și cum nu ar fi fost destul, Sorin Lucachi și-a scos organul genital din pantaloni cerându-i și el tânărului să i-l pupe.

“Inculpatul Lucachi Sorin Samir le-a spus în mod mincinos persoanelor vătămate că este polițist: «Vreți să vă dau la poliție? Tu știi cu cine stai de vorbă, mă? Tu nu stai de vorbă cu un fraier, mă. Tu nu stai de vorbă cu unu care se droghează, tu stai de vorbă cu un polițist, domnul (…)».

Inculpatul Lucachi Alin Claudiu i-a solicitat prin semne inculpatului Matei Denis Vlăduț să se aproprie cu telefonul mobil și să îl filmeze, acesta conformându-se, după care același inculpatul i-a solicitat persoanei vătămate A.A. să îi pupe mâna. Din cauza fricii, persoana vătămată acceptat, având speranța că dacă va coopera agresorii vor înceta. Inculpatul i-a spus din nou «Pupă mâna, mai tare!», la care persoana vătămată s-a conformat din nou.

În continuare, inculpatul Lucachi Sorin Samir și-a scos penisul din pantaloni și, pe un ton amenințător, i-a spus pe un persoanei vătămate A.A «pupă pula, în momentul acesta!», poziționându-se cu penisul în fața gurii, aproape de buze. Persoana vătămată a refuzat, moment în care inculpatul Lucachi Sorin Samir a prins-o de păr și a tras-o de cap înspre penisul lui. În același timp, inculpatul Lucachi Alin Claudiu, a intervenit și a prins-o de gât și de cap pe victimă și a împins-o spre penis, în încercarea de a o forța să se supună celuilalt inculpat.

În apărarea victimei a intervenit persoana vătămată B.B, care a încercat să se ridice în picioare spunându-le agresorilor «Nici chiar așa!» moment în care inculpatul Lucachi Sorin Samir i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul și picioarele, până a căzut la sol, inconștientă.

În paralel, inculpatul Lucachi Alin-Claudiu a lovit-o pe persoana vătămată A.A. în repetate rânduri cu pumnii și picioarele, vizând în mod special zona capului. Victima a căzut la pământ și a încercat să se refugieze sub o bancă, protejându-și fața și capul cu mâinile, însă inculpatul a tras-o de picioare și a continuat să o lovească cu picioarele la nivelul capului.

În acest timp, inculpatul Harosa Sebastian Alin a luat ghiozdanul persoanei vătămate A.A de pe bancă și a căutat în el, spunându-le autorilor: «N-are nimica, mă!», după care a aruncat cu putere ghiozdanul în capul persoanei vătămate.

Apoi, inculpatul Lucachi Sorin Samir s-a îndreptat spre persoana vătămată A.A care se afla căzută la sol, protejându-și cu mâinile capul, moment în care folosind pistolul susmenționat a efectuat două focuri asupra persoanei vătămate.

În acest timp, inculpatul Lucachi Alin Claudiu a fugit spre persoana vătămată B.B pe care a început să o lovească cu brutalitate deși era căzută la sol în stare de inconștiență. Pe durata agresiunii, inculpatul țipa la persoana vătămată: «Mă pizdă, te-am culcat, te-am culcat mă pizdă, te-am culcat! Te-am culcat, mă pizdă, i-o culc pe cine vreau, mă!» A venit și inculpatul Lucachi Sorin Samir care i-a aplicat și el o lovitură persoanei vătămate B.B cu piciorul la nivelul capului, după care s-a întors la persoana vătămată A.A, pe care a continuat să o lovească cu pumnii și picioarele, dar și să o calce în picioare.

Inculpatul Lucachi Alin-Claudiu a luat-o de cap pe persoana vătămată și a lovit-o cu pumnii și cu palmele la nivelul feței, spunându-i persiflant: «Trezește-te mă, bă trezește-te, trezește-te mă pizdă!»

Într-un final, cei patru agresori s-au oprit și au părăsit locul faptei și și-au continuat deplasarea pe Bulevardul Independenței până când au dat peste alți trei tineri.

“Din vizionarea camerelor de supraveghere a rezultat că inculpații Lucachi Sorin Samir și Matei Denis Vlăduț se aflau cu aproximativ 5 metri în fața celorlalți doi inculpați. Inculpatul Lucachi Sorin Samir avea în mâna dreaptă pistolul și purta o discuție cu inculpatul Matei Denis Vlăduț. Totodată se observă cum inculpații Lucachi Alin Claudiu și Harosa Sebastian Alin se deplasează împreună, cel din urmă punând brațul prietenește peste umerii minorului”, se arată în documentul instanței.

Au mai atacat trei tineri

La scurt timp după primul atac, cei patru au încercat să tâlhărească alți trei tineri, în apropierea unei săli de jocuri de noroc. Unul dintre acești trei tineri a fost rănit cu un pistol de tip airsoft.

“Cei patru agresori le-au observat persoanele vătămate C.C, D.D și E.E care se deplasau pe trotuarul de pe str. Bld. Independenței din oraş Bistrița, în dreptul imobilului cu nr. administrativ 52. Inculpații s-au apropiat de cele trei persoane vătămate, respectiv inculpatul Lucachi Sorin Samir se afla în fața lor, inculpatul Lucachi Alin Claudiu în partea stângă, care i-a arătat persoanei vătămate C.C mâinile sale pline de sânge, iar mai în spate în partea dreaptă mai în spate se aflau inculpații Matei Denis Vlăduț și Harosa Sebastian Alin.

În prezența celorlalți inculpați, inculpatul Lucachi Sorin Samir le-a cerut persoanelor vătămate țigări sau droguri. În momentul în care persoanele vătămate i-au răspuns că nu au țigări sau droguri, inculpatul Lucachi Sorin Samir a îndreptat pistolul spre toate cele trei persoane vătămate, pe rând. Le-a solicitat persoanelor vătămate să execute flotări, încercând să le umilească, sub amenințarea pistolului, însă a fost refuzat.

Totodată, inculpatul Lucachi Sorin Samir le-a cerut persoanelor vătămate să-i remită sumele de bani și telefoanele mobile pe care le aveau asupra lor, după care, fără avertisment, a executat un foc în direcția persoanei vătămate C.C, lovind-o cu o bilă de plastic în zona frunții.

În continuare, acesta a încărcat din nou pistolul și l-a îndreptat înspre persoanele vătămate D.D. și E.E. De spaimă, persoanele vătămate au părăsit în fugă locul, ocazie cu care inculpatul Lucachi Sorin Samir a efectuat mai multe focuri cu pistolul în direcția lor, lovind-o în spate pe persoana vătămată E.E”, se mai arată în document, instanța precizând că Sorin Samir Lucachi și Alin Claudiu Lucachi “au beneficiat de vădita complicitate morală concomitentă a inculpaților Harosa Sebastian Alin și Matei Denis Vlăduț care i-au însoțit pe aceștia pe toată durata activității infracționale”.

Ferocitatea inculpaților i-a îngrozit și pe judecători: Faptele sunt printre cele mai grave din cazuistica acestei instanţe

Din cauza ferocității de care au dat dovadă, Sorin Lucachi, mai ales, și Alin Lucachi, i-au îngrozit până și pe judecători.

“Pornind de la starea de fapt expusă mai sus, instanţa reţine sălbăticia incredibilă, gratuită şi complet neprovocată de care au fost capabili acuzaţii, în special Lucachi Sorin Samir şi Lucachi Alin Claudiu.

Inculpatul Lucachi Sorin Samir a fost, fără îndoială, autorul principal al violenţelor deduse judecăţii, rolul celorlalţi acuzaţi, inclusiv al minorului de 14 ani, fiind unul marginal. Inculpatul minor, chiar dacă a comis direct violenţe deosebit de grave împotriva părţilor vătămate, este totuşi un copil, cu un discernământ limitat, fiind prins în influenţa rudei sale Lucachi Sorin Samir, care, cel puţin teoretic, ar fi trebuit să-l protejeze pe minor. Aşadar, Lucachi Sorin Samir este cel care a iniţiat comiterea faptelor deduse judecăţii, şi a generat şi activitatea infracţională a celorlalţi acuzaţi.

Inculpaţii Harosa Sebastian Alin și Matei Denis Vlăduț nu pot avea nicio scuză, pentru că aceştia nu numai că au susţinut şi întărit activitatea infracţională a inculpaţilor Lucachi Sorin Samir şi Lucachi Alin Claudiu, dar au dat dovadă de cel mai înalt grad de cinism şi dezumanizare, transformând umilinţa incredibilă a victimelor într-un spectacol destinat amuzamentului lor.

Explicaţiile criminologice pentru astfel de comportament deosebit de grav sunt complexe, şi includ: lipsa completă de respect faţă de lege şi noţiunea de ordine publică; lipsa educaţiei şi capacitatea intelectuală extrem de redusă; lipsa completă a oricărui respect faţă de viaţa, onoarea, integritatea corporală, etc. a altor oameni; dorinţa de a impresiona pe fondul unor complexe şi dezechilibre emoţionale; consumul de alcool sau substanţe psihoactive; afecţiuni psihice preexistente; dorinţa de a avea putere asupra altor oameni; etc. Oricare ar fi însă explicaţia psihologică, inculpaţii nu au nici cea mai mică scuză, iar faptele lor implică aplicarea unor pedepse exemplare, dozate funcţie de datele faptice şi personale.

Instanţa subliniază că oricare membru al comunităţii, inclusiv judecătorul cauzei, se putea afla în postura victimelor, fiind evident că acestea au fost alese strict din întâmplare, doar pentru că se aflau pe traseul acuzaţilor.

Deși rolul instanţei nu este cel de a răzbuna victimele şi nici de a le face dreptate (judecătorul fiind obligat să afle adevărul, şi să aplice legea liber de influenţe şi emoţii), instanţa înţelege şi sentimentul profund de frustrare pe care victimele şi părinţii acestora le au, sentiment uman pe care oricare persoană pusă în această ipostază l-ar trăi.

Fapte precum cele deduse judecăţii sunt printre cele mai grave din cazuistica acestei instanţe, iar ferocitatea violenţelor complet iraţionale loveşte în însăşi baza noţiunii de stat de drept şi ordine publică. Asemenea fapte sunt complet intolerabile într-un stat de drept”, a notat instanța în motivare.

La final, judecătorii au aplicat și pedepsele cuvenite, mai mici însă cu o tremie, în condiţiile în care cei patru agresori și-au recunoscut faptele și au cerut să fie judecați în procedură simplificată.

Sorin Lucachi, 7 ani și 4 luni cu executare: Dorinţă de putere, degradare şi umilire a victimei

Astfel, Sorin Lucachi a fost acuzat de cinci fapte de tentativă la tâlhărie calificată, o faptă de tentativă la agresiune sexuală, port fără drept de obiecte periculoase, folosire fără drept de obiecte periculoase, ultraj contra bunelor moravuri, pentru care i s-a aplicat o pedeapsă finală de 7 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Din această perioadă a fost dedusă durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu începând din data de 06.05.2023 inclusiv la zi, astfel că el mai are de executat 5,7 ani de detenție.

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa a avut în vedere în vedere pericolul social concret al faptelor şi circumstanţele în care au fost comise, natura şi gravitatea rezultatului produs, conduita manifestată de inculpat după săvârşirea infracţiunilor, respectiv că și-a recunoscut faptele, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

„Aşa cum s-a arătat mai sus, acest inculpat este participantul principal, fără de care ceilalţi inculpaţi nu s-ar fi implicat în vreo activitate ilicită. În permanenţă Lucachi Sorin Samir s-a comportat ca un lider, iar ceilalţi i-au validat, încurajat şi întreţinut comportamentul deviant. Minorul în special a copiat comportamentul criminal din dorinţa de a găsi validarea acuzaţilor majori.

Scopul principal urmărit de acuzat, în toate faptele reţinute, a fost în principal umilirea victimelor la cel mai înalt grad posibil, scopul sustragerii bunurilor fiind unul subsidiar. Prin obligarea victimelor de a-i preda toate bunurile de valoare acuzatul a urmărit sentimentul de putere asupra victimelor sale, mai degrabă decât dorinţa de a obţine anumite bunuri. Desigur, încadrarea juridică este una corectă, violenţele fiind comise pe fondul solicitărilor de a preda bunurile, deci lovirile îşi pierd caracterul independent, fiind absorbite în conţinutul complex al infracţiunii de tâlhărie.

Inclusiv infracţiunea de agresiune sexuală a fost motivată de aceleaşi chestiuni, fiind evident că solicitarea de a i se săruta penisul nu are neapărat valenţe sexuale (cel mult posibil înclinaţii homosexuale latente) ci mai degrabă dorinţa de putere, degradare şi umilire a victimei.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare, executarea efectivă a pedepsei în penitenciar se impune în vederea realizării scopului pedepsei, respectiv formarea unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială, dar şi în scopul prevenirii săvârşirii unor noi infracţiuni şi în vederea reintegrării acestuia în societate”, a precizat instanța în motivare.

Alin Lucachi, 1 an și 6 luni! Instanța a arătat clemență față de minor

Alin Claudiu Lucachi, care la data faptelor avea 14 ani, a fost acuzat de cinci fapte de tentativă la tâlhărie calificată și o faptă de complicitate la tentativă la agresiune sexuală. El a fost condamnat la o pedeapsă finală de 1 an și 6 luni, pe care o va executa într-un centru educativ. Din această pedeapsă, i s-a dedus durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu începând din data de 13.07.2023 inclusiv la zi, astfel că mai are de executat o lună.

“Dacă acest acuzat a comis agresiuni de o ferocitate ieşită din comun, instanţa reţine că factorul declanşator al comportamentului său deviant a fost incapacitatea psihică şi emoţională specifică unui copil de 14 ani, acest acuzat fiind vădit influenţat de inculpatul Lucachi Sorin Samir, care era dator să îl protejeze. Acest inculpat minor nu deţine capacitatea intelectuală, psihică, şi emoţională pentru a înţelege deplin gravitatea faptelor sale, agresivitatea sa fiind determinată, cel mai probabil de dorinţa de a copia comportamentul lui Lucachi Sorin Samir, şi de dorinţa, specifică unui astfel de copil, de a impresiona pe ceilalţi acuzaţi.

Instanţa subliniază că cei trei inculpaţi majori aveau obligaţia cel puţin morală de a proteja minorul de 14 ani de orice influenţă negativă, instanţa fiind convinsă că în lipsa agresiunilor începute de Lucachi Sorin Samir, şi încurajate de ceilalţi doi, minorul nu ar fi iniţiat de la sine niciun comportament deviant. Toate acestea justifică un grad superior de clemenţă faţă de acest minor, instanţa subliniind că rolul fundamental al oricărei sancţiuni de drept penal este acela al reeducării şi recâştigării pentru societate a acuzatului. Or, din această perspectivă, un copil în prezent de 15 ani, chiar dacă a fost capabil de sălbăticie iraţională, are cele mai mari perspective de reintegrare socială deplină, mai ales că o perioadă semnificată de timp s-a aflat în arest la domiciliu, sub supravegherea şi grija familiei.

Potrivit referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Bistrița-Năsăud (…), inculpatul dispune de sprijin emoțional și moral din partea familiei, care i-au fost alături pe parcursul procesului penal; a recunoscut şi şi-a asumat comiterea faptelor, a manifestat empatie pentru situația victimelor acțiunilor; nu are antecedente penale; regretă fapta și conștientizează consecințele acesteia în plan personal, familial și social; comparativ cu factorii de natură să accentueze dezvoltarea comportamentului infracțional, astfel: debut infracțional în minoritate – la vârsta de 14 ani, denotând un grad crescut de vulnerabilitate în formarea și structurarea personalității; gravitatea crescută a faptelor comise, caracterul violent at acestora; petrecerea timpului liber în mod defectuos în compania unui anturaj cu preocupări neconstructive, participarea la petreceri la care se consumau substanțe interzise și alcool; renunțarea (a actul educațional, lipsa stabilității locative; superficialitate în anticiparea și analizarea tuturor consecințelor faptelor proprii, pe fondul vârstei adolescentine și a internalizării insuficiente a unor norme și valori legale (pe fondul consumului exagerat de alcool și posibil alte substanțe), apreciindu-se în final că inculpatul Lucachi Alin Claudiu prezintă un risc mediu de a comite noi fapte penale.

Aplicarea unei măsuri educative privative de libertate este însă absolut necesară în scopul educării acestui inculpat, chiar dacă pericolul de recidivă este unul redus şi improbabil. Având în vedere vârsta inculpatului în prezent, numărul extrem de ridicat de fapte comise, şi gravitatea faptelor comise, instanţa reţine că scopurile sancţiunii penale nu pot fi atinse fără aplicarea unei măsuri educative privative de libertate, cu privaţiunile şi exigenţele superioare aferente”, a motivat instanța pedeapsa aplicată.

Matei, 2 ani și 11 luni: A transformat batjocorirea în public a părţilor vătămate într-un spectacol destinat amuzamentului

Denis Matei, cel care a filmat agresiunile la adresa primilor doi tineri, a fost acuzat de cinci fapte de complicitate la tentativă la tâlhărie calificată, astfel că pedeapsa finală este de 2 ani și 11 luni de închisoare cu executare, din care i se deduce durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu începând din data de 06.05.2023 inclusiv la zi, astfel că mai are de executat 4 luni.

“Împrejurările şi modul de comitere a faptei denotă periculozitatea inculpatului, iar activitatea infracţională a acestuia prezintă o gravitate ridicată prin prisma rolului său. Chiar dacă acest inculpat a încercat să minimizeze participaţia sa infracţională, instanţa reţine că acţiunile acuzatului au contribuit la umilirea deosebită a victimelor, şi au transformat batjocorirea în public a părţilor vătămate într-un spectacol destinat amuzamentului. Un astfel de comportament validează, încurajează, şi întreţine acţiunile autorului, rolul de complice al acestui acuzat fiind lipsit de dubiu.

Inculpatul nu poate pretinde că a fost intimidat de Lucachi Sorin Samir, sau de minor, din probele administrate rezultând fără dubii că participaţia penală a fost liber consimţită, şi, mai mult, privirea suferinţelor victimelor i-a provocat plăcere. Deși în faţa instanţei a dat dovadă de remuşcări, şi faţă de acest acuzat se impune aplicarea unei pedepse consistente, ce poate fi considerată exemplară, cu reţinerea gradului de implicare.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare, executarea efectivă a pedepsei în penitenciar se impune în vederea realizării scopului pedepsei, respectiv formarea unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială, dar şi în scopul prevenirii săvârşirii unor noi infracţiuni şi în vederea reintegrării acestuia în societate”, a motivat instanța pedeapsa aplicată.

Harosa, 2 ani și 11 luni: Dezumanizare, plăcere cauzată de suferinţa victimei

Sebastian Harosa, acuzat și el de cinci fapte de complicitate la tentativă la tâlhărie calificată, a fost condamnat, de asemenea, la 2 ani și 11 luni la închisoare în regim de detenție, din care i se deduce durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu începând din data de 06.05.2023 inclusiv la zi.

“Împrejurările şi modul de comitere a faptei denotă periculozitatea şi a acestui inculpatului, iar activitatea infracţională a acestuia prezintă o gravitate ridicată prin prisma modalităţii concrete de săvârşire. Se reţine că acesta a validat, încurajat şi întreţinut comportamentul ilicit al inculpatului Lucachi Sorin Samir şi a celui minor, dând dovadă de aceeaşi dezumanizare ca şi inculpatul care a filmat agresiunile (aruncarea ghiozdanului în capul persoanei vătămate A.A în timp ce era căzută la pământ denotă dorinţa directă a acestui acuzat de a umili victima, şi plăcerea cauzată de suferinţa acesteia şi a restului victimelor).

În ceea ce priveşte modalitatea de executare, executarea efectivă a pedepsei în penitenciar se impune în vederea realizării scopului pedepsei, respectiv formarea unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială, dar şi în scopul prevenirii săvârşirii unor noi infracţiuni şi în vederea reintegrării acestuia în societate.

Instanţa mai subliniază că faptele inculpaţilor Lucachi sunt extrem de aproape de limita tentativei de omor, fiind evident că lovirea repetată cu picioarele în zona capului, împuşcarea în cap, lovirea victimelor şi după acestea erau inconştiente denotă cel puţin lipsa oricărui respect pentru viaţa victimelor.

Toți acuzaţii au dovedit comportamente psihopate ( astfel cum noţiunea este definită de dicţionarul limbii române: trăsătură de personalitate caracterizată prin comportament antisocial, capacitate redusă de a avea remușcări și empatie, alături de lipsa de control a comportamentului) şi au fost motivați în special de dorinţa de a batjocori victimele, dorinţa de sustragere a bunurilor fiind secundară şi mai degrabă legată de sentimentul de control şi putere asupra părţilor vătămate. Or comiterea, cu intenţie, a unor astfel de violenţe extreme şi gratuite cu scopul principal al participanţilor de a-şi bate joc de victime luate la pură întâmplare de pe stradă imprimă faptelor o gravitate mult superioară”, a motivat instanța pedeapsa aplicată.

Totalul daunelor morale ajunge la 400.000 lei

Patru dintre cele cinci victime alte agresorilor s-au constituit părți civile în dosar și au cerut fiecare câte 100.000 lei daune morale. Toate solicitările au fost admise de către instanță, judecătorii precizând că despăgubirile sunt total justificate, iar victimele ar fi meritat chiar și o sumă mai mare, în raport de traumele suferite.

“Instanţa subliniază că nu poate da mai mult decât s-a cerut, dar, reţine că faţă de umilinţa, trauma şi suferinţa părţilor civile se justifica o sumă mult superioară, chiar dacă nu există nicio siguranţă că aceste sume vor fi vreodată încasate de victime”, se arată în documentul instanței.

Drept urmare, fiecare din cei patru inculpați sunt obligați să plătească în solidar, fiecărei victime din cele patru care au pretins daune morale, câte 100.000 lei.

Sentința nu este definitivă, în acest moment fiind atacată cu apel de unul dintre inculpați, respectiv de Denis Vlăduț Matei. Drept urmare, după finalizarea apelului, care va fi judecat la Curtea de Apel Cluj, este mai mult ca sigur că Sorin Lucachi este singurul care va ajunge după gratii pentru a-și ispăși pedeapsa. Până pronunțarea sentinței definitive, instanța de la Judecătoria Bistrița a dispus menținerea arestului la domiciliu pentru fiecare dintre cei patru inculpați.