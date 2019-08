Surprinde-ti invitatii de nunta cu un decor de poveste realizat din flori artificiale

Suntem in plin sezon de nunti, ocazie ideala pentru a-ti surprinde prietenii si rudele care iti vor fi alaturi in cea mai importanta zi cu un decor exceptional. Daca ai visat ca ziua in care iti vei uni destinul cu jumatatea ta sa fie una cu adevarat memorabila, cu siguranta te-ai gandit si la detaliile care fac deliciul unei astfel de ceremonii. Totul trebuie sa fie aranjat perfect, de la buchetul miresei, pana la florile de pe mesele invitatilor si florile pe care le vor purta la mana domnisoarele de onoare. Astazi, specialistii care se ocupa cu organizarea nuntilor recomanda mirilor sa aleaga un decor realizat din flori artificiale, intrucat aceasta varianta poate fi mult mai accesibila fata de optiunea florilor naturale. Vrei sa te pregatesti impecabil pentru marele eveniment? Tine cont de avantajele aranjamentelor cu flori artificiale si vei avea o nunta ca in povesti!

Disponibile intr-o varietate de sortimente

Astazi, un decor cu flori artificiale este mult mai ofertant fata de cel din flori si aranjamente naturale tocmai datorita faptului ca aceste tipuri de flori sunt disponibile intr-o gama larga de sortimente. Astfel, pentru cea mai importanta zi din viata ta, poti alege trandafiri artificiali, bujori artificiali, orhidee ornamentala sau orice alte tipuri de flori artificiale menite sa se potriveasca perfect stilului tau. Mai mult decat atat, gratie „bogatiei” lor, florile artificiale sunt mult mai expresive si mai voluminoase, reusind sa transmita o senzatie de prospetime si fericire.

Rezista mai mult

Un alt avantaj al decorului cu flori artificiale consta in faptul ca acestea dau dovada de rezistenta indelungata spre deosebire de cele naturale. La un eveniment atat de important cum este o nunta, acest aspect s-ar putea sa te intereseze mai mult decat ai fi crezut, tinand cont de faptul ca decorul trebuie amenajat cu cel putin o zi inaintea ceremoniei. Nuntile de vara sunt foarte frumoase, insa au nevoie de un decor pe masura, ori florile naturale rezista cu greu daca nu au parte de cele mai bune conditii climatice. Pentru a scapa de stresul ca decorul nu va arata asa cum iti doresti in cea mai importanta zi din viata ta, alege aranjamente din flori artificiale, care nu se vor ofili si nici nu vor avea nevoie de ingrijiri speciale.

Arata extrem de realist

Daca pana acum ti-a fost teama sa alegi flori artificiale la nunta ta cu gandul ca invitatii vor remarca aspectul „ieftin”, poate ar trebui sa te mai gandesti. Astazi, florile artificiale sunt realizate din materiale de inalta calitate pentru a avea un aspect cat se poate de realist. Astfel, nu trebuie sa iti faci griji in privinta florilor, intrucat acestea nu vor atrage atentia in mod negativ, ci dimpotriva, vor impresiona prin frumusetea lor cu aspect natural si prin culorile vibrante. Cele mai intalnite decoruri cu flori artificiale sunt cele de bujori rosii si roz in contrast cu albul delicat al trandafirilor.

Daca te pregatesti sa spui „da” si iti doresti sa ai o nunta de basm, alege un decor cu flori artificiale si ofera-le celor prezenti un spectacol vizual care se va remarca prin armonie, culoare si prospetime. Magazinul online LeafShop.ro iti sta la dispozitie cu sortimente pe alese pentru evenimentul special din viata ta!