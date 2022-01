Octavian Fulop, supravieţuitor al Holocaustului, mărturiseşte că la Auschwitz a trăit „toate ororile posibile” iar în prezent nu poate accepta negarea a ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă.

Fulop, în vârstă de 91 de ani, a participat, joi, la memorialul din Bucureşti, la o ceremonie organizată de Ambasada Israelului pentru a aduce un omagiu victimelor Holocaustului.

„Am fost internat în lagărul morţii Auschwitz la vârsta de 13 ani şi jumătate, împreună cu întreaga mea familie. Acolo, la Birkenau, am fost prezent de la sosire până la evacuarea lagărului, în umbra crematoriilor, a camerelor de gazare. Acolo am cunoscut toate ororile posibile ale soluţiei finale. Selecţiile, lichidarea lagărelor de ţigani, uciderile unor oameni care n-au putut să suporte detenţia… Am fost martor la transportul miilor de oameni de la selecţia de la gară până la crematoriu. Am trăit toate ororile posibile, ale crimelor existente, pentru soluţia finală. Lagărul acesta pentru aceasta a fost gândit, construit şi organizat”, a povestit bărbatul.

El a vorbit despre nevoia de a transmite mai departe povestea ororilor cărora el le-a supravieţuit.

„În calitate de supravieţuitor, care am trecut prin toate ororile lagărului Auschwitz, care am supravieţuit singur, care a simţit pe pielea lui ororile crimelor, personal, în numele supravieţuitorilor, nu pot accepta negarea a ce s-a întâmplat acolo, nu pot accepta minimalizarea a ce a fost acolo. Nu pot crede că poate cineva să facă aşa ceva. Sunt convins că generaţia actuală, viitoare, va continua să cinstească memoria victimelor Holocaustului, vom continua să cunoaştem trecutul, că fără trecut, istoria se poate repeta”, a spus Fulop.

„Victimele de la Auschwitz nu au mormânt, nu au cimitir” (…). „Auschwitz este cel mai mare cimitir al omenirii”, a afirmat el.

sursa: Agerpres.ro

