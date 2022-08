Primăria Bistrița a băgat 450.000 de euro într-o canalizare pluvială pe strada Mihai Viteazu, soluție ce-ar fi trebuit să-i ferească pe locuitorii acesteia de inundații. La prima ploaie mai serioasă însă, strada a fost în continuare inundată, astfel că sunt necesare noi investiții. Acestea vor fi făcute de Aquabis, însă cu prețul noului asfalt turnat de Primărie… ce trebuie spart pentru intervenții.

Cu siguranță strada Mihai Viteazu bate orice record când vine vorba despre inundații. Aceasta practic este inundată la fiecare ploaie mai serioasă. Dacă apa ar rămâne pe stradă nici n-ar fi mare problemă, însă bistrițenii care locuiesc acolo se trezesc că au de-și scos apa din beciuri, curți și bucătării după fiecare ploaie mai consistentă.

Problema e veche, rezolvarea acesteia fiind promisă de vechea administrație și de noua. Practic, canalizarea din zonă nu face față unui volum mare de apă, iar în momentul în care plouă, aceasta refulează.

Primăria Bistrița a alocat 450.000 de euro pentru o canalizare pluvială, menită să rezolve problema. Pe cei 603 metri a fost montată tubulatură din polipropilenă corugată, cu 19 cămine de vizitare și 50 de guri de scurgere, plus un separator pentru hidrocarburi. Valoarea contractului a ajuns la 2,2 milioane de lei cu TVA, banii provenind din bugetul municipiului.

Problema tot nu s-a rezolvat însă. La ploi abundente, apa ce vine de pe deal are debit prea mare pentru a fi captată de canalizarea pluvială realizată de primărie și iese pe carosabil.

Investițiile primăriei trebuie dublate de alte investiții realizate de furnizorul de apă Aquabis, care trebuie să realizeze acolo un cămin, care ar rezolva problemele cauzate de ploile abundente. Acesta ar funcționa ca o pâlnie – apa de ploaie colectată de pe deal ar fi captată în căminul respectiv și deversată treptat, în canalizarea pluvială realizată de Primăria Bistrița.

Asfaltul proaspăt, spart pentru noile lucrări

Culmea pentru completarea lucrărilor realizate de către Primăria Bistrița este necesară spargerea asfaltului proaspăt turnat. Municipalitatea nu s-a sincronizat cu Aquabis, iar ultima ploaie a demonstrat că lucrările Primăriei nu sunt suficiente pentru a rezolva problema.

„Am căutat soluții de natură tehnică pentru a rezolva problema refulării apei din conducta de menajer. Conducta de menajer care vine din vârfu’ dealului, ca să înțeleagă toată lumea, intră sub presiune în momentul în care plouă, iar apa iese pe drum și în casele oamenilor. Am luat în calcul inclusiv de a prelungi rețeaua de ape pluviale, conductele pentru preluarea apelor pluviale, dar în urma analizelor de natură tehnică, am ajuns la concluzia că lucrările care trebuie realizate sunt de competența Aquabis. Am avut discuții cu Aquabis care și-a asumat realizarea acestor lucrări. În momentul de față situația este mai bună decât era înainte, dar nu este rezolvată până la realizarea unor lucrări conexe la lucrările pe care le-am făcut noi ca municipalitate”, declara primarul Ioan Turc acum două luni, când lucrările la asfaltare se apropiau de final.

Cel mai probabil pentru a putea interveni, Aquabis va trebui să spargă cel puțin pe o porțiune asfaltul proaspăt. Deși Aquabis nu ar fi făcut lucrările respective în termenul în care s-a angajat în fața Primăriei Bistrița, municipalitatea a mers mai departe și a asfaltat strada.

„Într-adevăr, pe Mihai Viteazul va trebui să realizăm acest cămin de rupere. Și îl vom face! Oricum, este o rezolvare parțială, deoarece problema e complexă. Pe deal nu există canalizare pluvială, iar când toată apa vine la vale, șanțurile nu mai fac față. Mă refer la apa de ploaie. Probabil sunt cetățeni care deversează pluvială în menajeră și de-aici apar aceste probleme, atunci când plouă abundent! Avem soluții pentru a construi acest cămin și îl vom realiza, vă asigur. Nu am putut interveni, deoarece am depins de constructor. Iar colectarea apelor pluviale ține de administrația locală”, susține Ion Șandru, director Aquabis, citat de ziardebistrita.ro.

Culmea și lucrările la asfaltare au trenat mult, spune edilul din cauza unui grad incorect de compactare a drumului: „Din analizele pe care le-am realizat am văzut că gradul de compactare pe zona de săpătură a fost unul foarte slab. Dacă trăgeam covorul asfaltic, drumul s-ar fi lăsat, iar nemulțumirea ar fi fost una foarte mare. În momentul de față totul este conform”, mai spunea Ioan Turc la o conferință de la final de iunie.

Primăria Bistrița a condiționat Aquabis la aprobarea tarifelor mai mari

La începutul acestui an, Primăria Bistrița și-a dat okey-ul pentru majorările la apă și canalizare cerute de Aquabis. Comparativ cu anul trecut, tariful la apă a fost majorat cu 22%, iar cel de la canalizare a crescut cu aproape 40%.

Consilierii municipali au votat majorările, însă a venit cu anumite condiții pe care Aquabis ar trebui să le îndeplinească. Consilierul Florin Urâte a cerut conducerii regiei de apă un proiect de eficientizare energetică, dar și un program de investiții pentru a scăpa orașul de inundații, la fiecare ploaie.

Și primarul Ioan Turc, cel mandatat să voteze în ADI Apă-Canal, a venit cu anumite condiții pe care i le-a comunicat deja directorului Aquabis Ion Șandru: reabilitarea rețelelor de canalizare pe 70 de străzi, reabilitarea rețelei de apă potabilă pe 76 de străzi, rețele noi de apă pe 34 de străzi, rețele noi de canalizare pe 48 de străzi. De asemenea, a cerut corelarea cu lucrările primăriei pe strada Mihai Viteazu, Tărpiului, Axa Verde și Axa de transport Gării-Năsăudului.

„La urma urmei, municipiul Bistrița aduce 83% din economia încasărilor Aquabis, de aceea cer ca orașul nostru să fie tratat cu maximă prioritate. De Bistrița depinde stabilitatea Aquabis”, a declarat Ioan Turc, la ultima ședință de Consiliu Local.

Prezent la ședința Consiliului Local al Primăriei Bistrița, Ion Șandru a spus că deja se lucrează la eficientizarea energiei electrice. Mai exact, se așteaptă oferte pentru amplasarea de panouri solare, pentru reducerea costurilor cu energia electrică. Acesta a mai asigurat faptul că majorările vizează doar anul 2022, urmând ca la anul prețurile chiar să scadă.

Relația dintre Primăria Bistrița și Aquabis nu pare să fie una deloc bună, drept dovadă stând declarațiile primarului Ioan Turc, care a dat ultimatum furnizorului de apă și canalizare inclusiv pentru lucrările pe care trebuie să le facă pe străzile Gheorghe Șincai și General Grigore Bălan, înainte de asfaltare.

Pentru lucrările de pe Gheorghe Șincai, municipalitatea a venit cu 612.000 de lei în plus. Dacă Primăria n-ar fi suplimentat bugetul și n-ar fi alocat această sumă, strada ar fi fost blocată cu 3 luni mai mult.

„Ceea ce a spus la un moment dat un reprezentat al Aquabis – și anume că întârzierile la Masterplanul de apă și canalizare pentru municipiul Bistrița sunt cauzate de întârzierea cu care Primăria Bistrița a transmis lotul de străzi – este un neadevăr flagrant. De un an și jumătate am transmis către Aquabis străzile pe care ar urma să intervină pentru realizarea de rețele de apă, branșamente și, după caz, pentru rețele de canalizare. Mai mult decât atât, chiar domnul director Șandru (n.r. – Ion Șandru) a recunoscut că de fapt nu municipiul Bistrița este de vină, ci consultantul care a încurcat mai mult lucrurile. Fac aceste precizări pentru că e important ca bistrițenii să știe exact ce se întâmplă și să nu fie induși în eroare prin tot felul de discuții care apar în spațiul public”, a spus Ioan Turc, la ultima conferință de presă.

Andreea Moldovan